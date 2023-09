Fox News bereitet nächste Debatte der Republikaner vor – und buhlt um Trump

Von: Christian Stör

Teilen

Donald Trump hat mit Fox News nicht mehr viel am Hut. © IMAGO/Rich Graessle

Wer wird Joe Biden herausfordern? Favorit der Republikaner bleibt Donald Trump. Fraglich ist, ob er an der zweiten TV-Debatte teilnehmen wird.

Washington, D.C. - Beim ersten Mal war er nicht dabei. Donald Trump verzichtete am 23. August auf die TV-Debatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber, die vom rechten Nachrichtensender Fox News ausgetragen wurde. Dafür gab Trump dem früheren Fox-News-Moderator Tucker Carlson ein Interview, das parallel auf der inzwischen in X umbenannten Online-Plattform Twitter ausgestrahlt wurde - gewissermaßen als Konkurrenzveranstaltung.

Trump wird wohl auch die zweite TV-Debatte bei Fox News boykottieren

Am 27. September steht in den USA die nächste Fernsehdebatte auf dem Programm. Schon jetzt gab Fox die Namen derjenigen bekannt, die die Moderation übernehmen werden. Stuart Varney und Dana Perino werden die Sendung in Simi Valley im US-Bundesstaat Kalifornien leiten. Varney ist seit der Gründung von Fox Business vor über einem Jahrzehnt dort tätig, Perino kam vor 14 Jahren zu Fox, nachdem sie zuvor die Regierung von George W. Bush verlassen hatte.

Gerne würde Fox diesmal natürlich auch Donald Trump mit an Bord haben, doch sehr wahrscheinlich ist das Erscheinen des ehemaligen Präsidenten bei der zweiten TV-Debatte nicht. Der 77-Jährige hat schon mehrfach angedeutet, dass er an künftigen Debatten, die im weiteren Verlauf der republikanischen Präsidentschaftsvorwahlen stattfinden, nicht teilnehmen werde. Offenbar ist der Unmut über Fox News inzwischen zu groß bei Trump.

Donald Trump bleibt der große Favorit bei den Republikanern

Trump liegt in den Umfragen zur republikanischen Vorwahl derzeit deutlich vor seiner innerparteilichen Konkurrenz an der Spitze. Zwar haben ihm die vielen Anklagen der vergangenen Wochen und Monate durchaus ein wenig geschadet, doch noch immer hat er die Mehrheit der Republikaner hinter sich. Tatsächlich hat es einen solchen Vorsprung bei Vorwahlen der Republikaner seit mehr als 40 Jahren nicht gegeben.

Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Die über mehrere Monate verteilten Vorwahlen der Republikaner beginnen am 15. Januar 2024 im Bundesstaat Iowa. Der Vorwahlsieger wird dann bei der Präsidentschaftswahl am 5. November 2024 Amtsinhaber Joe Biden herausfordern. Der 80-Jährige bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. (cs)