Reaktion auf Proteste in den USA: Trump plant Rede zu „Rasse und Einheit“ 

Donald Trump* will anlässlich der andauernden Proteste in den USA eine Rede halten.

In der geplanten Rede am Wochenende könnte er klar Stellung beziehen.

Washington – Die USA kommen seit dem Tod von George Floyd nicht zur Ruhe. Nach einem Wochenende voll von Protesten anlässlich des Todes von George Floyd planen Mitarbeiter des Weißen Hauses eine Rede Donald Trumps über „Rasse und Einheit“. Trump soll sich am kommenden Woche an die USA wenden, deutete Ben Carson, Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung im Kabinett Trump, in einem Interview gegenüber dem Nachrichtensender CNN an.

Donald Trump: US-Präsident will Ansprache halten

US-Präsident Donald Trump hat Floyds Tod mehrfach verurteilt. Ihm wird jedoch vorgeworfen, sich nicht klar gegen Rassismus zu positionieren und nicht genug Verständnis zu zeigen für den Zorn über Diskriminierung und Ungerechtigkeit im Land. Auch sein Besuch einer nahegelegenen Kirche inklusive des Einsatzes von Tränengas gegen Demonstranten hatte einen Aufschrei unter Gläubigen und Atheisten gleichermaßen verursacht. Um zu deeskalieren, könnte Trump nun in seiner Rede klar Stellung beziehen.

LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2020

Auch Donald Trumps Umgang mit den Protesten sorgte für Aufsehen. So bezeichnete er die Ausschreitungen als „Akte von inländischem Terror“ und er appellierte an alle Bürgermeister und Gouverneure, „eine überwältigende Polizeipräsenz“ zu zeigen, „bis die Gewalt niedergeschlagen ist“.

Tod von George Floyd: Donald Trumps Umgang mit den Protesten in der Kritik

George Floyd war am 25. Mai bei einer brutalen Festnahme in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota gestorben. Ein weißer Polizeibeamter hatte sein Knie fast neun Minuten lang in den Nacken des am Boden liegenden Floyd gedrückt - trotz aller Bitten des 46-Jährigen, ihn atmen zu lassen. Floyd war wegen des Verdachts, mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben, festgenommen worden. Seit seinem Tod ist es in den USA - und auch weltweit - zu großen Protesten gegen Polizeigewalt, Rassismus und Diskriminierung gekommen.

