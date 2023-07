Australien-Bann für Donald Trump Junior? Tour plötzlich abgesagt

Von: Daniel Dillmann

Donald Trump Junior bei einer Veranstaltung von „Turning Point USA“. (Archivbild) © Brian Cahn/imago

Eine Rede-Reise von Donald Trump Jr. durch Australien ist „wegen unvorhersehbarer Umstände“ abgesagt. Unterstützer des Präsidentensohnes haben einen Verdacht.

Canberra - Sydney, Brisbane und Melbourne - alle drei Städte wollte Donald Trump Jr. eigentlich mit einem Besuch beehren. Brexit-Rechtsaußen Nigel Farage war bereits als „Special Guest“ angekündigt, die Auftritte als „bahnbrechende Tournee“ beworben. Doch nun ist alles abgesagt. Der Sohn von Donald Trump kommt nicht nach Down Under.

Das gab der Veranstalter der Tournee, die rechtspopulistische Organisation „Turning Point USA“, auf ihrer Website bekannt. Dort möchte man „darauf hinweisen, dass der für Sydney, Brisbane und Melbourne geplante Auftritt von Donald Trump Jr. Live aufgrund unvorhergesehener Umstände verschoben wurde“. Man solle die bereits gekauften Karten aufheben, Einzelheiten würden in „den kommenden Tagen“ bekannt gegeben.

Donald Trump Jr. sagt Tournee in Australien kurzfristig ab

Die Absage kommt so unerwartet wie kurzfristig. Donald Trump Jr. sollte eigentlich bereits am Sonntag (9. Juli) in Sydney, einen Tag später in Brisbane und schließlich in Melbourne auftreten. Noch ist nichts Konkretes über die Hintergründe bekannt, doch Trump-Fans in Australien wähnen bereits eine Verschwörung. Joel Jammal, einer der führenden Köpfe hinter dem australischen Ableger von „Turning Point“, schrieb auf Instagram: „Es scheint, dass die USA nicht das einzige Land sind, das es den Trump schwer macht.“ Seine Nachricht ergänzte mit einem vielsagenden Hashtag: #cancelculture.

Jammal, der bereits vergangenes Jahr eine Tour mit Brexit-Führungsfigur Nigel Farage durch Australien organisiert hatte, dürfte dabei auf eine Petition anspielen. Laut einem Bericht des US-Nachrichtenportals Newsweek schlug in Australien eine Online-Petition hohe Wellen. Die Unterzeichner forderten, Donald Trump Jr. das Visum zu verweigern. „Donald Trump Jr. ist eine illegale, drogenkonsumierende, bigotte Person, der es nicht erlaubt sein sollte, nach Australien einzureisen, um für sich und seinen Vater Wahlkampfspenden einzutreiben“, schrieb Initiator Kris Eriksen auf Change.org. Binnen vier Wochen beteiligten sich mehr als 21.000 Menschen an der Aktion.

Donald Trump gratuliert den USA zum Geburtstag und mokiert sich über Hunter Biden

Ob die Absage der Tournee wirklich mit Visaproblemen von Donald Trump Jr. zusammenhängt, ist nicht bekannt. Weder Turning Point USA als Veranstalter noch Trump Jr. selbst hatten sich bis Mittwochmittag deutscher Zeit geäußert. Der Milliardärserbe nutzte den Nationalfeiertag der USA am 4. Juli, um dem Land einen fröhlichen Geburtstag zu wünschen und sich über einen anderen berühmten Sohn zu mokieren: Hunter Biden, Sohn des aktuellen US-Präsidenten Joe Biden, in dessen Amtssitz, dem Weißen Haus, offenbar Kokain gefunden worden war.