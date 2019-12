Donald Trumps Auftritt aus beliebtem Kult-Film geschnitten - Trump mit Seitenhieb gegen Trudeau

Trump wurde in Kanada aus "Kevin - Allein in New York" gestrichen.

Ein kanadischer Sender hat eine Szene mit US-Präsident Donald Trump in dem Weihnachtsfilm "Kevin - Allein in New York" gestrichen. Der Sender begründete seine Entscheidung nun.

US-Präsident Donald Trump hatte im Jahr 1992 einen Auftritt in "Kevin - Allein in New York" .

Donald Trumps Auftritt wurde jetzt in Kanada aus dem Kult-Film gestrichen.

Der Sender in Kanada verteidigt die Streichung Trumps aus "Kevin - Allein in New York".

Update vom 28. Dezember: US-Präsident Donald Trump mischt sich jetzt persönlich in die Debatte um seinen herausgeschnittenen Cameo-Auftritt in „Kevin - Allein in New York“ ein. Wie gewohnt, wählt er Twitter als Medium. Auf einen nachrichtlichen Tweet des Senders Fox antwortet er: „Ich schätze, Justin T gefällt es nicht, dass ich ihn für die Nato zahlen lasse“ und bezieht sich damit auf den Premier Kanadas, Justin Trudeau. In einem anderen Tweet schreibt er: „Der Film wird nie mehr derselbe sein (nur ein Witz).“ Man kann somit davon ausgehen, dass Trump der Wirbel ziemlich egal ist.

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

Donald Trumps Auftritt aus "Kevin - Allein in New York" gestrichen - Kanadischer Sender erklärt sich

Update 11.54 Uhr: Donald Trump ist nicht der erste Politiker, der einen Cameo-Auftritt hinlegte. Doch seiner in „Kevin - Allein in New York“ wurde herausgekürzt - und Twitter läuft nun bei dem Thema heiß. So erinnert die Userin Alexandra Chalup daran, dass das Frauenmagazin Elle einst ein Ranking der Cameo-Auftritte von Prominenten publizierte. Trump war damals nicht unter den Top-50. Dafür aber die Frau seines Vorgängers im Amt des US-Präsidenten: Michelle Obama.

Given how upset he is that CBC cut his Home Alone 2 cameo, is it a bad time to let @realDonaldTrump know that he didn’t make the top 50 list of best & most surprising celebrity cameos of all time?



Former FLOTUS Michelle Obama made the top of the list.https://t.co/NHCxkph7ij — Alexandra Chalupa (@AlexandraChalup) December 27, 2019

Kanadischer TV-Sender streicht Szene mit Donald Trump aus Kult-Film

Erstmeldung vom 17. Dezember 2019:

"Kevin - Allein in New York" ist ebenso wie sein Vorgänger-Film "Kevin - Allein zu Haus" an Weihnachten für viele Menschen ein absolutes Muss. Eine Szene sticht in dem Film besonders heraus: Der heutige US-Präsident Donald Trump hat einen kurzen Auftritt in dem Film - damals war er noch ein erfolgreicher Geschäftsmann, der bereits damals in den Medien präsent war.

Ein kanadischer TV-Sender hat in seiner kürzlichen Ausstrahlung des Weihnachtsklassikers ausgerechnet diese kurze Szene weggelassen. Der Sender musste sich für die Entscheidung jetzt rechtfertigen.

Die Szene sei im Zuge der Bearbeitung des Films für die Fernsehübertragung bereits lange vor der Wahl Trumps zum US-Präsidenten herausgeschnitten worden, erklärte der Sender CBC am Donnerstag. Kinofilme würden für die Ausstrahlung im Fernsehen häufig bearbeitet, damit sie von ihrer zeitlichen Länge her in das Programm passten, erläuterte CBC-Sprecher Chuck Thompson. Die Szene mit Trump sei eine von mehreren, die aus dem Film von 1992 herausgeschnitten worden seien. Keine dieser Szenen sei "wesentlich für die Handlung". Die Bearbeitung des Films sei bereits 2014 - also zwei Jahre vor Trumps Wahl zum US-Präsidenten - erfolgt, nachdem CBC erstmals die Rechte für die Ausstrahlung erworben habe.

Szene offenbar vor US-Wahl aus gestrichen - Trump reagiert

Nutzer der Onlinenetzwerke hatten das Weglassen der Trump-Szene als politisch motiviert kritisiert. Donald Trump selbst äußerte sich mehrfach auf Twitter zu dem Weglassen der Szene. Unter anderem schreib er: „Der Film wird nie wieder derselbe sein (Nur ein Scherz)“.

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. Dezember 2019

Auch Donald Trump junior, der älteste Sohn des US-Präsidenten, schaltete sich in die Debatte ein und bezeichnete die Entfernung der Sequenz als "erbärmlich".

‘Pathetic’: Canada’s CBC under fire when Trump’s cameo in ‘Home Alone 2’ disappears from Christmas broadcast https://t.co/zJUij9qrLe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 26. Dezember 2019

Donald Trump äußerte sich stolz über Auftritt in "Kevin - Allein in New York"

Trump hatte sich erst kürzlich stolz darüber gezeigt, dass er in der bis heute überaus populären Komödie auftritt. Der Film sei "einer der größten" Weihnachtserfolge. Es sei für ihn "eine Ehre, Teil einer solchen Sache gewesen zu sein", sagte der US-Präsident am Dienstag im Gespräch mit US-Soldaten.

Trump, der derzeit durch das Impeachment-Verfahren enorm unter Druck steht, taucht in der Komödie allerdings nur sehr kurz auf. Kevin, den seine Eltern wie auch in "Kevin - Allein zu Haus" von 1990 vergessen hatten, verbringt darin die Ferien allein in einem Hotel. Dort findet er sich nicht zurecht und fragt Trump, der einen langen Mantel und schon damals eine rote Krawatte trägt, nach dem Weg. Trump beschreibt daraufhin in einem kurzen Satz die Richtung.

Video: Um diese Szene geht es - Donald Trumps kurzer Auftritt in

"Kevin - Allein in New York": Donald Trump ist Besitzer des "Plaza Hotel" - Spielte er deshalb mit?

Ganz ohne eigenes Zutun kam der damalige Immobilienmogul aber offenbar nicht an die Rolle. Er hatte kurz zuvor das New Yorker "Plaza Hotel" gekauft, in dem die Dreharbeiten stattfanden. Wie der Schauspieler Matt Damon in einem Interview des "Hollywood Reporter" von 2017 sagte, gestattete Trump den Fortgang der Dreharbeiten nur unter einer Bedingung: Er wollte selbst in dem Film zu sehen sein.

