Donald Trump steht Woche des Grauens bevor

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Es drohen neue Anklagen und die Veröffentlichung seiner Steuerunterlagen - ungemütliche Zeiten für Donald Trump und seinen Anhang.

Letzte Sitzung steht bevor: Untersuchungsausschuss könnte Anklage gegen Donald Trump empfehlen

Untersuchungsausschuss könnte Anklage gegen Donald Trump empfehlen Weiterer Ärger für Trump: US-Repräsentantenhaus will Steuerunterlagen des ehemaligen Präsidenten der USA veröffentlichen.

US-Repräsentantenhaus will Steuerunterlagen des ehemaligen Präsidenten der USA veröffentlichen. Woche der Wahrheit: Alle Neuigkeiten zum Untersuchungsausschuss und Trumps Steuerunterlagen in unserem Newsticker.

Washington DC - Es wird ernst für Donald Trump. Wochen der schlechten Nachrichten rund um den ehemaligen Präsidenten der USA könnten nun ihren Höhepunkt finden. Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols Anfang 2021 hält am heutigen Montag (19 Uhr MEZ) seine letzte öffentliche Sitzung ab. Die Abgeordneten werden entscheiden, ob sie das US-Justizministerium aufrufen, strafrechtliche Ermittlungen gegen Trump und mehrere seiner Vertrauten aufzunehmen. Im Raum stehen schwere Vorwürfe.

Donald Trump und seine Vertrauten sollen demnach vor und während des Sturms aufs Kapitol am 6. Januar 2021 zum Aufstand aufgerufen und die Behörden behindert haben. Am Mittwoch wird der Untersuchungsausschuss seinen Abschlussbericht vorlegen. Im Vorfeld hatte Adam Schiff, Mitglied des Untersuchungsausschusses, gegenüber dem US-Sender CNN bereits Andeutungen gemacht, was der Ausschuss empfehlen wird. „Ich denke, dass es Beweise dafür gibt, dass Donald Trump im Zusammenhang mit seinen Bemühungen, die Wahl zu kippen, strafbare Handlungen begangen hat“, so das Mitglied der Demokraten.

Der Untersuchungsausschuss zum Sturm aufs Kapitol geht in seine letzte Sitzung. Donald Trump dürfte zum zentralen Thema werden. © MANDEL NGAN/AFP

Donald Trump droht weiterer Ärger

Doch nicht nur der Untersuchungsausschuss könnte schlechte Nachrichten für Donald Trump bereithalten. Auch der US-Kongress plant offenbar ähnliches. Nach Angaben des US-Magazins Politico wollen die Demokraten im Repräsentantenhaus ebenfalls diese Woche die Steuerunterlagen Trumps veröffentlichen.

Noch als Kandidat für die US-Wahl 2016 hatte Trump sich geweigert, seine Steuerunterlagen zu veröffentlichen und so mit einer Tradition gebrochen, an die sich alle Kandidatinnen und Kandidaten seit den 1970ern gehalten hatten. Ein Gericht hatte im November entschieden, dass Trump seine Steuerunterlagen der Kammer des US-Kongresses zur Verfügung stellen muss. Trump hatte Einspruch beim Obersten Gericht der USA eingelegt.

Donald Trump: Die größten Skandale und Fehltritte Fotostrecke ansehen

Für Donald Trump droht damit eine Woche des Grauens, die die vorangegangenen Meldungen wohl noch übertreffen werden. Für seine „große Ankündigung“, nun digitale Sammelkarten seiner selbst zu verkaufen, wurde der ehemalige Präsident sogar von Verbündeten kritisiert. Umfragen sehen Trump außerdem deutlich hinter seinem stärksten Konkurrenten, Ron DeSantis, um die Nominierung der Republikaner bei den anstehenden Vorwahlen in den USA. (Daniel Dillmann)