Trump macht Rückzieher: Früherer Präsident sagt Pressekonferenz zu Georgia-Anklage ab

Von: Christian Stör

Donald Trump wollte bei einer Pressekonferenz im Bedminster Golfclub die Karten auf den Tisch legen. Dazu kommt es jetzt doch nicht. © Seth Wenig/dpa

Die Anklage in Georgia macht Donald Trump nervös. Erst kündigt er an, Beweise für den gewaltigen Wahlbetrug vorzulegen. Dann sagt er seinen Auftritt ab.

Washington, D.C. - Donald Trump spuckt gerne große Töne. Das war auch nach der Anklage in Georgia nicht anders. Er fackelte nicht lange und kündigte gleich einmal neue, umfassende Enthüllungen über den Wahlbetrug bei der Präsidentschaftswahl 2020 an. Bei einer Pressekonferenz werde er einen „großen, komplexen, detaillierten, aber unwiderlegbaren Bericht“ über die Manipulationen in dem US-Bundesstaat vorlegen. Danach „sollten alle Anklagen gegen mich und andere fallen gelassen werden“.

Geplant war die Veranstaltung für den 21. August. Um 11.00 Uhr Ortszeit wollte er in seinem Golfclub in Bedminster die Karten auf den Tisch legen. Nun aber folgte die Kehrtwende. Man werde die „unwiderlegbaren und überwältigenden Beweise für Wahlbetrug und Unregelmäßigkeiten“ lieber vor Gericht verwenden, schrieb Trump auf der Online-Plattform Truth Social. „Deswegen ist die Pressekonferenz nicht mehr nötig!“, betonte er.

Verbreitung dubioser Wahlbetrugsvorwürfe könnte Trump schaden

Offen blieb, ob der Republikaner stattdessen eine andere Veranstaltung plant. US-Medien berichteten, sein Anwaltsteam hätte ihm von der Pressekonferenz dringend abgeraten, weil die Verbreitung dubioser Wahlbetrugsvorwürfe ihm in dem Verfahren schaden könnte. In dem Bundesstaat war er selbst zusammen mit 18 weiteren Personen im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug angeklagt worden. Besonders heikel ist dabei ein Straftatbestand aus dem sogenannten Rico-Gesetz. Damit ist es der Anklage möglich, gegen mehrere Angeklagte gleichzeitig als Teil einer kriminellen Vereinigung vorzugehen. Das Gesetz wurde ursprünglich erlassen, um gegen Schutzgelderpressung der Mafia vorzugehen. Es sieht Gefängnisstrafen von bis zu 20 Jahren vor.

Trump hat seine Niederlage bei der US-Wahl 2020 bis heute nicht eingestanden und verbreitet die Lüge, Wahlbetrug habe ihn damals um den Sieg gegen den Demokraten Joe Biden gebracht. Beweise für seine Behauptungen konnte er nie vorlegen. Alle rechtlichen Schritte sind kläglich gescheitert. Insgesamt schmetterten die Gerichte in den USA mehr als 60 Klagen ab, im März 2021 wies auch der Supreme Court eine letzte Klage zurück.

Behörden in Georgia ermitteln nach Trump-Anklage wegen Drohungen gegen Grand Jury

Unterdessen ermitteln die Strafverfolgungsbehörden in Georgia wegen mutmaßlicher Drohungen gegen die Jurymitglieder, die für eine Anklage Trumps gestimmt hatten. Die Behörden würden „schnell auf jede glaubwürdige Bedrohung reagieren und die Sicherheit der Personen gewährleisten, die ihre Bürgerpflicht erfüllt haben“, erklärte das Büro des Sheriffs in Fulton County.

Berichten zufolge wurden daraufhin persönliche Daten mit Fotos und Adressen auf verschiedenen Websites veröffentlicht. Laut der Medienaufsichtsbehörde Media Matters wurden auf einigen der Internetseiten „direkte Drohungen“ ausgesprochen und es wurde auf eine „Abschussliste“ verwiesen. In vielen US-Gerichten wird die Identität der Jurymitglieder geheim gehalten. Im US-Bundesstaat Georgia hingegen werden die Namen am Ende der Anklageschrift öffentlich gemacht. (cs)