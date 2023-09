„Hätten es besser wissen müssen“ - Staatsanwältin droht der halben Trump-Familie mit Sanktionen

Haltlose Argumente wiederholt

Donald Trump und seine Familie im Rampenlicht: Generalstaatsanwältin Letitia James fordert Sanktionen gegen ihn, seine ältesten Söhne und seine Anwälte.

New York City / Frankfurt - Donald Trump und seine Familie sollen zahlen: Generalstaatsanwältin Letitia James beantragt beim Obersten Gerichtshof des US-Bundesstaates New York nicht nur Sanktionen gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Auch seine Söhne Eric und Don Jr. sowie andere mit dem Familienunternehmen verbundene Personen sowie Trumps Anwälte sollen Strafen in Höhe von insgesamt 20.000 US-Dollar aufgebrummt bekommen.

Der Grund ist einer, der Trump bereits oft vorgeworfen wurde: Er bringt haltlose Argumente vor, und zwar immer wieder. Aus den am Dienstag eingereichten Gerichtsakten geht hervor, dass James‘ Büro sie sanktionieren will, weil sie in ihren Anträgen weiterhin „zuvor zurückgewiesene Argumente“ vorgebracht haben. Das prominenteste öffentliche Beispiel für Trumps Vorliebe, ohne Grundlage Argumente zu wiederholen, ist wohl der von ihm ausgerufene Wahlbetrug bei der letzten US-Präsidentschaftswahl. Trump will bei der kommenden Wahl noch einmal antreten, während Staatsrechtler diskutieren, ob dies überhaupt möglich ist.

Steht im Regen: Donald Trump.

Staatsanwältin: Vorgehen der Trumps „leichtfertig und sanktionierbar“

Die Generalstaatsanwaltschaft sagte in der Akte, dass es fünf Fälle gebe, in denen zuvor vom Gericht zurückgewiesene Argumente von Trump-Anwälten wiederverwendet wurden oder in denen Trump-Anwälte Argumente vorbrachten, die auf einem Mangel an rechtlicher oder faktischer Grundlage beruhten. Die Generalstaatsanwältin nannte sie „leichtfertig und sanktionierbar“, und äußerte, dass „ein erfahrener Verteidiger es besser hätte wissen müssen“.

Die aktuellen Sanktionen beziehen sich auf James‘ laufende Klage, in der sie Trump, seinen beiden ältesten Söhnen und anderen anhaltende Bemühungen vorwirft, Kreditgebern, Versicherungsgesellschaften und anderen routinemäßig falsche Finanzinformationen zu übermitteln, um den Geschäften des ehemaligen Präsidenten und seinem persönlichen Nutzen zu dienen. Trotz der Bemühungen von Trump und seinen Anwälten, den Fall abzuweisen und das Verfahren zu verzögern, soll im Oktober ein Prozess in der Zivilklage beginnen.

Argumente der Trump-Familie „an der Grenze zur Frivolität“

In dem am Dienstag eingereichten Gerichtsdokument heißt es, dass die Angeklagten im November 2022 Anträge auf Abweisung des Verfahrens gestellt hätten und das Gericht ihre Argumente zum zweiten Mal zurückgewiesen habe. Laut James‘ Büro hatte das Gericht über die Argumente geäußert, dass sie „schon beim ersten Mal, als die Angeklagten sie vorbrachten, an der Grenze zur Frivolität waren“. Das Büro von James gibt an, dass es im Ermessen des Gerichts liegt, finanzielle Sanktionen gegen jede Partei oder jeden Anwalt in einer Zivilklage oder einem Verfahren zu verhängen, die sich an „leichtfertigem Verhalten“ beteiligt.

James erhob im September 2022 erstmals Klage gegen Trump und behauptete, der ehemalige Präsident und seine älteren Söhne hätten versucht, Trumps persönliches Nettovermögen aufzublähen, um günstige Kreditverträge zu erhalten. James behauptete, dass es in einem Zeitraum von zehn Jahren mehr als 200 Betrugsfälle gegeben habe. Der Generalstaatsanwalt fordert Strafen in Höhe von etwa 250 Millionen US-Dollar und will, dass die Trump-Familie dauerhaft von der Tätigkeit als Geschäftsführer von New Yorker Unternehmen ausgeschlossen wird. Trump soll fünf Jahre lang daran gehindert werden, gewerbliche Immobiliengeschäfte im Bundesstaat abzuschließen. Unabhängig davon wird Trump derzeit in vier verschiedenen Fällen strafrechtlich verfolgt – einer in New York durch den Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, zwei durch das Justizministerium und ein Fall in Fulton County, Georgia.

Die Justiz will bei den Prozessen gegen Trump keine unbegründeten Ausnahmen machen. Das dürfte ihm im Wahlkampf in die Quere kommen. (cgsc)

