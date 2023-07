CSU in Andechs: Söder und Merz zwischen Ampel-Attacken, Bayern-Wahl und Harmonie-Suche

Von: Andreas Schmid

Teilen

Treffpunkt für die CSU-Landesgruppe: Das Kloster Andechs in Oberbayern. © IMAGO/Peter Widmann

Die Christsozialen treffen sich in Oberbayern zur Sommerklausur. Es geht um den Wahlkampf, Bundespolitik – und schöne Bilder. Alle Infos im News-Ticker.

CSU in Andechs : Söder und Merz bemühen sich um Einigkeit.

in : Söder und Merz bemühen sich um Einigkeit. Zeitplan für CSU-Klausur : Drei Pressekonferenzen mit der Unions-Spitze.

für : Drei Pressekonferenzen mit der Unions-Spitze. Erste Ideen : CSU will Erbschaftsteuer aufs Elternhaus kippen – und Abwrackprämie für Heizungen

: CSU will Erbschaftsteuer aufs Elternhaus kippen – und Abwrackprämie für Heizungen Dieser News-Ticker zur Sommerklausur der CSU mit Markus Söder wird laufend aktualisiert.

Andechs – Die CSU-Landesgruppe wählt gerne idyllische Klosterorte, um sich zum politischen Austausch zu treffen. So kamen die Delegierten zuletzt im oberfränkischen Kloster Banz oder im Kloster Seeon im Chiemgau zusammen. Nun steuern die Konservativen mal wieder das Kloster Andechs im Landkreis Starnberg an, wo am Mittwoch die Sommerklausur der CSU im Bundestag auf der Agenda steht. Dabei geht es neben Ampel-Kritik auch um den Landtagswahlkampf für den Herbst. Helfen soll auch CDU-Chef Friedrich Merz.

Söder und Merz bemühen sich um Einigkeit

Bei der Sommerklausur 2022 gaben Merz und CSU-Chef Markus Söder noch ein eher krummes Bild ab. Als der eine Parteivorsitzende (Merz) am Kloster ankam, war der andere (Söder) schon weg. Gemeinsamkeit sah anders aus, wenngleich die Union den vermeintlichen Dissens mit dem Terminkalender des Ministerpräsidenten erklärte. Ein Jahr später ist innerhalb der CDU/CSU wieder Harmonie eingekehrt. Söder und Merz zelebrieren Einigkeit. Zuletzt beim Vorstellen des „Zehn-Punkte-Plans“ oder – ganz im Wahlkampfmodus – beim Würstchengrillen.

Auch inhaltlich gibt es wieder mehr Gemeinsamkeiten. So sticheln beide aktuell klar gegen die Grünen. Merz sieht in der Ökopartei „den Hauptgegner“, Söder stellte schon vergangenes Jahr im Interview mit dem Münchner Merkur klar, nicht mit den Grünen koalieren zu wollen. „Bayern ist ein Freistaat und kein grüner Zwangs- oder Verbotsstaat.“ Es brauche eine „bürgerliche Regierung“. Das mag in Bayern mit den Freien Wählern funktionieren, dient aber gewiss nicht als Blaupause für den Rest der Republik. Etwa in Hessen, wo für die CDU eine deutlich schwierigere Landtagswahl auf dem Programm steht als im Freistaat. Gewählt wird hier ebenfalls am 8. Oktober.

Zeitplan für CSU-Klausur: Drei Pressekonferenzen mit der Unions-Spitze

Neben Grünen-Attacken greifen Merz und Söder regelmäßig auch die Ampel-Koalition als ganzes an. Söder sprach bereits von der „schlechtesten Bundesregierung, die Deutschland je hatte“. Er führt wie Merz zudem das Umfragehoch der AfD auf die Ampel-Arbeit zurück. Ob die Unionsführung mit dieser eindimensionalen Strategie Erfolg hat, bleibt abzuwarten. Konkrete Antworten auf den Erfolg der Rechtspopulisten konnten bisher weder Söder, Merz noch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt geben. Der ehemalige Verkehrsminister vertritt die Interessen Bayerns in Berlin – und hat es immerhin geschafft, die Union nach außen hin zu einen.

Zuletzt war es eher die CDU selbst, die für Störfeuer sorgte. Sei es durch das Vorpreschen in der K-Frage von Ministerpräsidenten oder das Aus des blassen CDU-Generalsekretärs Mario Czaja. Die Christdemokraten machten sich das Leben selbst schwer. Ganz ohne Giftpfeile von der bayerischen Schwesterpartei.

Bayerns Ministerpräsidenten seit 1945 Fotostrecke ansehen

CSU will Erbschaftsteuer aufs Elternhaus kippen – und Abwrackprämie für Heizungen

Dementsprechend geeint werden CSU und CDU am Mittwoch auftreten. Nach Merkur-Informationen soll dabei auch einen Kompromiss im Streit um die Erbschaftssteuer geben. Konkret: höhere Freibeträge, um Erben von Immobilien gerade im teuren Oberbayern zu entlasten. Das Elternhaus soll komplett steuerfrei übertragen werden dürfen. Zudem soll es eine Abwrackprämie für Heizungen geben. Eine Alternative zum umstrittenen Heizgesetz.

Die Veranstaltung beginnt um 11.30 Uhr mit einer Auftakt-Pressekonferenz von Söder und Dobrindt. Um 14.15 Uhr gibt es eine weitere PK mit Dobrindt und Ingrida Šimonytė, der Premierministerin Litauens. Sie hat die CSU als internationalen Gast eingeladen. Die Sommerklausur endet um 16.15 Uhr mit einem Pressestatement von Dobrindt, Merz und Söder. Ganz harmonisch und geeint. (as)