„Faszinierend und zugleich erschreckend“: Dänische Ministerpräsidentin lässt Rede von KI schreiben

Von: Nadja Zinsmeister

Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen überrascht das Parlament. Teile ihrer Rede werden nicht von Menschen verfasst - sondern von ChatGPT.

Kopenhagen - Der Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Gesellschaft nimmt rapide zu. Auf diese Entwicklung wollte nun die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen aufmerksam machen und ließ sich kurzerhand den Beginn ihrer Rede vor dem Parlament von KI schreiben. Dafür nutzte die Sozialdemokratin den Chatbot ChatGPT.

Dänische Ministerpräsidentin lässt Rede von KI schreiben: „Faszinierend und zugleich erschreckend“

„Was ich gerade hier vorgelesen habe, kommt nicht von mir“ und auch nicht von „irgendeinem anderen Menschen“, sagte Frederiksen am Mittwoch plötzlich mitten in ihrer Rede und überraschte damit das Parlament. Dabei machte die Regierungschefin von Dänemark deutlich, wie erstaunt sie von den Fähigkeiten des Chatbots ChatGPT und damit der Künstlichen Intelligenz im Allgemeinen ist. „Auch wenn es nicht immer den Nagel auf den Kopf getroffen hat, sowohl bei den Details zu dem Arbeitsprogramm der Regierung, als auch bei der Zeichensetzung, ist es faszinierend und zugleich erschreckend, was es kann“, so Frederiksen weiter.

Die Möglichkeiten, die sich mit neuen Programmen wie ChatGPT auftun, seien sehr vielseitig, wie Frederiksens Beispiel gezeigt habe. Während sie eine Rede verfassen kann, könnten andere wichtige Texte für die Universität schreiben oder Kinder in der Schule ihre Aufgaben mithilfe von KI lösen. Die Künstliche Intelligenz schaffe es, dabei äußerst überzeugend zu arbeiten und zu wirken, als stecke ein Mensch dahinter und kein Roboter. „Künstliche Intelligenz ist nicht länger die Zukunft. Sie ist Wirklichkeit“, sagte die Ministerpräsidentin. „Und sie wird unsere Gesellschaft verändern - in einem Umfang, den wir einfach noch nicht verstehen.“

Ministerpräsidentin in Dänemark hält Rede mithilfe von KI

Ein Satz, der von ChatGPT geschrieben wurde, lautete unter anderem: „Wir haben hart daran gearbeitet, parteiübergreifend zusammenzuarbeiten und eine starke und nachhaltige Zukunft für Dänemark sicherzustellen.“ Das Chatprogramm ist ein Ergebnis des US-Startups OpenAI und basiert auf auf fortschrittlicher KI-Technologie. Seit November kann es von der Öffentlichkeit kostenlos genutzt werden, lediglich eine Anmeldung mit E-Mail-Adresse ist zu Beginn nötig.

Während die Begeisterung hinsichtlich fortschreitender Künstlicher Intelligenz auf der einen Seite groß ist, lösen die aktuellen Entwicklung andererseits auch Sorgen aus. Auch andere Unternehmen ziehen mit ähnlichen Programmen nach: Mit seiner neuen Sprach-KI PaLM 2 tritt Google zum Beispiel in Konkurrenz zu Microsoft und damit auch ChatGPT an. Kritiker befürchten zum Beispiel, dass Chatbots das Internet mit Falschinformationen fluten oder dass ganze Industriebranchen in Folge einer KI-gestützten Automatisierung zusammenbrechen könnten. Sie fordern, dass die Politik die Entwicklung regulieren sollte. (nz/dpa/afp)