Brexit-Streit zwischen Großbritannien und der EU: Hintergrund des Nordirland-Protokolls

Streit um Nordirland-Protokoll: Überrumpelt Sunak seine Widersacher mit Sonderrechten?

Von: Alexander Eser-Ruperti

Nach der Einigung mit der EU ist vor der Überzeugungsarbeit bei innenpolitischen Gegnern. Rishi Sunak hofft im Brexit-Streit auf ein Ass im Ärmel – welches ist das?

London – Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak steht innenpolitisch seit Beginn seiner Amtszeit vor diversen Mammut-Aufgaben. Bei einer von ihnen, dem Nordirland-Protokoll aus dem Brexit-Vertrag, hat er große Fortschritte verkünden können: Eine Einigung mit der EU. Gegangen ist er damit in der Causa dennoch erst einen Teil des Weges, denn es gilt, auch Widersacher für sein Projekt zu gewinnen – helfen soll ein Sonderrecht.

Rishi Sunak und die „Stormont-Bremse“: Sonderrechte sollen es beim Nordirland-Protokoll richten

Bei der nordirischen Unionisten-Partei, der DUP, ist man in Anbetracht von Rishi Sunaks Einigung mit der EU im Brexit-Streit skeptisch. Eigentlich will die „Democratic Unionist Party“ das Nordirland-Protokoll vollständig abräumen. Sunak, der ein weiteres „Westminster-Drama“ befürchtet, setzt im Zuge seiner Überzeugungsarbeit auch auf die „Stormont-Bremse“. Als Bestandteil des „Windsor Framework“, also des Abkommens zwischen Großbritannien und der EU, soll die Bremse Sonderrechte für nordirische Abgeordnete umfassen.

Einigung erzielt: Der britische Premierminister Rishi Sunak (r.)und EU-Kommissionschefin Ursula. © Dan Kitwood/Getty Images/dpa

Konkret sieht die Bremse vor, dass nordirische Abgeordnete bei der Übernahme neuer Binnenmarktregeln bei „außergewöhnlichen Umständen“ die Notbremse ziehen können. Voraussetzung ist, dass mindestens 30 der 90 Abgeordneten aus mindestens zwei Parteien dagegen votieren.

Spannend ist, wie die nordirischen Unionisten darauf reagieren: Wichtig ist die Zustimmung der DUP zur Einigung mit der EU auch, weil die Partei derzeit aus Protest gegen das Protokoll die Regierungsbildung im nordirischen Regionalparlament blockiert. Sie ins Boot zu holen ist für Sunak daher besonders wichtig, selbst wenn er ihre Zustimmung für die Umsetzung der Einigung theoretisch nicht brauchen würde.

Das Nordirland-Protokoll und die „Stormont-Bremse“: Das letzte Wort hat der EuGH

Laut Guardian müssen die Abgeordneten nachweisen, dass ihr Widerspruch nicht „trivial“ ist, sondern ein neues Gesetz „erhebliche Auswirkungen“ auf das Leben der Menschen hat. Die Entscheidung wird dann in einem gemeinsamen Komitee von Großbritannien und der EU („UK-EU joint committee“) geprüft. Die Aussetzung des Gesetzes bedarf allerdings keiner Gestattung des Komitees, nachträglich in Nordirland implementiert werden kann es nur, wenn die EU und Großbritannien dies in dem Gremium gemeinsam beschließen.

Streitigkeiten sollen vor einem Schiedsgericht verhandelt werden, dem Richterinnen und Richter aus EU und dem Vereinigten Königreich vorstehen, so der Guardian, ohne Aufsicht des Europäischen Gerichtshofs.



Was einigen Unionisten nicht gefallen dürfte: Das letzte Wort bei der Auslegung europäischen Rechts behält der Europäische Gerichtshof (EuGH). Die EU behält sich das Recht vor, Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, wenn sie die Entscheidung der britischen Regierung nicht teilt. Nichtsdestotrotz: Die Bremse könnte eine Möglichkeit für die Unionisten sein, der Einigung gesichtswahrend zuzustimmen – unter Berufung auf das Sonderrecht. Die DUP hat angekündigt, den Vertrag umfassend zu prüfen.

Brexit-Streit zwischen Großbritannien und der EU: Hintergrund des Nordirland-Protokolls

Das Nordirland-Protokoll aus dem Brexit-Vertrag hatte eine harte Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Land Irland vermeiden sollen. Offene Grenzen sind besonders für die nationalistisch-katholische Bevölkerung von hoher Bedeutung. Nordirland folgt, um die harte Grenze zu vermeiden, weiterhin den Regeln des europäischen Binnenmarktes – die eigentlich seit dem Brexit nicht mehr für Großbritannien gelten. Durch vorgesehene Zölle, die fällig werden, sowie Einfuhrkontrollen, fühlen sich die Unionisten von Großbritannien abgeschnitten – sie beklagen auch Schwierigkeiten im innerbritischen Handel. (ales)