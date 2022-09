Thüringer CDU-Politikerin Schipanski mit 79 Jahren gestorben

Dagmar Schipanski ist im Alter von 79 Jahren gestorben. © Martin Schutt/dpa

Berlin - Die Thüringer CDU-Politikerin und frühere Bundespräsidentenkandidatin Dagmar Schipanski ist tot. Sie starb im Alter von 79 Jahren, wie die Bundes-CDU am Freitag mitteilte. Schipanski machte bereits in der DDR als Wissenschaftlerin Karriere, bevor sie sich nach der Wende zusätzlich in der Politik engagierte und sich 1999 für das Bundespräsidentenamt bewarb sowie Wissenschaftsministerin in Thüringen wurde. (afp)