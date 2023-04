Prozess startet: Trump ab heute wegen angeblicher Vergewaltigung vor Gericht

Von: Stefan Krieger

Teilen

In New York startet der Zivilprozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump. Es geht um einen Vergewaltigungsvorwurf.

Prozess in New York: Donald Trump wird wohl nicht persönlich erscheinen.

Vergewaltigungsvorwurf gegen Donald Trump : Ermittlungen auch wegen anderer Verbrechen.

: Ermittlungen auch wegen anderer Verbrechen. Über die Entwicklung im Prozess gegen Donald Trump in New York berichten wir im News-Ticker.

New York – Gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump beginnt am heutigen Dienstag (25. April) in New York ein Zivilprozess wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs. Zunächst sollen bei dem Verfahren (ab 15.30 Uhr/MESZ) in Manhattan die zwölf Geschworenen ausgewählt werden. Die US-Autorin Jean Carroll wirft dem Republikaner vor, er habe sie Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt. Trump weist die Anschuldigung zurück. Die heute 79-Jährige verlangt von Trump eine Entschädigung. Strafrechtlich sind die Vorwürfe verjährt.

Ob der 76 Jahre alte Trump zu dem Prozess erscheinen wird, ist fraglich. Sein Anwalt Joseph Tacopina sagte, der ehemalige Präsident würde zwar gerne nach New York kommen, wolle der Stadt aber den großen logistischen Aufwand ersparen, der mit einer Reise in die Großstadt und durch Manhattan verbunden wäre.

Donald Trump will nicht persönlich zur Verhandlung erscheinen. © IMAGO/John Nacion

Prozess gegen Donald Trump: Nichterscheinen könnte negative Auswirkungen haben

In der MSNBC-Sendung „The Katie Phang Show“ erklärte die ehemalige US-Staatsanwältin Barbara McQuade, dass ein Nichterscheinen Trumps bei den Geschworenen in New York City nicht gut ankommen würde. Diese würden ohnehin nicht gerade dazu neigen, ihn zu mögen. „Wenn ich ein Anwalt von Donald Trump wäre, würde ich ihm sicherlich raten, dort zu sein“, so McQuade weiter. „Ich denke, es ist ein schlechtes Bild für die Geschworenen, die sich fragen, wo ist er? Gibt es etwas Wichtigeres, als hier zu sein?“

Donald Trump: Die größten Skandale und Fehltritte Fotostrecke ansehen

Es wird geschätzt, dass der Prozess eine Woche dauern könnte. Carroll hatte den Vergewaltigungsvorwurf 2019 in einem Buchauszug öffentlich gemacht. Trump reagierte damals unter anderem mit den Worten, Carroll sei nicht sein Typ. Er warf ihr auch vor, nur ihr Buch verkaufen zu wollen.

Die Schriftstellerin klagte daraufhin gegen Trump - zunächst wegen Verleumdung, weil er sie als Lügnerin dargestellt habe. Ein neues New Yorker Gesetz machte zuletzt die Erweiterung um den Vorwurf der Körperverletzung möglich.

Jean Carroll erhebt schwere Vergewaltigungsvorwürfe gegen Trump. © Craig Ruttle/dpa

Donald Trump: Mehrere Prozesse gegen den ehemaligen Präsidenten

Die Stimmung in den USA bezüglich der rechtlichen Verfolgung Trumps ist aufgeheizt. Gegen ihn wird wegen einer Reihe möglicher Verbrechen ermittelt. Trump selbst weist alle Fälle als politisch motiviertes Vorgehen zurück. Er will die Nominierung der Republikaner für die Präsidentenwahl 2024 gewinnen.

Trump ist bereits mit einer Anklage wegen Betrugs im Zusammenhang mit der Zahlung von Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels konfrontiert. Außerdem droht ihm eine strafrechtliche Verfolgung auf Bundes- und Staatsebene wegen der Versuche, die Wahlen im Jahr 2020 zu manipulieren, der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar und der Hortung von Geheimdokumenten. (skr mit Agenturen)