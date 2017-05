Bericht: Deutschland führt zum G20-Gipfel Grenzkontrollen ein

Örtlich und zeitlich felxibel

+ © dpa Die Hamburger Polizei trainiert Kolonnen-Fahrten für den G20-Gipfel. © dpa

Berlin - Im Juli findet in Hamburg der G20-Gipfel statt. Einem Medienbericht zufolge will Deutschland in diesem Zeitraum örtlich und zeitlich felxible Grenzkontrollen einführen.