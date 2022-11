Deutsch-Iranerin trotz Gesundheitsproblemen wieder im Ewin-Gefängnis

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Die Menschenrechtsaktivistin Nahid Taghavi ist trotz gesundheitlicher Probleme zurück im Ewin-Gefängnis. Auch dieser Schritt verdeutlicht den Kurs des Regimes.

Teheran – Die deutsch-iranische Menschenrechtsaktivistin Nahid Taghavi ist zurück im berüchtigten Ewin-Gefängnis am Stadtrand von Teheran. Taghavi, die sich vor allem für Frauenrechte und Meinungsfreiheit einsetzt, hatte die Haftanstalt vor einigen Monaten aufgrund gesundheitlicher Probleme verlassen dürfen. Nun beendet das Regime den Hafturlaub der Kölnerin und sendet auch damit ein erneutes Zeichen im Zuge der Iran-Proteste: Das System setzt weiter auf Konfrontation und Unnachgiebigkeit.

Iran Nachrichten: Menschenrechtsaktivistin Nahid Taghavi zurück im Ewin-Gefängnis

Es sind neue Iran-Nachrichten, die in das Bild der letzten Wochen passen. Der viermonatige Hafturlaub der gesundheitlich angeschlagenen Menschenrechtsaktivistin Nahid Taghavi ist beendet: Wie ihre Tochter auf Twitter berichtet, ist die Deutsch-Iranerin zurück im berüchtigten Ewin-Gefängnis. Taghavi hatte am 19. Juli 2022 wegen ihres Gesundheitszustands Hafturlaub erhalten. Laut Tagesschau leidet die Kölnerin unter Bandscheibenvorfällen am Hals sowie im Rücken, Diabetes und einem Karpaltunnelsyndrom an der linken Hand. Nachdem sich Taghavi im Juli 2021 eine Corona-Infektion zugezogen hatte, verschlechterte sich ihr gesundheitlicher Zustand. Trotz der anhaltenden Probleme wurde der Hafturlaub nun beendet.

Eine Abteilung des Evin-Gefängnisses. In dem Gefängnis sind vor allem politische Gefangene und Regierungsgegner untergebracht. © Koosha Mahshid Falahi/Mizan News Agency/AP/dpa

Taghavi war 2020 inhaftiert worden, nachdem sie sich über Jahre für Frauenrechte und Meinungsfreiheit eingesetzt hatte. Die Bundesregierung hatte ein Urteil gegen sie als „nicht nachvollziehbar“ bezeichnet, was jedoch ohne Folgen blieb. Die Kölnerin war im August 2021 wegen vermeintlicher „Mitgliedschaft in einer illegalen Gruppe“ sowie „Propaganda gegen das Regime“ verurteilt worden.

Für den ersten Vorwurf erhielt Taghavi eine Strafe von zehn Jahren Haft, für den zweiten von acht Monaten. Ihre Tochter hatte in diesem Rahmen erklärt, die Menschenrechtlerin sei über sieben Monate in Einzelhaft festgehalten worden. Zudem berichtet sie von Verhören über tausend Stunden – ohne Hilfe durch einen Rechtsbeistand.

Ewin-Gefängnis: Auch viele Verhaftete der Iran-Proteste landen in der berüchtigten Haftanstalt

Im Zuge der aktuellen Iran-Proteste sind hunderte Verhaftete ebenfalls in das berüchtigte Ewin-Gefängnis gebracht worden, in dem zahlreiche Regimegegnerinnen und Regimegegner sitzen. Die Zeit schrieb einst: „Das Ewin-Gefängnis steht wie kaum ein anderer Ort für den Terror des iranischen Regimes. Hier starben Tausende, durch Folter, Hinrichtungen oder Vernachlässigung.“

Die Haftanstalt am Stadtrand von Teheran ist berüchtigt, viele Oppositionelle und Aktivisten sitzen in Ewin ein. Das Gefängnis, das ursprünglich für etwa 300 Inhaftierte ausgelegt war, soll zu Hochzeiten rund 15.000 Insassen gefasst haben – in etwa so viele, wie nun im Zuge der Iran-Proteste inhaftiert wurden.

Iran: 15.000 Inhaftierte und hunderte Tote – Regime setzt auf Unnachgiebigkeit

Die Beendigung von Taghavis Hafturlaub passt zum Vorgehen des Regimes im Zuge der Iran-Proteste: Die Führung setzt auf Unnachgiebigkeit, massive Gewalt und Drohungen. Erst kürzlich hatte das Parlament im Iran gefordert, inhaftierte Protestierende als „Feinde Gottes“ einzustufen. Insgesamt gehen Menschenrechtsorganisationen laut Zeit von bisher mehr als 300 getöteten Menschen aus. Geschätzt wird zudem, dass das Regime im Iran 15.000 Menschen verhaftet haben soll.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Die aktuellen Forderungen des Parlaments, Regime-Gegner als „Feinde Gottes“ zu verurteilen, könnten in tausenden neuen Todesurteilen münden. Auf den Vorwurf steht nach iranischem Recht im Regelfall die Todesstrafe. Erst kürzlich war auch der Musiker Saman Yasin (Seydi) als „Feind Gottes“ zum Tode verurteilt worden. Appelle aus dem Ausland blockt das Regime wie erwartet ab.

Ungewohnt klare Äußerungen des deutschen Kanzlers Olaf Scholz (SPD) hatte man in Teheran mit den Worten kommentiert „Wir empfehlen der Bundesregierung, zurück zur Besonnenheit zu finden, um weitere Verwirrungen in den bilateralen Beziehungen zu vermeiden“. Irans Außenamtssprecher Nasser Kanaani warnte zugleich vor „langfristigen Schäden“ der Beziehungen.