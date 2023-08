„Dann muss die Fraktion liquidiert werden“: Bartsch warnt Linke-Genossen

Die Linke befindet sich weiter in unruhigem Fahrwasser. Nach dem angekündigten Rückzug seiner Co-Fraktionschefin warnt Dietmar Bartsch vor dem Zerfall.

Berlin – Das Klima innerhalb der Linken scheint nach der Ankündigung von Fraktionschefin Amira Mohamed Ali, im September nicht mehr für das Amt der Fraktionsvorsitzenden kandidieren zu wollen, ein erneutes Tief erreicht zu haben. Ihr Co-Vorsitzender Dietmar Bartsch ist trotz aller Störgeräusche bemüht, nach Außen hin ein möglichst geschlossenes Bild abzugeben und die Bundestagsfraktion am Leben zu erhalten.

Eine schwierige Aufgabe im Angesicht der in den nächsten Monaten zu treffenden Entscheidungen. Noch ist unklar, wer die Fraktion weiter führen wird und auch der kommende Parteitag, an dem die Liste für die Europawahl beschlossen wird, birgt erneutes Eskalationspotenzial.

Bartsch appelliert an Fraktionsmitglieder der Linken

Wenn im September die Bundestagsfraktion zur Vorstandswahl zusammentrifft, wird mit Mohamed Ali eine aktuelle Vorständin sicher nicht mehr antreten. Die Vertraute der in der Partei umstrittenen Sahra Wagenknecht erklärte „politische Gründe“ für ihren Rückzug verantwortlich. Mit dem von der Bundesparteiführung gesetzten Kurs, der sich klar gegen Wagenknecht richtet, wolle sie nicht mitgehen und könne diesen nicht in der Öffentlichkeit vertreten, führte Mohamed Ali weiter aus. Im Bundestag wolle sie sich jedoch „weiterhin für die Ziele und Überzeugungen einsetzen“ und bleibt damit der Fraktion zunächst erhalten.

Die Fraktionsfrage ist auch ein Punkt, den Dietmar Bartsch umtreibt. Im Tagesspiegel-Interview appelliert er an seine Genossinnen und Genossen im Bundestag, den Status der Fraktion nicht aufs Spiel zu setzen. „Die Sorge, dass die Existenz der Bundestagsfraktion durch Austritte beendet wird, gibt es. Ein solches Agieren wäre allerdings verantwortungslos“, so Bartsch. Die Befürchtung des Fraktionsvorsitzenden hängt auch mit dem Verlust wichtiger Rechte zusammen. So dürfen nur Fraktionen im Bundestag kleine und große Anfragen stellen und zusätzliche Finanzmittel erhalten.

Wie Bartsch im Interview ausführt, ist ein Verlust des Fraktionsstatus dann möglich, „wenn drei Abgeordnete unsere Fraktion verlassen“. Dann müsse „die Fraktion nach gesicherter Rechtssprechung liquidiert werden“. Ein solches, in den Worten von Bartsch „verantwortungsloses“ Vorgehen, zeichnet sich bislang nicht ab, zumindest noch nicht. Selbst die von dem eigenen Parteivorstand geächtete Wagenknecht ist noch Fraktionsmitglied, wenn auch selten im Parlament anwesend.

Mögliche Wagenknecht-Partei könnte für Fraktionsende sorgen

In Anbetracht der Fraktionsfrage dürften aber viele Linke gespannt auf eben jene Wagenknecht blicken. Schon Ende des vergangenen Jahres liebäugelte sie öffentlichkeitswirksam mit der Gründung einer eigenen Partei. Während es als gesichert gilt, dass ihre Anhängerinnen und Anhänger im Hintergrund etwaige Möglichkeiten für eine solche Gründung ausloten, äußerte sie sich selbst noch nicht konkret, ob und wann dies vollzogen werden könnte. Kommt es zu einer wie auch immer genau genannten „Liste Wagenknecht“, so ist dies unvereinbar mit einem Fraktionssitz bei der Linken und damit wäre einer der von Bartsch gefürchteten drei Austritte bereits vollzogen.

Da Mohamed Ali ihren Rückzug von der Fraktionsspitze explizit auf die Distanzierung der Parteiführung von Wagenknecht bezog, stellt sich die Frage nach einem Kausalzusammenhang zwischen einer möglichen Parteineugründung. Bartsch weist einen solchen jedoch von der Hand. „Amira will weiter im Bundestag arbeiten. Sie gehört, wie Sahra Wagenknecht, unserer Bundestagsfraktion an. Aktuell bereiten Amira Mohamed Ali und ich die Klausur unserer Fraktion vor“, so das zuversichtliche Statement des Fraktionsvorsitzenden.

Bartsch noch ohne Bekenntnis zum Amt

Eine Möglichkeit, neben den beschwichtigenden Worten auch mit eigenem Handeln etwas mehr Ruhe in die Reihen der Linken zu bringen, hat Bartsch bislang verstreichen lassen. Bei der Fraktionsklausur im September könnte auch er im Amt des Fraktionschefs bestätigt werden, doch dafür müsste Bartsch überhaupt erst einmal antreten. Eine Entscheidung diesbezüglich sei noch nicht gefallen, zuvor würden „diverse Gespräche“ geführt werden.

Allerdings soll eine Entscheidung über seine Zukunft innerhalb der Fraktion schon „in den nächsten Tagen“ gefällt werden. Mit wem, sollte er überhaupt selbst antreten, er sich dann am liebsten das Amt des Fraktionsvorsitzes teilen wolle, dazu äußerte sich Bartsch nicht. Einer, der sich an der Fraktionsspitze sehen würde, ist der Linken-Ostbeauftragte Sören Pellmann, der jedoch nicht gegen Bartsch antreten wolle, so dessen Statement gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Bundesparteitag birgt Sprengstoff für Linke

Neben der turnusmäßigen Klausur steht den Linken vom 17. bis zum 19. November in Augsburg ein Bundesparteitag bevor, der richtungsweisend für die Partei sein könnte. Unter den Augen der Parteivorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan wird die Tagung die Liste für die Europawahl beschließen. Dabei hat der Vorstand bereits einen Vorschlag für die Spitzenkandidatur eingebracht. Neben Schirdewan selbst, soll Geflüchteten- und Klimaaktivistin Carola Rackete den ersten Platz auf der Liste einnehmen.

Die Nominierung von Rackete stößt jedoch nicht bei jedem Mitglied der Linken auf Euphorie und so schlägt Pellmann vor, ausgerechnet Sahra Wagenknecht als Spitzenkandidatin für die Europawahl 2024 in Betracht zu ziehen. Sollte es tatsächlich zu einer Wagenknecht-Nominierung im November kommen, zeichnet sich ein Machtkampf in Augsburg ab, welchen, wenn überhaupt, nur eine Seite als Gewinner verlassen wird. Ob Pellmann, der meinte, „der Augsburger Parteitag hat das Potenzial, Geschichte für die Partei zu schreiben“, eine endgültige Zweiteilung der Partei im Sinn hatte, darf zumindest bezweifelt werden. (sch)