Gemeinsame Sache: Scholz will mit Merz über „Deutschland-Pakt“ sprechen

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Olaf Scholz wirbt für seinen ‚Deutschland-Pakt‘ zur Modernisierung der Republik. Doch die Opposition und die Bundesländer fordern mehr als nur Worte.

Berlin – Nach seinem Vorstoß für einen „Deutschland-Pakt“ zur schnellen Modernisierung der Republik geht Olaf Scholz (SPD) auf die Opposition zu. Offenbar unterbreitete der Kanzler CDU-Chef Friedrich Merz bereits ein Gesprächsangebot, um über das Vorhaben zu sprechen. Ein entsprechender Bericht der Rheinischen Post wurde der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag (7. September) aus Regierungskreisen bestätigt. Merz selbst wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Scholz hatte am Mittwoch (6. September) im Bundestag zu einer nationalen Kraftanstrengung zur Modernisierung Deutschlands aufgerufen. Sein Appell richtete sich an Länder und Kommunen sowie an die Opposition mit Ausnahme der AfD. Als Kernpunkte nannte er die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, die Digitalisierung der Verwaltung und die Unterstützung für Unternehmen. Die Einwanderung von Fachkräften aus dem Ausland soll weiter vorangetrieben werden.

Oppositionsführer Merz bekundete beim Sender RTL seine Bereitschaft, „vernünftige Vorschläge mitzumachen“. Daraufhin kritisierte er die Ampel-Koalition jedoch: „Sämtliche Vorschläge sind bereits früher kommuniziert worden. Zahlreiche der genannten Vorhaben werden bereits seit Monaten von der Bundesregierung verschleppt.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht mit Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) vor der Generaldebatte im November 2022. © Michael Kappeler/dpa

„Deutschland-Pakt“: Wüst kritisiert Ampel und fordert „Taten und Tempo“

Indes wollen auch die 16 Bundesländer die Regierung beim „Deutschland-Pakt“ in die Pflicht nehmen. „Die Länder sind zu jeder Zusammenarbeit bereit, um Deutschland schneller zu machen, und das schon seit langem“, sagte Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag zum Abschluss der Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel.„Aber als Grundlage dafür brauchen wir nicht nur eine Ankündigung, eine Meinungsäußerung des Bundeskanzlers, sondern eine klare Position der gesamten Bundesregierung.“

Erst wenn ein Konzept der Ampel vorliege, „können wir sofort zusammenkommen und eine Einigung erarbeiten“, sagte Wüst. Die Länder hätten in der Vergangenheit zu oft erlebt, dass Einigungen in der Ministerpräsidentenkonferenz am Ende der Umsetzung in der gesamten Bundesregierung harrten. Das Zögern der Ampel-Koalition bei vielen Themen belaste die internationale Wettbewerbsfähigkeit. „Es sind jetzt nicht Ankündigungen und große Worte gefordert, sondern Taten, Tempo statt Taktik“, betonte Wüst.

Als Beispiel nannte der 48-Jährige, dem Kanzler-Ambitionen nachgesagt werden, die von Scholz vorgeschlagene Planungsbeschleunigung. „Da sind die Dinge längst in der Pipeline“, so Wüst, demzufolge der Ampel schon seit Monaten Vorschläge aus den Ländern vorliegen.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Optimismus in Niedersachsen: Weil will mit „Deutschland-Pakt“ Probleme angehen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) betonte hingegen, bei der Beschleunigung von Infrastrukturvorhaben werde man sich schnell einigen können – und gab sich selbstbewusst: „Die Länder stehen da wirklich in den Startlöchern.“ Bei anderen Punkten müssen man noch mal nachfragen, was damit konkret gemeint sei. Insgesamt sei man in der Analyse aber völlig einig.

„Also, wir sind in Deutschland zu kompliziert, wir sind zu langsam, und wir sind am Ende deswegen auch zu teuer. Also, wir müssen einfacher werden, wir müssen schneller werden, und damit werden wir übrigens auch preiswerter“, lautete die Analyse des niedersächsischen Landeschefs. (nak/dpa)