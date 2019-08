Deutscher Soldat darf Türkei vorerst nicht verlassen - Bundeswehr spricht von „Vorfall“

Die türkischen Behörden halten in Istanbul einen deutschen Soldaten fest. Zu den Hintergründen hat es vorerst wenig Informationen gegeben.

Update, 17.56 Uhr: Bei dem in der Türkei festgesetzten Bundeswehrsoldaten handelt es sich nach Informationen der Oberhessischen Presse um einen deutschen Staatsbürger ohne türkische Wurzel. Die Festsetzung des deutschen Soldaten in Istanbul ist demnach dem Auswärtigen Amt schon bekannt. In der Türkei betreut das Generalkonsulat in Istanbul den Mann.

Deutscher Soldat in Türkei festgesetzt - Bundeswehr spricht von „Vorfall“

Update vom 8. August 2019, 17.37 Uhr: Nun bestätigte auch die Bundeswehr, dass der Soldat seit einigen Tagen in Istanbul festgesetzt worden sei. Der Mann sei privat in der Türkei unterwegs gewesen und dürfe das Land nun nicht mehr verlassen, erklärte ein Sprecher der Bundeswehr der Nachrichtenagentur AFP. Zu den Hintergründen konnte der Sprecher noch nichts sagen. Er sprach lediglich von einem "Vorfall".

Der Fall werde unterdessen weiter geprüft, so die Aussage der Bundeswehr Division Schnelle Kräfte gegenüber der Oberhessischen Presse. Rechercheergebnissen der OP zufolge, könnte es sich um einen „politischen Vorwurf gegen den Soldaten“ handeln. Eine Anklage gegen den Soldaten liegt nach Informationen der OP allerdings noch nicht vor.

Deutscher Soldat darf die Türkei vorerst nicht verlassen - Gründe unklar

Stadtallendorf - Ein junger deutscher Soldat soll derzeit von den türkischen Behörden in Istanbul festgehalten werden. Das meldet die Oberhessische Presse. Gegenüber der Zeitung soll das Auswärtige Amt am Donnerstag bestätigt haben, das der junge Mann derzeit die Türkei nicht verlassen dürfe.

Die genauen Gründe sollen dem Auswärtigen Amt noch nicht bekannt sein. Klar ist laut Oberhessischer Presse aber, das der Soldat am Bundeswehrstandort Stadtallendorf stationiert ist. In der Türkei soll er Urlaub gemacht haben.

Die Türkei in den vergangenen Monaten weitere Deutsche festgesetzt - andere des Landes verwiesen

Erst vor wenigen Tagen wurde ein 36-jähriger Mann aus Offenbach bei der Einreise in die Türkei festgenommen. Bereits im Juli wurde deutschen Touristen in der Türkei mit Gefangennahmen gedroht.

Dabei sind die Türkei und Deutschland in einem engen wirtschaftlichen Verhältnis. Denn die Türkei ist der größte Abnehmer deutscher Waffentechnik. Derzeit droht der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan kurdischen Gebieten mit einer türkischen Invasion.