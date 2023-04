Taiwan Anerkennung: Nach Chinas Drohung – Welche Länder Taiwan anerkennen

Chinas Staatschef Xi Jinping hat Taiwan zum Auftakt des 20. Parteitags der KP mit einem Militäreinsatz gedroht. Der Konflikt um die demokratische Inselrepublik verschärft sich. Worum es dabei geht und wer die Eigenständigkeit Taiwans anerkennt.

Peking/Bremen – In seiner Auftaktrede zum 20. Parteitag der Kommunistischen Partei hat Staats- und Parteichef Xi Jinping erneut eine deutliche Drohung in Richtung Taiwan ausgesprochen. „Die vollständige Wiedervereinigung des Vaterlandes muss erreicht und kann verwirklicht werden.“ Und weiter: „Wir werden uns niemals verpflichten, den Einsatz von Gewalt aufzugeben“. Damit ist der Kurs klar: Der Anschluss der demokratisch regierten Insel an China soll unbedingt erreicht werden – zur Not mit militärischen Mitteln. Doch wer erkennt den Inselstaat Taiwan überhaupt an?

Taiwan Anerkennung: Welche Länder zur Republik China stehen

Die chinesische Führung werde sich die „Option bewahren, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen“. Auf ausländische Einmischung sowie auf eine „kleine Zahl“ von Unabhängigkeitskräften werde man entsprechend reagieren, nicht aber auf die Landsleute in Taiwan. Der Streit um den Inselstaat ist einer der größten Konfliktherde der Welt. Nachdem die Spannungen sich zuletzt bereits verschärft hatten, weil China seine militärischen Aktivitäten in der Nähe der Insel verstärkt hatte, ist der Konflikt zwischen China und Taiwan nun um eine weitere Stufe eskaliert.

Damit wächst weltweit die Sorge, dass China auf ähnliche Weise wie Russland in der Ukraine versuchen könnte, in das demokratische Gebiet einzumarschieren, um es zu erobern. Ein militärischer Konflikt hätte allerdings schwerwiegende Folgen für die Weltwirtschaft, da viele Länder vom Handel mit China und Taiwan abhängig sind, auch Deutschland. Außerdem würden sich dann die beiden rivalisierenden Atommächte USA und China gegenüberstehen. Denn die USA unterhalten besondere Beziehungen zu Taiwan und unterstützen die Insel bei der Verteidigung ihrer Eigenständigkeit mit Waffen.

Ist Taiwan ein eigenes Land? Worum es in dem Streit geht und welche Länder Taiwan anerkennen

Seit der Spaltung zwischen China und Taiwan im Jahr 1949 will die Regierung in Peking die Insel, die sich seither Republik China nennt, wieder mit dem Festland, der kommunistischen Volksrepublik China, vereinigen. Peking sieht Taiwan nicht als souveränen Staat, sondern lediglich als abtrünniges Gebiet an. Die Einwohner Taiwans wollen allerdings ihre demokratischen Freiheitsrechte und ihre politische Eigenständigkeit behalten, worin sie unter anderem von den USA unterstützt werden.

Für den aktuellen Machthaber Xi Jinping ist die „Wiedervereinigung“ mit Taiwan eine historische Mission. Vielleicht hatte er das im Sinn, als er auf dem Parteitag sagte, sein Land stehe vor „globalen Veränderungen, wie sie in einem Jahrhundert nicht gesehen worden sind“ und die Bevölkerung auf schwere Zeiten einschwor. Er stellte zudem die Rolle der chinesischen Volksbefreiungsarmee heraus. Diese habe „jetzt ein neues Aussehen und eine neue Struktur“, mit dem Ziel „ein starkes Militär in der neuen Ära aufzubauen“. Die Kontrolle der Partei über die Armee verstärkt werden.

Wird die Macht Xi Jinpings nach dem Parteitag noch größer sein? Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping will sich auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas, der noch bis Samstag, den 22. Oktober, dauert, für weitere fünf Jahre als Generalsekretär bestätigen lassen. Es wäre seine dritte Amtszeit. Xi hatte den Parteivorsitz 2012 im Alter von 59 Jahren übernommen. Die Parteigepflogenheiten sehen eigentlich vor, dass nach zehn Jahren ein Führungswechsel stattfindet. Der inzwischen 69-jährige Staatspräsident hatte 2018 die Amtszeitbegrenzung in der Verfassung ändern lassen, um auch künftig an der Parteispitze bleiben zu können. Mit seiner Wiederwahl würde Xi seine enorme Machtposition weiter zementieren. Für viele ist er der mächtigste Politiker seit Staatsgründer Mao Tsetung.

Der Konflikt und der chinesische Machtanspruch auf die Insel gehen auf die Gründungsgeschichte der Volksrepublik China zurück. Seit 1927 herrschte Bürgerkrieg um die Führung in China. Nachdem die nationalchinesische Kuomintang-Regierung mit ihren Truppen den Kommunisten unterlag, flüchteten sie sich nach Taiwan – während Mao Tsetung 1949 in Peking die Volksrepublik ausrief.

Taiwan ist schon seit der Zeit vor der Gründung der Volksrepublik China unabhängig regiert

Taiwan wird jedoch schon seit der Zeit vor 1949 unabhängig von Peking regiert. Präsidentin Tsai Ing-wen, die immer wieder vor einer bewaffneten Konfrontation warnt, reagierte daher auch prompt auf die jüngsten Drohungen Xis. Taiwan sei ein „souveränes und unabhängiges Land“, sagte der Sprecher. Die 23 Millionen Taiwaner bestünden auf Demokratie und Freiheit und lehnten Vereinigungskonzepte wie „ein Land, zwei Systeme“ in Hongkong entschieden ab. Auch werde das taiwanische Volk keine Konzessionen bei ihrer territorialen Integrität machen.

Hat Deutschland Taiwan als Land anerkannt? Wie das Auswärtige Amt auf seiner Internetseite bekannt gibt, unterhält Deutschland keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Allerdings macht die Behörde klar, dass Taiwan und Deutschland jedoch füreinander wichtige Wertepartner seien. Dies würde enge wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Beziehungen beinhalten.

Wie ist Taiwans diplomatische Stellung? Gibt es eine offizielle Anerkennung von Taiwan durch Deutschland und die USA?

China hingegen pflegt in Bezug auf Taiwan einen „Ein-China-Grundsatz“, wonach Peking die einzige legitime Vertretung Chinas ist. Es zwingt daher auch jedes Land, das diplomatische Beziehungen zu China unterhalten will, zur Aufgabe aller offiziellen Kontakte mit Taiwan. Auch Deutschland und die USA haben Chinas diplomatischen Status anerkannt und betreiben daher nur inoffizielle Vertretungen in Taipeh. Eine offizielle Anerkennung Taiwans durch Deutschland gibt es also nicht. Zudem ist Taiwan auf Druck Chinas aus den Vereinten Nationen ausgeschlossen worden, wo sie ganz China bis 1971 vertreten hatten.

Anerkennung von Taiwan: Liste der Staaten, die Taiwan anerkennen

Nur wenige, meist kleinere Länder anerkennen Taiwan und pflegen noch diplomatische Beziehungen. Das sind aktuell:

Vatikanstadt (seit 1942)

Haiti (seit 1956)

Paraguay (seit 1957)

Guatemala (seit 1960)

Honduras (seit 1965)

Eswatini (seit 1968)

Tuvalu (seit 1979)

St. Vincent und die Grenadinen (seit 1981)

St. Kitts und Nevis (seit 1983)

Belize (seit 1989)

Marshallinseln (seit 1998)

Palau (seit 1999)

Nauru (1980–2002, wieder seit 2005)

St. Lucia (1984–1997, wieder seit 2007)

Welche Länder erkennen Taiwan an? Internationale Sanktionen durch China befürchtet

China übt immer wieder Druck auf Taiwan aus, um die Menschen dazu zu bewegen, ihre Freiheitsbestrebungen aufzugeben und sich China anzuschließen. Das tut es in Form von Cyber-Angriffen, wirtschaftlichem Druck, Falschnachrichten-Kampagnen oder regelmäßigen militärischen Übungen. Denn auch China sagt, dass es den Anschluss lieber ohne Invasion erreichen würde. Es verfolgt daher einen Ansatz aus psychologischer Kriegsführung und wirtschaftlichen Strafen.

Wie die USA im Falle einer Invasion reagieren würden, lassen sie bewusst offen. US-Präsident Joe Biden hatte allerdings erklärt, Taiwan im Falle eines chinesischen Einmarschs verteidigen zu wollen – aber nicht, ob mit Waffenlieferungen oder mit eigenen Truppen. Die USA erhoffen sich dadurch dennoch eine abschreckende Wirkung auf Peking. Auf einen Besuch der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Taiwan hatte China allerdings mit weiteren Drohungen reagiert.

Eroberung Taiwans ist „Teil des chinesischen Traums“ – aber auch geopolitisches Kalkül

Für die chinesische Staatsführung ist der Anschluss Taiwans, den sie als „Wiedervereinigung“ tituliert, Teil des „Chinesischen Traums“. Xi Jinping erklärte laut Deutschlandfunk im Jahr 2019, dass „auf dem Weg zum Wiedererstarken des chinesischen Volkes“ die taiwanesischen Landsleute nicht fehlen dürften. Notfalls auch mit Gewalt, wenn ein friedlicher Anschluss nicht gelingen sollte.

Doch hinter dem Verweis auf die historische Bedeutung steckt hinter den Bestrebungen, Taiwan zu erobern, auch geopolitisches Kalkül. Taiwan liegt zum einen an wirtschaftlich wichtigen Meeresstraßen, zum anderen strebt China, sehr zum Missfallen der USA, an, eine Großmacht zu werden, und will daher auch seine Gebietsansprüche sowie seine militärische Macht im Südchinesischen Meer weiter ausbauen.