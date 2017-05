Live-Ticker: Erdogan-Treffen läuft - Trump plant große Islam-Rede

Washington - US-Präsident Donald Trump empfängt am Dienstag den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan im Weißen Haus. Ihr erstes Treffen wird durch mehrere Konfliktthemen zwischen beiden Ländern belastet.

Trump hatte zwar als einziger westlicher Staatschef Mitte April Erdogan zu dessen Sieg bei dem umstrittenen Verfassungsreferendum zur Stärkung seiner Macht gratuliert.

Doch für Spannungen sorgt die US-Unterstützung für die kurdischen Kämpfer in Nordsyrien, die Ankara als Terroristen betrachtet.

Ein heikles Thema ist auch der in den USA lebende islamische Prediger Fethullah Gülen, den Erdogan als Drahtzieher des Militärputsches vom vergangenen Juli bezeichnet. Zu Erdogans Forderung nach einer Auslieferung Gülens hat sich Trump bislang nicht positioniert.

19.53 Uhr: Wichtig für den Hintergrund: Das Treffen der beiden Staatschefs wurde überschattet von der Entscheidung der US-Regierung, die syrischen Kurden mit Waffen auszurüsten. Die Türkei sieht in den kurdischen Volksschutzeinheiten YPG einen Ableger der PKK und bekämpft sie deshalb. Die US-Regierung erkennt offiziell nur die PKK als Terrororganisation an. In den Kämpfern der YPG sieht sie einen strategisch wichtigen Verbündeten.

19.47 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat Recep Tayyip Erdogan Rückhalt im Kampf gegen die Terrormiliz IS und die verbotene türkische Arbeiterpartei PKK zugesichert. Man unterstütze die türkische Regierung bei ihrem Kampf gegen Terrororganisationen wie den IS und die PKK, sagte Trump am Dienstag bei einem gemeinsamen Auftritt mit Erdogan. Man werde sicherstellen, dass diese Gruppen keine sicheren Zufluchtsorte hätten.

19.35 Uhr: Derweil wird bekannt, dass US-Präsident Donald Trump eine große Rede zum Thema Islam plant: Bei seinem bevorstehenden Besuch in Saudi-Arabien wolle Trump über seine "Hoffnung auf eine friedliche Vision des Islam" reden, kündigte sein Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster am Dienstag in Washington an. Trump werde eine "inspirierende, direkte Rede über die Notwendigkeit halten, der radikalen Ideologie entgegenzutreten". Ob das sein Treffen mit Erdogan beeinflusst?

19.23 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat seinen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan am Dienstag im Weißen Haus empfangen. Bei den Gesprächen in Washington sollte es vor allem um die schwierige Situation im Bürgerkriegsland Syrien gehen. Das Treffen wurde überschattet von der Entscheidung der US-Regierung, die syrischen Kurden mit Waffen auszurüsten.

16.55 Uhr: Vor dem türkischen Präsidenten waren auch schon einige westliche Regierungschefs zu Besuch beim US-Präsidenten. Darunter auch die britische Premierministerin Theresa May und Kanzlerin Angela Merkel. Gerade bei Letzterer soll sich Trump allerdings nicht besonders gut benommen haben.

10.37 Uhr: Erdogan ist in Washington gelandet. Er wird begleitet von seiner Frau Emine.

Wenige Tage vor der ersten Auslandsreise von Donald Trump unter anderem in den Nahen Osten empfängt der US-Präsident seinen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan. Bei den Gesprächen in Washington wird es vor allem um die schwierige Situation im Bürgerkriegsland Syrien gehen. Das Nato-Land Türkei ist einer der Verbündeten der USA in der Koalition im Kampf gegen die Terroristen des Islamischen Staats.

Ankara hat aber vor allem in der Kurdenfrage große eigene Interessen, die zum Teil denen Washingtons zuwiderlaufen. Unter anderem geht es um die Bewaffnung der Kurdenmiliz YPG. Die USA sehen in den Kämpfern einen strategisch wichtigen Verbündeten, die Türkei hält die Miliz für Staatsfeinde.

Erdogan hatte angekündigt, bei dem Besuch auch seine Forderung nach Auslieferung des regierungskritischen Geistlichen Fethullah Gülen zu erneuern. Erdogan beschuldigt Gülen, hinter dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 in der Türkei zu stehen. Gülen, der seit 1999 im selbstgewählten Asyl in den USA lebt, hält den Putschversuch für von Erdogan vorgetäuscht, im Regierungskritiker mundtot zu machen.

