Geschworenengericht genehmigt zehn Anklagepunkte gegen Trump

Von: Stefan Krieger

Die Untersuchungen gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wegen versuchter Manipulation der Wahlen sind abgeschlossen.

Atlanta – Bei den Untersuchungen in Georgia gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und seine Vertrauten wegen mutmaßlicher Wahlmanipulation wurden laut Medienberichten insgesamt zehn Anklagepunkte vorgebracht. Die Anklageschriften wurden am Montagabend (14. August, Ortszeit) nach einer Abstimmung der zuständigen Geschworenenjury, der sogenannten „Grand Jury“, in Atlanta an einen Richter überreicht. Der Vorgang war auf Live-Übertragungen zu beobachten.

Medienberichten zufolge handelte es sich um insgesamt zehn Anklagen. Gegen wen diese gerichtet waren und um welche Anklagepunkte es sich handelt, war zunächst aber unklar. Die Anklagen dürften in Kürze öffentlich gemacht werden. Die Staatsanwaltschaft hatte der als Grand Jury bekannten Anklagejury am Montag ihre Beweise zu den Ermittlungen gegen um Trump und sein Umfeld vorgelegt.

Donald Trump: Bereits vier Klagen gegen den ehemaligen Präsidenten

Sollte Trump in Georgia angeklagt worden sein, wäre es bereits die vierte Anklage gegen den Ex-Präsidenten und Bewerber für die Präsidentschaftswahl im November 2024.

Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen versuchter Beeinflussung des Ergebnisses der Präsidentenwahl 2020. © Brandon Bell/afp

Erst Anfang August war Trump von der Bundesjustiz wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 nach seiner Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden zu kippen und sich damit im Weißen Haus zu halten.

Die Staatsanwaltschaft des Landkreises Fulton County, die große Teile von Atlanta umfasst, ermittelte parallel zur Bundesjustiz ihrerseits zum Vorgehen von Trump und seinen Verbündeten nach der Wahl und konzentrierte sich dabei auf Georgia. Der abgewählte Präsident hatte unter anderem in einem berühmt gewordenen Telefonat am 2. Januar 2021 - rund zwei Monate nach der Wahl – Georgias Wahlleiter Brad Raffensperger aufgefordert, die für einen Sieg in dem Südstaat nötigen 11.780 Wählerstimmen zu „finden“.

Trump will „niemals aufgeben“

Schon im Vorfeld der Entscheidung hatte das Wahlkampfteam des früheren US-Präsidenten gegen eine mögliche weitere Anklage gewettert. In einer schriftlichen Stellungnahme beklagten sich Trumps Mitarbeite über den „jüngsten koordinierten Angriff“ einer voreingenommenen Staatsanwältin. Der Zeitpunkt des Vorgehens zeige das politische Motiv dahinter. „Sie hätten dies schon vor zweieinhalb Jahren tun können, haben sich aber aus Gründen der Wahlbeeinflussung dafür entschieden, dies mitten in Präsident Trumps erfolgreichem Wahlkampf zu tun“, hieß es weiter. Trump werde aber „niemals aufgeben und niemals aufhören zu kämpfen“. (skr/afp/dpa)