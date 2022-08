Dienstwagenprivileg oder Entlastung? Darum geht es bei der Dienstwagensteuer

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Um die Bürger in der Krise stärker zu entlasten, soll das Dienstwagenprivileg beschnitten werden – etwa zugunsten eines 9-Euro-Ticket. Das sorgt für Ärger.

Berlin – In der Regierung werden derzeit Vorschläge gesucht, um weitere Entlastungen für Verbraucher zu finanzieren. Den Vorschlag, die Besteuerung von Dienstwagen zu ändern und das sogenannte Dienstwagenprivileg abzuschaffen, hatte Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge Anfang August ins Gespräch gebracht. Dabei war es ihr vorrangig darum gegangen, die Bürgerinnen und Bürger in der aktuellen Preiskrise weiter zu entlasten und das Erfolgsmodell des 9-Euro-Tickets fortzuführen. Die günstige Fahrkarte für den ÖPNV war im Rahmen des Entlastungspakets 2022 beschlossen worden. Ende August läuft es jedoch aus. Derweil plant die Regierung ein drittes Entlastungspaket.

Dienstwagenprivileg: Grüne und Linke wollen Besteuerung ändern, um günstiges ÖPNV-Ticket zu finanzieren

Um einen dauerhaften Nachfolger des 9-Euro-Tickets, den sich viele Menschen wünschen, zu finanzieren, hatte Dröge im Gespräch mit der Funke Mediengruppe mit dem Gedanken gespielt, dies über den Abbau des Dienstwagenprivilegs zugunsten eines 9-Euro-Tickets zu tun. Auch der Linken-Chef Martin Schirdewan hatte sich zuvor ähnlich geäußert. Die Abschaffung dieser Regelung, die es ermöglicht, Dienstwagen, die auch privat genutzt werden, monatlich pauschal zu besteuern, würde zusätzliche Gelder in der Staatskasse freigeben. Diese könnten dann zur Umsetzung eines 1-Euro-Tickets genutzt werden, das seine Partei fordert.

Widerspruch auf diese Vorstöße folgte erwartungsgemäß prompt. So hatte der Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hinsichtlich der Gedankenspiele um eine Abschaffung des Dienstwagenprivilegs „linkes Framing“ moniert. Es ginge bei der Bezeichnung darum, die Debatte dahingehend zu emotionalisieren, dass Reiche mit ihrem Dienstwagen angeblich ein Privileg hätten, das sie auch noch vom Staat gefördert bekommen, wie er auf einer Veranstaltung in Berlin erklärte. Es solle so das Gefühl vermittelt werden, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugehe.

Änderung der Dienstwagensteuer: Autoverband spricht von „großen Fehler“

Auch der Verband der Automobilindustrie (VDA) lehnt die Abschaffung der derzeitigen Dienstwagenregelung ab. Eine Änderung sei nach Ansicht von VDA-Präsidentin Hildegard Müller „ein großer Fehler“. Gegenüber der Deutschen Presseagentur erklärte sie: „Dienstwagen sind ein ganz wichtiger Treiber, um moderne, sichere und saubere Autos auf den Straßen zu haben.“

Für Unternehmen und Mitarbeiter sei es attraktiv, regelmäßig neue Fahrzeuge zu bestellen. Auch für den Klimaschutz sei es besser, die Besteuerung so zu lassen, wie sie ist, da die neuen Modelle sparsamer und effizienter seien als die vorherigen. Deutlich zugespitzt führt sie aus: „Wer die Dienstwagenbesteuerung abschaffen will, schadet der Umwelt und den Bürgerinnen und Bürgern.“

Grüne wollen Kompromiss bei Dienstwagensteuer: Besteuerung von Dienstwagen an CO2-Ausstoß koppeln

Grüne und FDP scheinen bei der Dienstwagensteuer derzeit nicht auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Doch die Grünen-Fraktionsspitze hat nun einen Kompromiss vorgeschlagen: Die Pauschalbesteuerung von Dienstwagen solle zwar nicht ganz gestrichen, aber stärker an den CO2-Ausstoß des Fahrzeugs gekoppelt werden, sagte Fraktionschefin Katharina Dröge dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Dienstwagensteuer: Laut Finanzministerium Klimawirkung, da Hybrid- und E-Autos gefördert werden

Das Bundesfinanzministerium wies den neuen Vorschlag jedoch bereits zurück: Die Klimawirkung werde bei der Pauschalbesteuerung schon berücksichtigt, da Hybrid- und Elektroautos gefördert werden. „Dies ist sinnvoll, weil so klimafreundliche Fahrzeuge in die Flotte als Neuwagen kommen, die später günstigere Gebrauchtwagen sind.“ Bei den übrigen Fahrzeugtypen gebe es keine Subvention, sondern eine Steuervereinfachung. Schaffe man diese ab, gäbe es auch keine Mehreinnahmen, berichtet das Handelsblatt.

Dienstwagen sind oft Modelle mit einem hohen Verbrauch, weshalb viele die Abschaffung der steuerlichen Vorteile fordern. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

Katharina Dröge argumentierte hingegen: „Mit der steuerlichen Förderung von Dienstwagen werden vor allem Oberklassewagen mit hohem Spritverbrauch gefördert“. Das sei „weder klimapolitisch zeitgemäß, noch mit Blick auf die öffentlichen Finanzen gerecht“. Wenn hingegen der absetzbare Anteil eines Dienstwagens an die Emission gekoppelt würde, könnten zusätzliche Anreize zum Klimaschutz und Energiesparen gesetzt werden. „Das heißt: Je umweltfreundlicher ein Dienstwagen ist, desto besser wirkt sich das für Unternehmen und Mitarbeitende aus“, erklärt sie.

Abgabe für Verbrennermotor: Habeck fordert Ergänzung zur Dienstwagensteuer

Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte kürzlich bereits vorgeschlagen, dass in Zukunft Dienstwagen mit Verbrennermotor mit einer zusätzlichen Abgabe belegt werden sollen, um so mehr Unternehmen dazu zu motivieren, auf emissionsarme Antriebe bei ihren Flotten umzusteigen.

Doch worum geht es eigentlich genau beim Dienstwagenprivileg? Wer einen Firmenwagen auch für private Zwecke nutzt, muss entweder ein Fahrtenbuch führen und jeden privat gefahrenen Kilometer versteuern oder er nutzt eine Pauschalregelung, die sogenannte 1-Prozent-Regel. Das bedeutet, für 1 Prozent des Listenpreises des Dienstwagens muss der Angestellte jeden Monat Steuern ans Finanzamt zahlen.

Was genau ist das Dienstwagenprivileg? Wie viele Steuern fallen aktuell auf Dienstwagen an?

Ein Rechenbeispiel: Für einen Passat mit einem Listenpreis von 36.000 Euro fielen monatlich zusätzlich zu den Steuern aufs Gehalt noch einmal 360 Euro Steuern an. Doch es wird allgemein kritisiert, dass der tatsächliche geldwerte Vorteil für die Nutzer oft deutlich darüber liege, wie auch das Umweltbundesamt erklärt. Zumal die Firmen auch oft die Tankfüllungen ihrer Angestellten übernehmen. Deshalb sprechen Kritiker in diesem Zusammenhang auch oft von „Dienstwagenprivileg“.

Firmen wiederum könnten darüber hinaus die Fahrzeuge von der Steuer absetzen. Schätzungen zufolge entgehen dem Staat so rund 3 Milliarden an Steuereinnahmen, wie der Fernsehsender ntv berichtet. Geld, das man auch zur gezielten Entlastung der Bürger in der aktuellen Preiskrise verwenden könnte.