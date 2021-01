Plötzliche Trump-Wende: Präsident wählt in Video-Botschaft komplett andere Worte, als vor Kapitol-Skandal

Erst zwei Tage nach den Ausschreitungen in Washington D.C verurteilt Donald Trump die Angriffe auf das Kapitol. Plötzlich spricht der Präsident von „Heilung und Versöhnung“.

Update vom 8. Januar, 11.25 Uhr: Gefühlt über Nacht vollzieht Donald Trump eine Wende in seiner Rhetorik (siehe Erstmeldung). Doch sein Verhalten rund um die Ausschreitungen am Kapitol in Washington D.C. könnten auch für ihn noch juristische Folgen haben. Der Staatsanwalt Michael Sherwin sagte in einer Runde mit Journalisten, über die unter anderem CNN berichtet, dass man sich die Vorfälle genau ansehen werde - auch in Bezug darauf, welche Rolle Trump bei der Anstiftung der Menge spielte. Auf Nachfrage eines Journalisten soll Sherwin gesagt haben: „Wir schauen uns alle Beteiligten an, die eine Rolle gespielt haben. Wenn die Beweise für ein Verbrechen sprechen, werden sie angeklagt.“

Sturm auf das US-Kapitol: Trump stachelte Demonstranten auf - Twitter sperrt Konto

Erstmeldung vom 8. Januar, 9.29 Uhr: Washington D.C - Nach den Sturm des US-Kapitols, spricht Präsident* Donald Trump* von „Heilung und Versöhnung“.

Mit seiner Rede am Mittwoch löste Trump die Ausschreitungen* erst aus. Er sprach vor zwei Tagen erneut von Wahlbetrug und forderte seine Anhänger dazu auf in Richtung des Kapitols* zu ziehen, während dort das Ergebnis der Wahl von den beiden Kammern zertifiziert wurde. Doch die Demonstranten begnügten sich nicht damit nur vor dem Gebäude zu demonstrieren und stürmte es. Bei den Ausschreitungen wurde eine Angreiferin erschossen*, ein Polizist erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen und drei weitere Personen starben aufgrund nicht näher bekannter Verletzungen.

Trump hatte die Ausschreitungen zunächst nicht verurteilt, sondern heizte die Situation mit mehreren umstrittenen Tweets sogar an und zog so weitere Kritik auf sich. Der Präsident hatte am Mittwoch seine Anhänger zwar dazu aufgerufen, sich zurückzuziehen, sagte aber: „Wir lieben euch“. Außerdem sprach er erneut von Wahlbetrug. Twitter sperrte Trumps Account daraufhin für zwölf Stunden. Auch Facebook und Instagram sperrte seine Konten. Nach der Räumung des Kapitols setzten die Kammern ihre Sitzung fort und bestätigten Joe Biden als neuen US-Präsidenten.

Donald Trump: Plötzliche Wende nach Ausschreitungen in Washington - Präsident verurteilt Angreifer

Mit seinem ersten Tweet seit der Sperre folgt nun die plötzliche Wende. In einer Video-Botschaft verurteilt Trump die Ausschreitungen: „Wie alle Amerikaner bin ich empört über die Gewalt, Gesetzlosigkeit und das Chaos.“ Er erklärte, dass die Nationalgarde* nun die Gebäude schützen werde. „Die USA ist, und muss immer ein Staat des Rechts und der Ordnung sein. Alle, die sich an der Gewalt und Zerstörung beteiligen, repräsentieren nicht unser Land. Und alle, die die Gesetzte gebrochen haben, werden dafür bezahlen.“ Es sei an der Zeit für „Heilung und Versöhnung“.

Donald Trump betonte erneut, das es eine geordnete Amtsübergabe an den gewählten Präsidenten Joe Biden geben werde. „Eine neue Regierung wird vereidigt werden", sagte Trump. Dem Land als Präsident zu dienen, sei für ihn die Ehre seines Lebens gewesen. Seine Niederlage gestand er aber erneut nicht ein, er sprach dieses Mal aber nicht direkt von Wahlbetrug. Er habe mit seinen Klagen nur versucht „die Integrität der Wahl zu verteidigen". Obwohl Trumps Amtszeit in zwei Wochen endet, wird aufgrund der Vorfälle über eine vorzeitige Amtsenthebung diskutiert. (md)