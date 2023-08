Trump-Anklage kein Einzelfall – Weltweit ging es schon etlichen Präsidenten wie ihm

Von: Foreign Policy

Trump ist nur einer von vielen Staatschefs in demokratischen Ländern, gegen die seit dem Jahr 2000 Anklage erhoben wurde. Sie zeigen: Solche Prozesse haben vor allem einen Effekt.

Donald Trump ist als erster ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten mit einer Strafanzeige konfrontiert.

International wurden mindestens 78 Präsidenten seit dem Jahr 2000 angeklagt, einige auch verurteilt.

Prozess gegen Trump stellt die Institutionen der USA auf die Probe.

Washington, D. C. – Als Donald Trump am 9. Juni 2023 als erster ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten mit einer Strafanzeige konfrontiert wurde, war dies der Startschuss für einen Rechtsstreit, der die Justiz und das politische System der USA auf die Probe stellen könnte.

Die Anklagen – insgesamt 37 - stehen im Zusammenhang mit Trumps Aufbewahrung von streng geheimen Dokumenten in seinem Mar-a-Lago-Resort in Palm Beach, Florida. Am Donnerstag (3. August) muss Trump außerdem wegen des Vorwurfs der Wahlbeeinflussung und der Attacke auf das Kapitol vor Gericht erscheinen.

Obwohl Trump auf „nicht schuldig“ plädiert hat, wird die amerikanische Öffentlichkeit seinen Fall genau verfolgen. Allein, um zu sehen, was er über die Fähigkeit Amerikas aussagt, seine mächtigsten Bürger zur Rechenschaft zu ziehen. Trump behauptet bereits, die Anklage sei eine „Hexenjagd“ und ein „Schwindel“ der Regierung des aktuellen US-Präsidenten Joe Biden.

Ein als Donald Trump verkleideter Demonstrant steht vor dem Gericht in Washington, D.C. © Bonnie Cash/Imago

Trump sieht Anklage als „Hexenjagd“ – „Sie haben es auf mich abgesehen“

„Sie haben es auch auf mich abgesehen, als RÜCKSCHLAG dafür, dass die Republikaner im Kongress gegen sie vorgegangen sind“, schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social, wenige Tage vor der Anklageerhebung. „Der Unterschied ist, dass sie große Verbrechen begangen haben, ich habe keine begangen!“

Auch viele andere Republikaner stellen die Motivation und den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anklageschrift infrage. Senator Ted Cruz bezeichnete sie als „politische Verfolgung“, während der ehemalige stellvertretende US-Justizminister Matt Whitaker sie als „Stoff für eine Bananenrepublik“ bezeichnete.

Trump-Anklage: Verurteilung ehemaliger Staatschefs ist keine Seltenheit

Doch trotz der Behauptungen, die Verfolgung von Trump bedeute ein Abgleiten in die Autokratie, ist die Anklageerhebung und Verurteilung ehemaliger Staatsoberhäupter in demokratischen und halbdemokratischen Ländern auf der ganzen Welt recht häufig.

Eine Analyse von Foreign Policy hat ergeben, dass seit dem Jahr 2000 mindestens 78 Staatsoberhäupter in 53 demokratischen oder halbdemokratischen Ländern angeklagt wurden. Die große Mehrheit dieser Länder hat nach den Anklagen erfolgreich demokratische Wahlen abgehalten.

In die Analyse wurden Länder und Gebiete einbezogen, die in der weltweiten Freiheitsrangliste von „Freedom House“ mit „teilweise frei“ oder „frei“ bewertet wurden, insgesamt 143. Dies bedeutet, dass in mehr als einem Drittel der 143 analysierten Länder bereits Staatsoberhäupter angeklagt worden sind.

Südkorea verurteilte zwei Ex-Präsidenten wegen Korruption

Einige der reichsten und einflussreichsten Nationen der Welt haben frühere Staatsoberhäupter nicht nur angeklagt, sondern auch wegen schwerer Anschuldigungen verurteilt. Allein in den letzten fünf Jahren hat Südkorea zwei seiner ehemaligen Präsidenten wegen Korruption verurteilt: Lee Myung-bak, der von 2008 bis 2013 als Präsident amtierte, und seine Nachfolgerin Park Geun-hye, die 2017 angeklagt wurde. Beide wurden inzwischen von den amtierenden Präsidenten begnadigt, während sie ihre rund zwei Jahrzehnte dauernden Haftstrafen verbüßten.

Südkorea leidet unter einer Geschichte von Absprachen und Korruption zwischen Politikern und riesigen Unternehmen, den sogenannten Chaebol. Diese alte Geschäftspraxis trug dazu bei, dass kurz vor der Jahrtausendwende zwei weitere koreanische Staatsoberhäupter hinter Gittern landeten, womit sich die Zahl der verurteilten koreanischen Staatsoberhäupter in den letzten 30 Jahren auf vier erhöhte.

Klage gegen Trump - Auch Präsident Sarkozy wurde in Frankreich für schuldig befunden

Auch der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy wurde 2021 der Bestechung für schuldig befunden und zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Zwei dieser Jahre wurden zur Bewährung ausgesetzt, und das verbleibende Jahr wird unter Hausarrest verbüßt, wie ein Pariser Gericht im Mai dieses Jahres bestätigte.

Und erst letztes Jahr wurde die ehemalige Präsidentin von Bolivien, Jeanine Añez, die nach dem Rücktritt ihres Vorgängers Evo Morales als Interimspräsidentin für 2019 vorgeschlagen wurde, zu zehn Jahren Haft verurteilt. Ihr wurde vorgeworfen, unrechtmäßig das Präsidentenamt übernommen zu haben.

Silvio Berlusconi 30 Mal vor Gericht – nur ein einziges Mal verurteilt

Es ist unwahrscheinlich, dass Trumps Strafverfahren demselben politischen Druck unterliegen, der ihn in seinen beiden vorherigen Amtsenthebungsverfahren entlastet hat, aber wenn er freigesprochen wird, wäre er nicht der Erste. Der charismatische, kürzlich verstorbene italienische Staatsmann Silvio Berlusconi hatte eine bewegte Vergangenheit in der unberechenbaren Justiz seines Heimatlandes.

In mehr als 30 Gerichtsverfahren wurde Berlusconi nur ein einziges Mal verurteilt und in zehn Fällen freigesprochen. Die Anklagepunkte reichten von Bestechung bis zur Bezahlung von Sex mit einer Minderjährigen. Zwei ehemalige taiwanesische Präsidenten, Lee Teng-hui und Ma Ying-jeou, wurden 2013 wegen Veruntreuung und 2019 wegen Weitergabe vertraulicher Informationen ebenfalls freigesprochen.

Internationaler Strafgerichtshof klagte schon viele Staatschefs an

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) – eine juristische Institution ohne eigene Durchsetzungsmechanismen – hat zahlreiche Staatsoberhäupter wegen Verbrechen angeklagt. Kenias Uhuru Kenyatta und Laurent Gbagbo von der Elfenbeinküste wurden beide vom IStGH wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Kenyattas Anklage – die noch vor seiner Amtszeit erhoben wurde – wurde fallen gelassen, während Gbagbo freigesprochen wurde. Gbagbos Anklagen stehen im Zusammenhang mit einer fünfmonatigen Periode des Chaos und der Gewalt nach seiner Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen 2010.

Allerdings kann die strafrechtliche Verfolgung eines ehemaligen Staatsoberhaupts auch politische Spannungen auslösen und die Innenpolitik destabilisieren. Eines der aktuellsten Beispiele ist Israel, wo die Korruptionsvorwürfe gegen Benjamin Netanjahu im Jahr 2019 eine politische Krise auslösten, die bis heute anhält. Sie führte zu einem turbulenten Machtwechsel, der fünf Wahlen in vier Jahren mit sich brachte, wobei Netanjahu trotz seiner juristischen Probleme im Dezember 2022 als Premierminister zurückkehrte. Es ist unklar, ob er für schuldig befunden wird oder ob die Gerichte ein Schuldurteil vollstrecken könnten.

Jetzt, da er wieder an der Macht ist, hat Netanjahu eine umfassende Reform der Justiz vorgeschlagen, die ihm das letzte Wort bei der Ernennung von Richtern geben und seiner Regierung die Befugnis geben würde, Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs aufzuheben. Der Vorschlag hat in diesem Jahr zu Massenprotesten geführt und wird von den Gegnern als Interessenkonflikt bezeichnet, da Netanjahu weiterhin strafrechtlich verfolgt wird.

Verurteilung von Präsidenten: Wie sie ihrer Strafe entgehen

Ehemalige Staatsoberhäupter haben auch extreme Maßnahmen ergriffen, um nach einer Verurteilung keine Haftstrafe anzutreten, zum Beispiel in El Salvador. Seit dem brutalen Bürgerkrieg, der in den 1990er Jahren zu Ende ging, haben viele Präsidenten des Landes mit rechtlichen Problemen zu kämpfen, häufig mit Korruption. Mauricio Funes und Salvador Sánchez Cerén, sind beide nach Nicaragua geflohen, wo sie einer Gefängnisstrafe entgangen sind. Francisco Flores Pérez, Präsident in den frühen 2000er Jahren, starb 2016 in Erwartung eines Prozesses. Der einzige Staatschef des Landes, der seit 2000 eine Strafe verbüßt hat, ist Antonio Saca – ebenfalls wegen Korruption.

In Ländern, die noch keine starke Demokratie aufgebaut haben und in denen das Militär eine beträchtliche Macht ausübt, sind politische Führer, die bei der Armee in Ungnade gefallen sind, anfälliger für Anklagen und Inhaftierungen. Eine Reihe von Premierministern wurde in Pakistan entweder angeklagt oder inhaftiert. Zuletzt der zum Politiker gewordene Kricketstar Imran Khan. Khans kurze Verhaftung im Mai löste landesweite Proteste und ein intensiveres militärisches Vorgehen gegen andere Parteiführer im Vorfeld der Parlamentswahlen im Herbst aus.

Anklagen gegen Politiker können Demokratie wiederherstellen

Anklagen gegen führende Politiker sind jedoch nicht immer eine schlechte Sache für Demokratien. Sie können dazu beitragen, die demokratische Legitimität wiederherzustellen. Sie können auch als Mittel zur Aufarbeitung vergangenen Unrechts diktatorischer Regime dienen. Beispiele sind die Prozesse gegen die ehemaligen argentinischen Präsidenten Jorge Rafael Videla und Reynaldo Bignone sowie die ehemaligen uruguayischen Präsidenten Juan María Bordaberry und Gregorio Conrado Álvarez.

Auch in Südkorea war die Verhaftung des Militärdiktators Chun Doo-hwan und des ehemaligen Präsidenten Roh Tae-woo wegen ihrer Beteiligung an der tödlichen Niederschlagung des pro-demokratischen Gwangju-Aufstands 1980 ein Sieg für die junge Demokratie.

Ausgang der Trump-Anklage ungewiss

Es gibt also keine Gewissheit, wie die Trump-Fälle ablaufen werden. Oftmals war der Prozess gegen einen ehemaligen Präsidenten eine große Bewährungsprobe für die Demokratie, während er in anderen Fällen die Unabhängigkeit der Justiz demonstrierte.

Eines ist jedoch sicher: Was auch immer in den Vereinigten Staaten geschieht, wird wahrscheinlich mehr dazu beitragen, die Meinungen über die Institutionen des Landes zu festigen, als über den ehemaligen Präsidenten selbst.

Zu den Autoren Ashley Ahn ist Praktikantin bei Foreign Policy. Brawley Benson ist Praktikantin bei Foreign Policy. Redaktion und Faktenüberprüfung durch James Palmer und Drew Gorman.

