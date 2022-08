Cum-Ex-Strafanzeige gegen Bundeskanzler Scholz läuft ins Leere

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Johannes Nuß schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bei Hamburger Staatsanwaltschaft und Generalbundesanwaltschaft besteht kein Verdacht in der Cum-Ex-Affäre gegenüber Olaf Scholz – nicht mal ein Anfangsverdacht.

Hamburg/Berlin – Die Luft in der Politik für Bundeskanzler Olaf Scholz in der Cum-Ex-Affäre schien dünn zu werden, doch wie der NDR am Dienstagmorgen, 16. August 2022, meldet, wird weiterhin nicht gegen den deutschen Regierungschef ermittelt. Staatsanwaltschaft Hamburg als auch der Generalbundesanwalt sehen bei Scholz keinen Anfangsverdacht auf Beihilfe zur möglichen Steuerhinterziehung, heißt es. Ein Hamburger Anwalt hatte Beschwerde gegen die erste Prüfung erhoben.

Strafanzeige im Cum-Ex-Affäre gegen Bundeskanzler Scholz läuft ins Leere

Ebenso sei der Vorwurf, dass Scholz im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss falsche Angaben gemacht habe, vom Tisch. Doch das ist für die Union kein Grund locker zu lassen, und so wird aktuell gefordert, dass Scholz seine privaten E-Mails aus der Zeit des Cum-Ex-Skandals offen legen soll. Dies forderte Unionspolitikerin Andrea Lindholz im Gespräch mit der Bild-Zeitung.

+ Bei Hamburger Staatsanwaltschaft und Generalbundesanwaltschaft besteht kein Verdacht in der Cum-Ex-Affäre gegenüber Olaf Scholz – nicht mal ein Anfangsverdacht. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

Scholz, der Ende der Woche erneut vor den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Affäre geladen ist, bestreitet den Vorwurf der politischen Einflussnahme und beruft sich auf andere Zeugenaussagen im Untersuchungsausschuss zur Warburg Bank.

Auch Bürgermeister Peter Tschentscher scheint in der Cum-Ex-Affäre entlastet zu sein

Laut NDR zeigt sich Scholz auch verwundert und nichts ahnend bezüglich des Bargeldfundes bei seinem Parteikollegen und Ex-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs. Er sei genauso neugierig auf das, was herauskomme, glaube aber nicht, dass Kahrs Auskunft erteilen werde.

Auch Hamburgs Erster Bürgermeister, Peter Tschentscher (SPD), ist dem Bericht zufolge entlastet. Eine Ermittlung gegen den Bürgermeister gebe es derzeit nicht.

Rubriklistenbild: © Michael Kappeler/dpa