Demokraten verteidigen Arizona - Republikaner holen Nevada

Senator Mark Kelly winkt seinen Anhängern bei einer Wahlkampfveranstaltung in Tucson, Arizona, zu. © Christopher Brown/ZUMA Press Wire/dpa

Die Auszählung der Stimmen in manchen US-Bundesstaaten zog sich hin. Jetzt steht fest: In Arizona verteidigt der Demokrat Kelly seinen Senatssitz, in Nevada wird der Republikaner Lombardo Gouverneur.

Washington - Gewissheit nach tagelangem Auszählungskrimi: Der Demokrat Mark Kelly hat bei den Kongresswahlen im US-Bundesstaat Arizona seinen hart umkämpften Senatssitz verteidigt.

Der ehemalige Astronaut Kelly setzte sich gegen den republikanischen Herausforderer Blake Masters durch, wie die Nachrichtenagentur AP sowie die Fernsehsender CNN und NBC auf Grundlage von Stimmauszählungen meldeten. Die Republikaner hatten darauf gehofft, den Demokraten den Senatssitz in Arizona abnehmen zu können.

Die Frage, wer künftig den US-Senat kontrolliert, hing zuletzt noch an den Senatsrennen in drei Bundesstaaten. In dieser Zitterpartie kam dem Sieg für die Demokraten in Arizona deshalb besondere Bedeutung zu. Noch nicht entschieden sind nun nur noch zwei Senatsrennen - in den Bundesstaaten Nevada und Georgia. In Georgia kommt es am 6. Dezember zu einer Stichwahl.

Republikaner siegen in Nevada

Die Republikaner gewinnen hingegen die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Nevada nach einer längeren Zitterpartie. Der Konservative Joe Lombardo besiegte den demokratischen Amtsinhaber Steve Sisolak, wie US-Medien auf Grundlage von Stimmauszählungen meldeten. Lombardo wurde im Wahlkampf von dem republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump unterstützt.

Die Auszählung der Stimmen in Nevada und Arizona zog sich wegen der jeweils knappen Rennen der Kontrahenten und wegen wahlrechtlicher Besonderheiten in den Bundesstaaten jedoch besonders lange hin. Bei den Zwischenwahlen standen Gouverneursposten in 36 US-Staaten zur Wahl. Es ist das mächtigste Amt in einem Bundesstaat, vergleichbar mit dem eines Ministerpräsidenten in Deutschland. dpa