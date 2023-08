„Ich werde verhaftet“: Trump stellt sich den Behörden

Von: Stefan Krieger

Teilen

Ex-Präsident Donald Trump wird persönlich in Atlanta erscheinen – Gericht setzt Kaution auf 200.000 US-Dollar fest.

Atlanta – Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird sich am Donnerstag (24. August) den Behörden in Georgia stellen. Dies teilte Trump auf dem von ihm selbst gegründeten Onlinedienst Truth Social mit.



„UNGLAUBLICH! Ich werde am Donnerstag nach Atlanta, Georgia, fahren, um verhaftet zu werden“, so Trump am Montagabend (21. August Ortszeit) in einem Statement. Dort werde er sich von der „linksradikalen“ Staatsanwältin Fani Willis „verhaften“ lassen, führte der ehemalige US-Präsident weiter aus. Die leitende Oberstaatsanwältin Willis handele „in strikter Abstimmung mit dem Justizministerium (…) Joe Bidens“, fügte Trump hinzu.

Das Büro des Sheriffs von Fulton County teilte am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung mit, dass das Gebiet um das Hauptgefängnis des Bezirks zu Trumps Erscheinen „hart abgeriegelt“ werde.

Donald Trump wird sich am 24. August 2023 in Georgia stellen. © JIM WATSON/afp

Anklage gegen Donald Trump: Kaution beträgt 200.000 US-Dollar

Zuvor war bekannt geworden, dass Trump eine Kaution von 200.000 Dollar (rund 185.000 Euro) hinterlegen muss. Die Summe wurde nach Verhandlungen zwischen Trumps Anwälten und der Staatsanwaltschaft von einem Richter in der Großstadt Atlanta angeordnet, wie aus einem am Montag veröffentlichten Gerichtsdokument hervorgeht.

In diesem Dokument, das online veröffentlicht wurde, wird die fällige Kaution aufgeschlüsselt. Die Beträge für die 13 Anklagepunkte gegen den ehemaligen Präsidenten reichen von 10.000 Dollar für „kriminelle Verschwörung und Einreichung falscher Dokumente“ bis hin zu 80.000 Dollar für einen Verstoß gegen das RICO-Gesetz des Staates Georgia, das häufig gegen das organisierte Verbrechen eingesetzt wird.

Donald Trump: Die größten Skandale und Fehltritte Fotostrecke ansehen

In dem Dokument heißt es außerdem, dass Trump „in keiner Weise, weder direkt noch indirekt, mit einer Person, von der er weiß, dass sie Mitangeklagte in diesem Fall ist, über den Sachverhalt kommunizieren darf, außer über ihren Anwalt“. Weiterhin hat das Gericht dem Angeklagten untersagt, Drohungen in sozialen Medien zu verbreiten. Trump dürfe die Justiz nicht behindern oder Zeugen einschüchtern. „Dazu gehören unter anderem Beiträge in sozialen Medien oder die Wiederveröffentlichung von Beiträgen Dritter in sozialen Medien“, heißt es in der Verfügung, die von Richter Scott McAfee am Fulton County Superior Court unterzeichnet wurde.

Im Bezirk Fulton County arbeiten Anwälte und Staatsanwaltschaft oft vor der Anklageerhebung einen Kautionsbetrag aus, der vom zuständigen Gericht dann abgezeichnet wird. Die Angeklagten werden in der Regel ins Bezirksgefängnis von Fulton gebracht. Dort werden sie nach gängiger Praxis fotografiert, ihre Fingerabdrücke werden genommen und sie geben bestimmte persönliche Daten an. Da die Kaution für Trump bereits festgesetzt wurde, wird er aus der Untersuchungshaft entlassen, sobald das Prozedere abgeschlossen ist.

Donald Trump: Vier Verfahren gegen den Ex-Präsidenten

Am vergangenen Montag (14. August) war in Atlanta Anklage gegen Donald Trump erhoben worden. Ihm werden Bemühungen zur Beeinflussung des Ergebnisses der Präsidentschaftswahl 2020 in Georgia vorgeworfen. Insgesamt gibt es 13 Anklagepunkte gegen den Republikaner. Die Anklage erstreckt sich auch auf 18 ehemalige Weggefährten von Trump, unter ihnen sein früherer Anwalt Rudy Giuliani. Die Staatsanwaltschaft hat einen Prozessbeginn am 4. März 2024 vorgeschlagen, Trumps Anwälte wollen den Prozess bis jedoch wegen der Kandidatur Trumps zur nächsten Präsidentschaftswahl bis 2026 hinauszögern.

Alleine in diesem Jahr wurde Trump bereits in vier verschiedenen Verfahren angeklagt. Dabei stehen in zwei Fällen seine Bemühungen im Fokus, nach seiner Wahlniederlage gegen den Demokraten Joe Biden im Jahr 2020 an der Macht festzuhalten. (skr)