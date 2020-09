Kurz vor US-Wahl: Bekanntes Label setzt eindeutiges politisches Statement - Aber es ist ziemlich versteckt

Die US-Wahl steht bevor. Die Stimmung ohnehin angespannt. Das amerikanische Modelabel Patagonia hat ein besonders Statement gesetzt.

Das Label Patagonia tritt schon immer auch politisch auf.

tritt schon immer auch auf. Vor allem der Klimaschutz liegt der Firma am Herzen.

liegt der Firma am Herzen. Mit einer versteckten Nachricht ruft Patagonia dazu auf: „Wählt die Arschlöcher ab“. Gemeint sind damit Klimaleugner - also auch der amerikanische Präsident.

Washington - Das Outdoorlabel Patagonia hat ein verstecktes aber deutliches Statement gegen Donald Trump gesetzt. Die amerikanische Firma hat auf die Rückseite der eingenähten Etiketten eine deutliche Aufforderung gestickt: „Vote the Assholes out“ - „Wählt die Arschlöcher ab“.

USA: Patagonia versteckt klare Botschaft in seiner Kleidung

Die klare Botschaft richtet sich an die Kunden und ruft dazu auf, die aktuelle Regierung - also Donald Trump* - abzuwählen. Auf Twitter scheinen viele Stimmen die Aktion zu befürworten. „Ich bin dabei“, bestätigte eine Userin. „Oh mein Gott, ich liebe das“, kommentierte eine andere.

Patagonia tags have a new message. pic.twitter.com/0azyAVmOuh — Michael Li 李之樸 (@mcpli) September 10, 2020

Doch einige hegten auch Zweifel, ob das Foto echt ist, und Patagonia wirklich diese Message verbreitet hat. Dass dem tatsächlich so ist, bestätigte eine Sprecherin der Firma gegenüber NBC News. „Es bezieht sich auf Politiker sämtlicher Parteien, die die Klimakrise leugnen oder missachten und die Wissenschaft ignorieren, nicht weil sie es nicht bessern wüssten, sondern weil ihre Taschen mit Geld aus Öl- und Gasinteressen gefüllt sind“, erklärte Tessa Byers die Aktion.

Patagonia setzt politisches Statement gegen Klimaleugner

Schon lange setzt sich Patagonia für Klimaschutz ein. Daher richte sich die Nachricht nicht gegen die aktuelle Regierung, sondern gegen Klimaleugner. Da US-Präsident Donald Trump* bekanntlich die Bedrohung der Klimakrise herunterspielt, dürfte er durchaus mitgemeint sein. Die Botschaft ist auf den Etiketten der „Men‘s and Women‘s Road to Regenerative“-Shorts zu finden.

Daneben hat sich das amerikanische Label auch den Schutz der Demokratie zur Aufgabe gemacht, wie es die Firma in einer Pressemitteilung selbst beschreibt. Weil das Label freie Wahlen bedroht sieht, will Patagonia aktiv dazu betragen, die Demokratie zu stützen. Der Hersteller schließt am US-Wahl-Tag*, den 3. November seine Firmensitze und Geschäfte und bietet seinen Mitarbeiten zusätzlich Urlaubstage an, um freiwillig als Wahlhelfer aktiv zu sein.

Vor der immer näher rückende US-Wahl ist die politische Stimmung in den USA erhitzt. Das TV-Duell zwischen Präsident Trump udn Herausforderer Joe Biden wurde zur Schlammschlacht. Das Ergebnis anschließender Umfragen* ist eindeutig.