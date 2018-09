Trump kassiert fiesen Konter von Brasiliens Fußball-Nationaltrainer 

Donald Trump hatte gleich doppelt zu knabbern. In Twitter sind Aufnahmen seiner Reaktion auf dem 11. September 2001 aufgetaucht, zusätzlich musste er einen fiesen Konter von Brasilien Nationaltrainer einstecken. Der News-Ticker.

Twitter-Ceo Jack Dorsey steht für die Entscheidung, dem Verschwörungstheoretiker Alex Jones weiter eine Plattform zu geben, in der Kritik. Die Chefetage erklärt, dass selbst Donald Trump nicht gegen eine Verbannung immun ist.

Nordkorea und die USA planen offenbar ein mögliches Treffen zwischen den beiden Machthabern.

Alle News der vergangenen Tage finden Sie hier.

7.56 Uhr:

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat den USA eine verfehlte Sanktionspolitik vorgeworfen. "In den meisten Fällen" sei Washington nicht zu fairen Verhandlungen bereit, sagte Lawrow am Mittwoch in einer Rede vor Diplomaten in Wladiwostok: "Zuerst verhängen sie Sanktionen, dann noch mehr Sanktionen, und erst dann eröffnen sie Gespräche."

Dieses Muster treffe nicht nur auf das Verhältnis zwischen den USA und Russland zu, das derzeit "zutiefst vergiftet" sei, sagte der Außenminister. Vielmehr zeige es sich auch im Umgang Washingtons mit Nordkorea, der EU und China.

Die US-Regierung hat in den vergangenen Jahren wiederholt Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt. Damit reagierte Washington nach eigenen Angaben auf Russlands Rolle im Ukraine-Konflikt, auf russische Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016, auf Moskaus mutmaßliche Rolle beim Giftgasanschlag auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter in Großbritannien sowie auf Verletzungen der UN-Sanktionen gegen Nordkorea.

7.03 Uhr: Don‘t mess with the best - leg‘ dich nicht mit den besten an! Donald Trump hat von Brasiliens Fußball-Nationaltrainer Tite einen fiesen Konter kassiert. Der Coach streckte während einer Pressekonferenz seine Hand mit den fünf abgespreizten Finger für die fünf WM-Titel des Landes in die Kamera und sagte in Richtung des US-Präsidenten: „Falls es ihm nicht bewusst ist, kann ich es ihm zeigen. Wir haben fünf WM-Titel. Er sollte sich besser informieren.“

+ Tite zeigt es an: Fünf Titel hat Brasilien bei Weltmeisterschaften geholt. © AFP / JIM WATSON

Zuvor hatte Trump im Weißen Haus auf den Verweis einer brasilianischen Reporterin, ihr Land sei das beste im Fußball, schmunzelnd geantwortet: „Nur letztes Mal hattet ihr ein kleines Problem, nicht wahr?“ Wenn er das Viertelfinalaus bei der WM in Russland meint, hat Trump allerdings gar nicht mal so unrecht.

Das sind die Meldungen vom Dienstag, 11. September 2018:

21.10 Uhr - So übel reagierte Trump auf den Einsturz des World Trade Center: Das Internet vergisst nie - und so grub das Social-Media-Team von nowthisnews.com Donald Trumps Reaktion auf den Zusammenbruch des World Trade Center nach 17 Jahren wieder aus. Statt damals zu trauern, labte sich der Milliardär an der Tatsache, dass eines seiner Gebäude durch den Vorfall wieder das größte Hochhaus in Manhattan sei.

Was ihm zudem vorgeworfen wird: Trump habe gelogen, als er auf eigene Spenden im Zuge des Wiederaufbaus verwies - für diese hatte ein Rechnungsprüfer keinerlei Beweise. Dabei soll er als Geschäftsmann 150.000 US-Dollar durch 9/11 erwirtschaftet haben. Außerdem hatte er bei einer Wahlkampfveranstaltung darüber gesprochen, in New Jersey Tausende Jubelnde während des Zusammenbruchs der Zwillingstürme erblickt zu haben. Das habe sich jedoch als Lüge herausgestellt.

Reminder: Donald Trump responded to #September11th by bragging about the size of a building he owned pic.twitter.com/B3ix51tyeO — NowThis (@nowthisnews) 11. September 2018

19.03 Uhr: Am Jahrestag des Terrorangriffs auf die Zwilllingstürme des World Trade Center ehrt Donald Trump den damaligen New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani per Tweet. Darin feiert er den Parteifreund für „seine Führungsqualitäten, Mut und Fähigkeiten“, der US-Präsident endet mit „Rudy ist ein WAHRER KRIEGER!“

Rudy Giuliani did a GREAT job as Mayor of NYC during the period of September 11th. His leadership, bravery and skill must never be forgotten. Rudy is a TRUE WARRIOR! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. September 2018

Trump besuchte mit Gattin Melania die Gedenkstätte in Shanksville, wo vor 17 Jahren das vierte von Terroristen entführte Flugzeug durch die Passagiere zum Absturz gebracht worden war.

17.10 Uhr:

Im Weißen Haus greift offenbar Paranoia um sich. Wie „CNN“ berichtet, müssen Mitarbeiter ihre Handys in ihren Büros zurücklassen oder in Spinden nahe des Eingangs am Westflügel verschließen, wenn sie in den Situation Room gerufen werden. Bislang konnten diese im Eingangsbereich vor den speziellen Räumlichkeiten, in denen Geheimabsprachen getroffen werden, eingeschlossen werden.

Hintergrund soll demnach der Fall der Reality-TV-Darstellerin Omarosa Manigault sein, die bis Dezember 2017 als Kommunikationsdirektorin für Donald Trump arbeitete. Als sie von Stabschef John Kelly im Situation Room über ihre Entlassung unterrichtet wurde, zeichnete sie das Gespräch mit ihrem Handy auf - ebenso wie eine anschließende Konversation mit dem Präsidenten. Bislang gibt es aber noch keine Bestätigung für die „CNN“-Meldung.

15.15 Uhr: Die Regierung von US-Präsident Donald Trump peilt offenbar eine weitere Lockerung der Auflagen für den Klimaschutz an. Wie die "New York Times" am Dienstag berichtete, will die Umweltbehörde EPA die Vorschriften zur Eindämmung des Ausstoßes von Methan in die Erdatmosphäre entschärfen. Methan ist eines der klimaschädlichsten Treibhausgase. Es tritt bei der Förderung von Öl und Gas durch Lecks in die Umwelt aus.

Unter Trumps Vorgänger Barack Obama hatte die EPA eine Regulierung erlassen, wonach die Konzerne ihre Methan-Emissionen alle sechs Monate kontrollieren und dabei entdeckte Lecks innerhalb von 30 Tagen reparieren müssen. Die Unternehmen beschwerten sich darüber, dass der dadurch entstehende Aufwand und die Kosten für sie zu hoch seien.

14.35 Uhr: Linksfraktionsvize Sevim Dagdelen erklärte, die "Pläne für einen Angriff auf Syrien" von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) seien eine "skandalöse Vorbereitung eines Angriffskriegs". Ein Kampfeinsatz deutscher Soldaten in Syrien "auf Wunsch von US-Präsident Donald Trump ist außenpolitisches Abenteurertum und eklatanter Völkerrechtsbruch". Ein Bundeswehreinsatz wäre zudem eine Verletzung des Grundgesetzes und des Parlamentsvorbehalts des Bundestages, fügte Dagdelen hinzu. "Die Bundeswehr darf nicht zur Luftwaffe von Al-Qaida und anderer islamistischer Terrorgruppen in Idlib gemacht werden."

14.10 Uhr: Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag hat die Drohungen aus Washington gegen seine Juristen zurückgewiesen. "Der Strafgerichtshof wird seine Arbeit gemäß den Grundsätzen und der allgemeinen Idee von der Vorherrschaft des Rechts fortsetzen, ohne sich abschrecken zu lassen", erklärte das Gericht am Dienstag in Den Haag.

Am Montag hatte der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, mit Einreiseverboten und anderen Sanktionen gegen Richter und Staatsanwälte des Gerichts gedroht, sollte dieses gegen US-Staatsbürger vorgehen. Er reagierte damit auf Haager Untersuchungen zu möglichen US-Kriegsverbrechen in Afghanistan.

Der Trump-Berater bezeichnete die Untersuchungen des Gerichts als Angriff auf die Souveränität der Vereinigten Staaten. Den IStGH beschrieb er als Institution, deren zentrales und zugleich "meist unausgesprochenes Ziel" es sei, die Führungsrolle der USA in der Welt einzuschränken.

Twitter warnt US-Präsident Donald Trump

13.20 Uhr: Donald Trump twittert gerne und viel - oftmals auch ein wenig unüberlegt. Diverse Tweets des US-Präsidenten sind nicht selten ein Mysterium für sich. Twitter-CEO Jack Dorsey weiß natürlich auch um die Vorliebe des amerikanischen Präsidenten. Vollkommene Immunität gegen eine Sperrung genieße Trump trotz seiner Postion dennoch nicht. Das bestätigte Vijaya Gadde, Twitters Chefin für Rechtsfragen, gegenüber derUS-amerikanischen Zeitung Politico: „Es gibt keine Ausnahmen, selbst für Trump oder sonst wen.“

News-Ticker zu Donald Trump: Twitter schließt Alex Jones nicht aus

Zuvor war Jack Dorsey in einem Bericht des Wall Street Journals öffentlich attackiert worden. Die Anschuldigung: Dorsey selbst habe die Entscheidung getroffen, den Verschwörungstheoretiker Alex Jones nicht von Twitter zu verbannen.

Damit schwimmt Twitter als einziges Unternehmen gegen den Strom. Apple, Facebook, YouTube als auch Spotify hatten Jones endgültig die Plattform entzogen.

Gegenüber Politico beteuert Dorsey: “Meine Aufgabe ist es, Fragen zu stellen und zu sichern, dass wir unparteiisch bleiben und unsere eigenen Nutzungsbedingungen aufrecht erhalten.”

13.00 Uhr: Hallo und Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker aus dem Weißen Haus. Alle News aus Washington auf einen Blick.

Geplanter Nordkorea-Tweet von Donald Trump: Pentagon war in Alarmbereitschaft

US-Präsident Donald Trump hat nach den Worten von Reporter-Legende Bob Woodward mit einem geplanten Tweet zu Nordkorea das US-Verteidigungsministerium in höchste Alarmstufe versetzt. Trump habe eine Twitter-Botschaft mit dem Inhalt entworfen, die Familienangehörigen sämtlicher 28.000 in Südkorea stationierten US-Soldaten sollten abgezogen werden, sagte Woodward dem Sender CBS in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview.

Dies habe höchste Unruhe im Pentagon ausgelöst, beschrieb der legendäre Reporter Woodward, der gemeinsam mit dem "Washington Post"-Kollegen Carl Bernstein durch Enthüllungen zur Watergate-Abhöraffäre maßgeblich zum Rücktritt von Präsident Richard Nixon 1974 beigetragen hatte. Den Militärexperten sei klar gewesen, dass eine solche Botschaft von Nordkorea als Hinweis auf einen unmittelbar bevorstehenden US-Militärangriff verstanden worden wäre. Letzten Endes habe Trump dann darauf verzichtet, die Twitter-Botschaft zu verschicken.

Zweites Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Kim Jong Un in Planung

Sowohl Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un als auch Donald Trump nehmen gewöhnlich kein Blatt vor den Mund. Die beiden Machthaber scheuen keine großen Worte, doch Worte allein lösen noch keine Probleme. Der erhoffte Durchbruch bei der atomaren Abrüstung der koreanischen Halbinsel lässt noch auf sich warten. Nun soll Kim in einem Brief an Trump ein zweites Gipfeltreffen forciert haben.

+ Die Pläne für ein zweites Treffen zwischen Donald Trump und Kim Jong Un sollen offenbar konkreter werden. © AFP / SAUL LOEB

Die beiden Parteien sollen sich bereits mit der Planung befassen. Unterstützt werden beide Seiten auch von Südkoreas Präsident Moon Jae. Moon will wieder als Vermittler auftreten, um die stockenden Verhandlungen weiter voranzutreiben. Gleichzeitig fordert Südkoreas Präsident aber die USA und Nordkorea auf, „mutige Entscheidungen“ zu treffen.

Donald Trump: Erster Mini-Schritt zwischen Nordkorea und USA getan

Wann ein mögliches Treffen stattfinden könnte, ist derweil noch unklar. "Sie sind diejenigen, die die Schritte zur Denuklearisierung unternehmen müssen, und darauf warten wir", erklärte Trumps Nationaler Sicherheitsberater Jon Bolton. Eine erste kleine Annäherung seitens Nordkorea wurde bereits unternommen. Beim Nationalfeiertag verzichtete das Kim-Regime bewusst auf die Schau von Atomwaffen. Viele weitere Schritte müssen noch folgen.

