Nach Tod von Richterin Ruth Bader Ginsburg: Kampf um Nachfolge entbrannt - Biden wirft Donald Trump Machtmissbrauch vor

Washington D.C. - Gerade einmal drei Tage nach dem Tod der obersten Richterin Ruth Bader Ginsburg entbrennt in der US-amerikanischen Hauptstadt ein Kampf um die Nachfolge der renommierten Juristin am Supreme Court. US-Präsident Donald Trump* möchte so schnell wie möglich eine Nachfolgerin von Bader Ginsburg für den obersten Gerichtshof bestimmen. Da die Richterinnen und Richter am Supreme Court ihr Amt auf Lebenszeit bekleiden, könnte Trump knapp eineinhalb Monate vor der Präsidentschaftswahl* noch eine Entscheidung von enormer politischer Tragweite durchsetzten.

Richterin Ruth Bader Ginsburg: Joe Biden wirft Donald Trump Machtmissbrauch vor

Ein Unding, wenn es nach Trumps Konkurrenten Joe Biden* geht. Der demokratische Präsidentschaftskandidat hat sich am Sonntag vehement dagegen ausgesprochen noch vor der Wahl eine Nachfolge für Bader Ginsburg zu bestimmen. Ein Schnellverfahren für die Bestimmung einer Richterin am obersten Gerichtshof so kurz vor der Wahl käme einem "Machtmissbrauch" des US-Präsidenten gleich, sagte der 77-Jährige in Philadelphia. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Biden forderte auch die republikanischen Mitglieder des US-Senats auf, sich gegen eine solche Entscheidung zu stemmen: „Wahrt eure verfassungsmäßige Pflicht, euer Gewissen. Lasst das Volk sprechen. Kühlt die Flammen, die unser Land erfasst haben“, sagte der Demokrat in Richtung der Senatoren.

Donald Trump: Wenige Senatoren könnten Vorhaben des US-Präsidenten verhindern

Wie es momentan aussieht, ist das Lager der Republikaner bei dieser Entscheidung gespalten. So betonte der texanische Senator Ted Cruz, dass das US-amerikanische Volk im Falle einer umstrittenen Wahl einen voll besetzten Supreme Court bräuchte und man deswegen die Position nicht unbesetzt lassen könne. Doch zwei weitere Senatorinnen der Republikaner - Susan Collins und Lisa Murkowski - sprachen sich noch am Sonntag gegen ein Schnellverfahren zur Nominierung einer Nachfolgerin für Bader Ginsburg aus. Da die Republikaner im Senat lediglich eine Mehrheit von 53 zu 47 Sitzen haben, würden schon wenige republikanische Stimmen reichen, um Trumps* Vorhaben zu blockieren. Vor allem, da in den Reihen der Republikaner mit Chuck Grassley und dem ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney zwei weitere Wackelkandidaten stehen.

Nachfolge von Bader Ginsburg: Nancy Pelosi droht Donald Trump mit Blockade

Darüber hinaus kündigte auch die demokratische Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus Nancy Pelosi an, ein Schnellverfahren für die Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg notfalls zu blockieren. „Wir haben Pfeile in unserem Köcher, über die wir im Moment nicht sprechen werden“, sagte die 80-Jährige gegenüber dem Sender ABC. Pelosi zeigte sich bereits in der Vergangenheit als erbitterte Gegnerin des US-Präsidenten*. Auf welche „Pfeile" die Demokratin anspielt ist jedoch noch unklar, da das Repräsentantenhaus keinen Einfluss auf die Nominierung von Richtern am Supreme Court hat. (fd) *merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzweks.

