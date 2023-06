US-Dokumentenaffäre: Trump erneut angeklagt

Von: Stefan Krieger

Die nächste Anklage: Ex US-Präsident Trump erklärt, dass er wegen seines Umgangs mit geheimen Dokumenten vor Gericht erscheinen muss.

Miami – „Die korrupte Biden-Administration hat meine Anwälte darüber informiert, dass gegen mich Anklage erhoben wurde!“ – Donald Trump, ehemaliger, und wenn es nach ihm geht auch zukünftiger Präsident der USA, schiebt die Schuld in gewohnter Weise auf andere. „Ich wurde vorgeladen, um am Dienstag um 15 Uhr vor dem Bundesgericht in Miami zu erscheinen. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass so etwas einem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten passieren könnte ... ICH BIN EIN UNSCHULDIGER MANN!“, so Trump in einem Statement vom Donnerstag (8. Juni).

Donald Trump: Zum ersten Mal Anklage gegen einen ehemaligen Präsidenten

Der Fund streng geheimer Unterlagen in Trumps Anwesen in Mar-a-Lago (Florida) war ein politischer Skandal. Seit Monaten untersucht ein Sonderermittler den Fall. Über den Stand der Ermittlungen konnte bislang nur spekuliert werden. Nun kommt es offenbar zu einem historischen Schritt: Es sich um das erste Mal, dass gegen einen Ex-Präsidenten der USA auf Bundesebene Anklage erhoben wird. Berichten mehrerer US-Medien zufolge umfasst die Anklage, die noch unter Verschluss ist, insgesamt sieben Punkte. Darunter, nach Angaben New York Times, die „vorsätzliche Aufbewahrung von Geheimnissen der nationalen Verteidigung unter Verletzung des Spionagegesetzes“, die „Abgabe falscher Erklärungen“ und eine „Verschwörung zur Behinderung der Justiz“.

Donald Trump muss vor dem Bundesgericht in Miami erscheinen. © Brendan Smialowski/afp

Im August 2022 durchsuchte die Bundespolizei FBI das Privatanwesen von Donald Trump in Mar-a-Lago und beschlagnahmte eine Reihe von vertraulichen Dokumenten, darunter einige von höchster Geheimhaltungsstufe. Die Tatsache, dass der Republikaner diese Unterlagen lange Zeit nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in seinem Privathaus aufbewahrt hatte, könnte ein strafrechtliches Vergehen darstellen. Das Nationalarchiv bemühte sich monatelang, von Trump Dokumente aus seiner Amtszeit zu erhalten. Obwohl Trumps Anwälte letztendlich einige Dokumente übergaben, waren dies bei weitem nicht alle, wie sich während der FBI-Durchsuchung herausstellte.

Donald Trump nennt Joe Biden „korrupt“

Trump, der Spitzenkandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahlen 2024, drückte seine Ungläubigkeit aus, als er die Nachricht am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Reihe von Posts auf der von ihm mitgegründeten Plattform Truth Social bekannt gab. Der ehemalige Präsident bezeichnete die Regierung von Präsident Joe Biden als „korrupt“, während er seine Unschuld beteuerte und den Donnerstag zum „dunklen Tag“ für Amerika erklärte. In einem zusätzlichen Video hatte Trump das Vorgehen der US-Justiz als „Wahleinmischung auf höchster Ebene“ bezeichnet. Er warf US-Präsident Joe Biden und seinen Demokraten einmal mehr vor, eine politisch motivierte Hexenjagd gegen ihn zu betreiben. „Sie versuchen, unseren Ruf zu zerstören, damit sie eine Wahl gewinnen“, sagte er an seine Anhänger gerichtet.

Anklage gegen Donald Trump: Biden weist Anschuldigungen zurück

Biden hatte wenige Stunden vor den Berichten über die Anklage am Donnerstag mit deutlichen Worten zurückgewiesen, Trump sei Opfer politischer Verfolgung. „Ich habe noch nie, nicht ein einziges Mal, dem Justizministerium vorgegeben, was es tun oder zu lassen hat, ob sie Anklage erheben sollen oder nicht“, sagte Biden am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus in Washington. Er war von einem Reporter danach gefragt worden, warum die Menschen in den USA auf die Unabhängigkeit und Fairness des Justizministeriums vertrauen sollten, wenn Trump diese immer wieder infrage stelle

Donald Trump war bereits in New York in Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar auf bundesstaatlicher Ebene angeklagt und Anfang April dem Richter vorgeführt worden. Zusätzlich ermittelt die Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Georgia gegen Trump wegen möglicher Wahlmanipulation. In einem anderen Verfahren wurde Trump indirekt zur Rechenschaft gezogen. Sein Immobilienkonzern wurde in New York unter anderem wegen Steuerbetrugs mit einer Geldstrafe belegt. Der ehemalige Präsident selbst war dabei allerdings nicht persönlich angeklagt. (skr)