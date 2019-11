„Ungewöhnlich und unangemessen“: Neue Zeugenaussagen belasten Trump schwer

Die Anhörungen für das Amtsenthebungs-Verfahren gegen Donald Trump laufen. Der Präsident spricht von einer „Hexenjagd“, doch nun belasten ihn neue Zeugenaussagen schwer.

Wegen der „Ukraine-Affäre“ droht US-Präsident Donald Trump ein Amtsenthebungs-Verfahren .

droht ein . Die Zeugenanhörungen in Washington werden live im TV übertragen.

in Washington werden übertragen. Ende November könnte es zu einer formellen Anklageerhebungdes Repräsentantenhauses kommen.

Update 17. November 2019, 12.40 Uhr: Die Impeachment-Ermittlungen gegen Donald Trump sind im vollen Gange. Nun belasten zwei weitere Zeugenaussagen den Präsidenten schwer und bringen ihn und sein Umfeld in Erklärungsnot. Demnach bestätigten zwei hohe Beamte Trumps „ungewöhnliche“ Aussagen gegenüber dem ukrainischen Präsidenten.

Impeachment-Verfahren gegen Trump: Zwei Zeugen mit schwer belastenden Aussagen

Der Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses veröffentlichte am Samstagabend (Ortszeit) die Mitschriften der Befragungen von einem früheren Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrates, Tim Morrison, und einer Mitarbeiterin von US-Vizepräsident Mike Pence, Jennifer Williams. Beide hatten bei jenem Telefonat zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 25. Juli mitgehört, das im Zentrum der Ukraine-Affäre steht.

Demnach nannte Williams Trumps Forderung nach spezifischen Ermittlungen gegen den Sohn Joe Bidens in dem Telefonat mit Selenskyj „ungewöhnlich“ und „unangemessen“. Sie sagte: „Für mich gab das Aufschluss zu möglichen anderen Motiven hinter der Zurückhaltung der Militärhilfe.“ Es habe den Anschein gehabt, als gehe es mehr um die „persönliche politische Agenda“ des Präsidenten als um außenpolitische Ziele der USA. Auch Morrison habe die Sorge gehabt, dass Inhalte des Telefonats an die Öffentlichkeit gelangen könnten. Er habe jedoch nichts illegal an dem Gespräch gefunden, betont er.

Amtsenthebungs-Verfahren: Pelosi schießt scharf gegen Trump - News vom 14. November 2019

23.01 Uhr: Nach den ersten öffentlichen Anhörungen zur Ukraine-Affäre wirft die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, US-Präsident Donald Trump erstmals "Bestechung" vor. Trump habe die Ukraine bestochen, sagte die Demokratin vor Journalisten in Washington. "Die verheerenden Zeugenaussagen haben die Hinweise auf Bestechung erhärtet, die durch die Untersuchung aufgedeckt wurden", betonte Pelosi.

"Die Bestechung besteht darin, dass Militärhilfe als Gegenleistung für eine öffentliche Erklärung zu einer falschen Untersuchung zu den Wahlen gewährt oder zurückgehalten wird", sagte Pelosi. Ihre Wortwahl deutet darauf hin, dass die Demokraten davon ausgehen, dass die bei den ersten öffentlichen Anhörungen vorgebrachten Belege aussagekräftig genug sind, um den Vorwurf des Amtsmissbrauchs gegen Trump zu stützen. In der Verfassung der Vereinigten Staaten ist "Bestechung" einer der Anklagegründe, die eine Amtsenthebung rechtfertigen könnten. Außerdem werfen die Demokraten Trump nach mehreren Twitter-Attacken auf Zeugen im Amtsenthebungsverfahren Einschüchterung vor.

Update vom 14. November 6.48 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat die erste öffentliche Kongressanhörung seit Beginn der Impeachment-Ermittlungen gegen ihn scharf kritisiert. Dies sei nichts als eine „Hexenjagd“ und ein „Scherz“, sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Washington. Die Zeugen präsentierten nur Informationen aus dritter Hand. „Ich habe es nicht angeschaut.“ Er habe den Tag stattdessen mit Erdogan verbracht, betonte er. Das sei weitaus wichtiger. Trump wies auch neue belastende Angaben aus der Zeugenbefragung zurück und nannte diese unzutreffend.

Trotz der Spannungen zwischen Washington und Ankara hat US-Präsident Donald Trump seinen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan bei dessen Besuch im Weißen Haus ausdrücklich gelobt. „Ich bin ein großer Fan des Präsidenten“, sagte Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit Erdogan. „Wir haben eine großartige Beziehung.“ Das gelte sowohl für ihr persönliches Verhältnis als auch für die Beziehungen beider Länder. Erdogan bezeichnete Trump als „meinen geschätzten Freund“. Konkrete Fortschritte bei der langen Liste der Streitpunkte gab es allerdings nicht.

19.33 Uhr: Der Wirbel in den USA um die öffentlichen Anhörungen zur Ukraine-Affäre ist riesig - nur der des Amtsmissbrauchs beschuldigte US-Präsident Donald Trump verfolgte die Live-Übertragung demonstrativ nicht. "Ich bin zu beschäftigt", verkündete Trump am Mittwoch im Oval Office des Weißen Hauses, wo er seinen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan empfing. Trumps Sprecherin Stephanie Grisham sagte, der Präsident werde sich die Live-Übertragungen nicht ansehen: "Er sieht nicht zu, er arbeitet."

Kronzeuge Taylor spricht von „hochgradig irregulären“ Politik-Kanälen

18.51 Uhr: Der langjährige Karrierediplomat Taylor gilt als herausragendster Zeuge der Demokraten. Im Oktober gab er bereits in seiner nicht-öffentlichen Aussage an, dass Trump die bereits vom Kongress beschlossene Militärhilfe gezielt zurückgehalten habe, um Biden zu schaden. Er glaube nach wie vor, dass es „verrückt“ sei, Militärhilfe zurückzuhalten, um „Hilfe bei einer innenpolitischen Kampagne in den Vereinigten Staaten“ zu bekommen, sagte Taylor am Mittwoch. Mitarbeiter von Taylor hätten mitgehört, wie Trump im Juli am Telefon mit einem anderen Diplomaten über „die Ermittlungen“ sprach. Das habe er kürzlich erfahren, sagte Taylor.

Taylor stellte dar, wie er im Sommer in Kiew realisiert habe, dass die Ukraine-Politik der USA auf zwei parallelen Kanälen abgelaufen sei: auf einem regulären und einem „hochgradig irregulären“. Teil des letzteren seien unter anderem Trumps persönlicher Anwalt Rudy Giuliani und der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, gewesen. Der irreguläre Kanal habe gegen die langjährigen Ziele der US-Politik gearbeitet. Sowohl Taylor als auch Kent betonten die Notwendigkeit der Militärhilfe für die Ukraine.

Kent sagte, er sei generell der Überzeugung, dass die USA andere Länder nicht auffordern sollten, sich an Ermittlungen oder Strafverfolgungsmaßnahmen zu beteiligen, die sich gegen Gegner „derjenigen an der Macht“ richteten, „weil solche selektiven Maßnahmen die Rechtsstaatlichkeit untergraben - unabhängig vom Land“.

Die Republikaner versuchten die Anhörung zu nutzen, um die Ermittlungen der Demokraten zu diskreditieren. Es handele sich um „absurde Vorwürfe“ und eine „sorgfältig orchestrierte“ Schmutzkampagne der Demokraten und der „korrupten Medien“, um das Wahlergebnis von 2016 rückgängig zu machen, sagte der Kongressabgeordnete Devin Nunes. An Taylor und Kent gerichtet sagte er, sie seien aufgefordert worden, „bei einem Drama mitzuwirken“.

Amtsenthebungs-Verfahren gegen Trump: Kronzeuge packt aus - Experte: „Es ist alarmierend, dass ...“

16.17 Uhr: Für US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch, den 13. November, eine der gefährlichsten Herausforderungen in seiner knapp dreijährigen Amtszeit begonnen. Vor laufenden Fernsehkameras wurden in Washington die öffentlichen Zeugenbefragungen im Rahmen der Untersuchung zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump gestartet. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, eröffnete die Sitzung mit einem Eingangsstatement.

15.40 Uhr: Robert Strong, Politik-Professor an der Washington and Lee University hält die Anklage gegen Trump für die bislang am schwerwiegendste in der Geschichte der USA. Bislang gab es drei Impeachment-Untersuchungen. 1867 wurde Präsident Andrew Johnson vom Senat freigesprochen genau wie Bill Clinton 1999. Richard Nixon trat nach der Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens wegen des „Watergate“-Skandals 1974 zurück.

Strong erklärte in der Bild: „Es ist alarmierend, dass es kaum besorgte Republikaner gibt. Sowohl bei Nixon als auch bei Clinton gab es zumindest bis zu einem gewissen Teil eine überparteiliche Unterstützung für das Impeachment. Wir leben in einer neuen Ära extremer Polarisierung.“

Die Vorwürfe, die bisher ans Tageslicht kamen, stellen laut Strong fast genau jenes Verhalten dar, das den Gründervätern Angst machte und weshalb das Impeachment eingeführt wurde. „Ich halte angesichts des mutmaßlichen Fehlverhaltens im Ukraine-Skandal die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens für angemessen.“

Video: Impeachment gegen Trump rückt einen Schritt näher

Amtsenthebung Trumps gilt als unwahrscheinlich

15.32 Uhr: Alle acht Zeugen wurden bereits hinter verschlossenen Türen von den Abgeordneten des Geheimdienstausschusses befragt. Die Demokraten teilten mit, alle republikanischen Anfragen, "die sich im Rahmen der Amtsenthebungsuntersuchung bewegen", würden bei den Ermittlungen berücksichtigt. Weitere Details nannte die Partei nicht.

Bei den öffentlichen Anhörungen dürfte es hitzig hergehen. Die Republikaner sind entschlossen, die Zeugen als Trump-Gegner darzustellen. In einer Rede in New York am Dienstag warf der US-Präsident den Demokraten erneut vor, eine "Hexenjagd" gegen ihn zu veranstalten. Diese würde aber "ins Nirgendwo führen", sagte Trump. "Macht euch keine Sorgen".

Tatsächlich gilt eine Amtsenthebung Trumps als unwahrscheinlich. Zwar wollen die Demokraten, die eine Mehrheit im Repräsentantenhaus halten, noch vor dem Jahreswechsel eine Anklage gegen Trump beschließen. Das Amtsenthebungsverfahren findet dann aber im Senat statt, den Trumps Republikaner kontrollieren.

13.34 Uhr: Während erstmals öffentlich Zeugen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump befragt werden, hat der Präsident anderes vor: Trump empfängt am Mittwoch den türkischen Präsidenten Erdogan.

Erste Zeugenaussagen bei Amtsenthebungsverfahren gegen Trump um 16 Uhr

11.54 Uhr: Die ersten Zeugenaussagen, die ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump begründen könnten, sollen gegen 16 Uhr (MEZ) stattfinden. Das Polit-Spektakel rund um die Ukraine-Affäre des US-Präsidenten beginnt am Mittwoch mit der öffentlichen Anhörung des Geschäftsträgers der US-Botschaft in Kiew, William Taylor. Im Laufe des Tages wird zudem der stellvertretende Staatssekretär im US-Außenministerium, George Kent, befragt.

11.44 Uhr: Vor dem Beginn der öffentlichen Zeugenbefragungen im Rahmen der Untersuchung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump haben die US-Demokraten eine Liste mit acht weiteren Zeugen vorgelegt.

Am Freitag sagt die frühere US-Botschafterin Marie Yovanovitch öffentlich vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses aus. In der kommenden Woche folgen unter anderem Anhörungen der Beraterin von Vize-Präsident Mike Pence, Jennifer Williams, des zurückgetretenen US-Sondergesandten in Kiew, Kurt Volker, sowie des Russland-Beauftragten im Weißen Haus, Tim Morrison.

Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump - Zeugenaussagen live im TV

Erstmeldung vom 13. November: Washington - Man schrieb den Sommer des Jahres 1973, und Millionen US-Bürger - Schätzungen zufolge waren es an manchen Tagen bis zu 80 Prozent - verfolgten im TV das politische Spektakel des Jahres: Die Anhörungen auf dem Kapitol zum „Watergate“-Skandal, die am Ende zum Rücktritt von Präsident Richard Nixon führten.

Trump vor Amtsenthebungs-Verfahren: Nixon trat einst selbst zurück

Der Republikaner kam mit diesem Schritt seiner Amtsenthebung zuvor, die sich klar am Horizont abgezeichnet hatte. Denn Nixon hatte bis zuletzt versucht, die Umstände des Einbruchs in das Hauptquartier der Demokraten zu vertuschen und eine Aufklärung zu verhindern.

Von diesem Mittwoch an wiederholt sich in Washington die Geschichte. Im Kongress beginnt - ebenfalls live im TV und auf die in der Nixon-Ära noch nicht existierenden Smartphones, Tablets und Laptops übertragen - die öffentliche Phase der Zeugenanhörungen, die vermutlich Ende des Monats in eine formelle Anklageerhebung des Repräsentantenhauses gegen Donald Trump münden werden.

Trump/Impeachment: Kommissarischer Botschafter der USA in Kiew ist erster Zeuge

Der erste Zeuge vor dem Geheimdienst-Ausschuss ist an diesem Mittwoch der kommissarische Botschafter der USA in Kiew, William Taylor. An ihm lässt sich auch gut die Verteidigungsstrategie des Präsidenten ablesen, der - anders als Nixon - nicht fürchten muss, dass es geheime Tonbänder seiner Gespräche im Weißen Haus gibt, die plötzlich an die Öffentlichkeit kommen.

Trump hat in den letzten Wochen immer wieder klargemacht, wie er die „Hexenjagd“ (Trump) der Demokraten kontern will: Zum einen darauf beharren, dass sein Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten im Juli diesen Jahres, bei dem er Kiew zur Untersuchung seines Rivalen Joe Biden und dessen Sohnes aufgefordert hatte, ein „perfektes“ Gespräch gewesen sei, dessen Inhalt weder juristisch noch politisch oder ethisch angreifbar sei.

Zum anderen sieht er in den Zeugen Personen, die sich allzu bereitwillig für die Untersuchung der Demokraten einspannen lassen, obwohl doch das Weiße Haus und das Außenministerium versucht hatten, deren Aussage zu verhindern.

Donald Trump vor Amtsenthebungs-Verfahren: Zeuge Taylor wurde von Pompeo eingesetzt

Das Argument einer politischen Kampagne versagt allerdings schon beim ersten Zeugen. William Taylor war nicht von Barack Obama, sondern Trumps Außenminister Mike Pompeo eingesetzt worden.

Die nächste Zeugin soll dann am Freitag die im Frühjahr plötzlich aus der Ukraine abberufene Diplomatin Marie Yovanovitch sein, die wie Taylor einen tadellosen Ruf hat. Trump und sein wichtigster Helfer Rudolph Giuliani - früher Bürgermeister von New York, heute Anwalt - werfen ihr vor, nicht stark genug auf die Untersuchung von Korruption in der Ukraine gedrängt zu haben. Mit „Korruption“ meinte Trump, das zeigten die bisherigen geheimen Anhörungen und auch die Rekonstruktion seines Telefonats, vor allem Joe Biden und seinen Sohn Hunter, der sich ohne Vorkenntnisse im Energiesektor einen mit 50.000 US-Dollar im Monat dotierten Job beim ukrainischen Gaskonzern Burisma gesichert hatte, während sein Vater für Obama den Kontakt zu Kiew aufrechterhielt.

Friedemann Diederichs/dpa/afp