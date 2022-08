Dienstwagenprivileg abschaffen: Im Ampel-Streit bahnt sich Deal an

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

9-Euro-Ticket statt Dienstwagen: Die Grünen wollen das Steuerprivileg abschaffen – zum Verdruss der FDP. Doch nun wollen die Ampel-Partner einen Deal schließen.

Berlin – Bus und Bahn statt Dienstwagen: Die Debatte um die Abschaffung des Steuerprivilegs bleibt ein Dauerbrenner. So pocht jetzt auch die Deutsche Steuergewerkschaft auf eine entsprechende Reform in Deutschland. „Die pauschale Besteuerung zur Privatnutzung eines Dienstwagens gehört auf den Prüfstand“, sagte Verbandschef Florian Köbler dem Handelsblatt. Die Regelungen seien zuletzt wegen der Nutzung der E-Autos immer komplizierter geworden und begünstigten die Besserverdiener. Damit befeuerte die Gewerkschaft die Querelen zwischen Grünen und FDP. Doch eine Einigung bei dem Streitthema scheint dennoch in Sicht zu sein.

Dienstwagenprivileg: Grüne wollen Steuervorteil abschaffen und 9-Euro-Ticket finanzieren – Lindner stellt sich quer

Die Grünen hatten die Abschaffung des Dienstwagenprivilegs ins Spiel gebracht. Durch die Streichung der Steuervorteile will die Öko-Partei zusätzliche Finanzmittel freisetzen. Das Geld soll dann in die Finanzierung für die Anschlusslösung zum 9-Euro-Ticket fließen und so beim Klimaschutz und in der Gaskrise zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger beitragen. Doch die FDP wehrt sich. Allen voran Finanzminister Christian Lindner hatte den Vorschlag brüsk zurückgewiesen und dem Koalitionspartner „linkes Framing“ und „Gratismentalität“ vorgeworfen.

Loten einen Kompromiss beim Dienstwagenprivileg aus: Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). © Michael Kappeler/dpa

Am Donnerstag schienen nach außen hin die Fronten weiterhin verhärtet zu sein. So wies Verkehrsstaatssekretär Michael Theurer (FDP) die Idee erneut zurück. Er bezweifele, dass durch die Abschaffung des Steuerprivilegs für Dienstwagen genug finanzielle Spielräume geschaffen werden würden, um das beliebte 9-Euro-Ticket auf Dauer zu finanzieren. Die Abschaffung führe am Ende nur zu mehr Bürokratie und zu keiner wirklichen Entlastung, kritisierte er in der Rhein-Neckar-Zeitung.

Dienstwagenprivileg – wie funktioniert das? Bei dem Dienstwagenprivileg müssen in Deutschland die Besitzer ihren Dienstwagen monatlich pauschal nur mit einem Prozent vom Listenpreises als geldwerten Vorteil versteuern – anstatt das Auto von ihrem voll versteuerten Einkommen zu kaufen. Umgekehrt können die Firmen die Anschaffungskosten für den Wagen steuerlich absetzen.

Dienstwagen: Dauerzoff zwischen Grünen und FDP bei der Besteuerung

Doch auch bei den Grünen wollte man offensichtlich nicht vom eigenen Standpunkt abrücken. Die Vorsitzende Ricarda Lang verwies auf den Koalitionsvertrag. „Wir haben uns als Regierung vorgenommen, den Weg hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft zu beschreiten. Und da ist klar: Jeder Sektor, jeder Bereich muss liefern“, wurde sie von der Nachrichtenagentur dpa zitiert. Und das gelte ganz besonders auch im Verkehrsbereich. Neben der Einführung eines Tempolimits und der Weiterführung des 9-Euro-Tickets gehöre dazu auch die Streichung des Dienstwagenprivilegs. „Immer nur Nein zu sagen, reicht nicht“, stellte Lang klar.

Dienstwagenregelung: Habeck und Lindner loten Kompromiss aus

Zwei Parteien, zwei Meinungen und am Ende keine Lösung? Wohl kaum. Wie das Handelsblatt berichtet, könnte am Ende vielleicht zumindest ein Kompromiss bei der Dienstwagensteuer gefunden werden. Dem Bericht zufolge sollen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Lindner und Verkehrsminister Volker Wissing (beide FDP) bereits hinter den Kulissen einen Deal gemacht haben.



Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!



Demnach sollen die Subventionen für Fahrzeuge, die mit Diesel oder Benzin sowie elektrisch fahren und die via Stecker die Batterie laden (Plug-in-Hybride), bereits in diesem Jahr auslaufen. Das ist das Entgegenkommen der FDP. Im Gegenzug bleibt es beim Dienstwagenprivileg. Dies sei für die Transformation am Ende wichtiger, als eine Übergangstechnologie weiter zu fördern, sagten dem Bericht zufolge Regierungsvertreter, die mit den Verhandlungen vertraut waren.

9-Euro-Ticket – Verlängerung denkbar? Das 9-Euro-Ticket gilt als Erfolgsmodell des zweiten Entlastungspaketes. Es gilt bundesweit in allen Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs. Erhältlich war es seit Juni 2022. Doch Ende August läuft die Aktion aus – zum Bedauern vieler Deutscher. In der Politik gibt es deswegen viele Vorschläge für eine Verlängerung. Dabei gehen aber die Meinungen über die Höhe des Tickets auseinander. Zu Debatte stehen neben einem 9-Euro-Ticket auch ein 49-Euro-Ticket, ein 69-Euro-Ticket sowie ein 365-Euro-Ticket.

9-Euro-Ticket: FDP kommt Grünen entgegen und darf Dienstwagenprivileg behalten

Doch was ist dann mit dem 9-Euro-Ticket? Eine Fortführung hält das Verkehrsministerium weiterhin für zu kostspielig. Aber Staatssekretär Theurer ließ erkennen, dass möglicherweise eine Anschlusslösung im Rahmen des 69-Euro-Ticket-Vorschlags drin wäre. Dies könnte dann der nächste Kompromiss sein.

Drittes Entlastungspaket: Verlängerung des 9-Euro-Tickets durchaus denkbar

Doch noch steht alles unter Vorbehalt. Denn viele Vorschläge und Ideen sollen in das dritte Entlastungspaket einfließen, mit dem die Bundesregierung weitere Härten in der Gaskrise abfedern soll. Weil die Preise weiter steigen und viele Maßnahmen aus dem zweiten Entlastungspaket Ende des Monats auslaufen, soll noch einmal nachgesteuert werden. Kanzler Scholz hatte eine Einigung bis spätestens Oktober versprochen. Laut SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kann es vielleicht sogar schon in den „kommenden Tagen“ soweit sein. Bis dahin gilt weiter: abwarten.