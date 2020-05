Schulen öffnen in Corona-Krise wieder - die Pläne aller Bundesländer im Überblick

Langsam aber sicher füllen sich die Schulen in Deutschland trotz Corona-Krise wieder. Das Vorgehen dabei ist von Bundesland zu Bundeslands jedoch vollkommen verschieden. Wir zeigen die 16 Wege auf.

Wochenlang ging wegen der Corona-Pandemie* nichts an deutschen Schulen.

Mittlerweile stehen die Pläne für die langsame Wiederaufnahme des Unterrichts .

. Dabei geht jedes Bundesland seinen eigenen Weg.

München - Ein denkwürdiges Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Und die noch anstehenden letzten Wochen vor den Sommerferien stellen Rektoren, Lehrer und Schüler vor nie dagewesene Herausforderungen. Denn nach Wochen der virtuellen Stoffvermittlung soll im Grunde wieder so umfänglich wie möglich in den Klassenzimmern unterrichtet werden - jedoch immer unter der Prämisse der Corona-Schutzmaßnahmen*.

Überfüllte Unterrichtsräume und eng an eng sitzende Schüler wird es also nicht geben. Da heißt es: kreativ werden. Und wie gewohnt in Corona-Zeiten findet jedes Bundesland seinen eigenen Weg. Wir zeigen die verschiedenen Pläne auf.

Schulen in Corona-Zeiten: Baden-Württemberg setzt auf rollierendes System

Baden-Württemberg: Bereits seit dem 4. Mai sind Schüler allgemein bildender Schulen, die in diesem oder dem nächsten Jahr Abschlussprüfungen ablegen sowie Schüler der Prüfungsklassen der beruflichen Schulen wieder in den Präsenzunterricht gewechselt. Ab 18. Mai folgen die Grundschulen, beginnend mit der vierten Jahrgangsstufe. Dabei werden die Klassen halbiert, der Unterricht konzentriert sich auf die Kernfächer. „Wir gehen von zwei bis drei Unterrichtsstunden am Tag aus“, sagt Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann.

Nach den Pfingstferien sollen alle Jahrgangsstufen in den Genuss von Unterricht in der Schule kommen - in einem rollierenden System. Dieses soll mit den Fernlernangeboten verzahnt werden. An Grundschulen sollen in einer Woche Erst- und Drittklässer vor Ort sein, in der folgenden Zweit- und Viertklässler. In anderen Schularten wird es wohl auf die Kombination 5./6. Klasse und 7./8. Klasse hinauslaufen, an Gymnasien zusätzlich 9./10. Klasse.

Auch in den beruflichen Schulen sollen ab 15. Juni - also nach den Pfingstferien - alle Schüler in regelmäßigen Abständen Präsenzunterricht erhalten. Die Jahrgangsstufe 1 der beruflichen Gymnasien wird dabei wegen der Abiturprüfungen im kommenden Jahr besonders einbezogen. Grundsätzlich sollen etwa die Hälfte der Schüler gleichzeitig vor Ort sein und in kleinen Gruppen unterrichtet werden.

Schulen in Corona-Zeiten: Bayern will Lerngruppen aufteilen und Wechselspiel

Bayern: Seit dem 27. April läuft der Unterricht für die Abschlussklassen an den weiterführenden und beruflichen Schulen wieder. Am 11. Mai sollen auch die Vorabschlussklassen in die Schulgebäude zurückkehren. Eine Woche später sollen weitere Jahrgangsstufen und Schularten folgen.

Der Unterricht soll gestaffelt stattfinden. Die Lerngruppen werden geteilt und wechseln sich wochen- oder auch tageweise ab. Das Kultusministerium spricht ebenfalls von einem „rollierenden System“. Neben Phasen des Präsenzunterrichts wird es auch Phasen des „Lernens zuhause“ geben. Ausnahmen bilden die Abschlussklasse der meisten Schularten und bis Pfingsten auch die Jahrgangsstufe 4 der Grundschule.

Schulen in Corona-Zeiten: Bis zum 29. April sollen alle Schüler zurückgekehrt sein

Berlin: In der Hauptstadt machten die Zehntklässler bereits am 27. April den Anfang, weil sie mitten in der Prüfungsvorbereitung stecken. Die Jahrgangsstufe 6 an den Grund- und Gemeinschaftsschulen, die Jahrgangsstufen 9 und 12 an den Integrierten Sekundarschulen/Gemeinschaftsschulen sowie die Jahrgangsstufe 11 an Gymnasien folgten am 4. Mai. Hier genießen die Kernfächer Priorität.

Ab 11. Mai findet auch Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufen 1 und 5 der Grundschulen und Primarstufen an Integrierten Sekundarschulen/ Gemeinschaftsschulen „sowie den zielgleich unterrichtenden Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt“ statt. Gleiches gilt für die Jahrgangsstufe 7 an Gymnasien und anderen Schultypen.

Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf werden unabhängig von ihrer Jahrgangsstufe ebenfalls am 11. Mai wieder in die Schule gebeten. Darüber hinaus bleibt es den Schulleitungen offen, weitere Schul-Jahrgänge vor Ort unterrichten zu lassen. Bis spätestens 29. Mai sollen alle Schüler in den Präsenzunterricht wechseln - mit reduzierter Stundentafel.

Schulen in Corona-Zeiten: Abiturprüfungen in Brandenburg schon seit Mitte April

Brandenburg: Die Abiturprüfungen begannen am 20. April, eine Woche später wurde der Unterricht für Abschlussklassen aufgenommen, die in diesem Jahr den Mittleren Abschluss (Fachoberschulreife) oder die Erweiterte Berufsbildungsreife anstreben. Darunter fallen die Jahrgangsstufe 10 der Oberschulen, Gesamtschulen und Gymnasien sowie der Schulen mit den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten „körperliche und motorische Entwicklung“, „Hören“, „Sehen“, „Emotionale und soziale Entwicklung“ und „Lernen“.

Am 4. Mai meldeten sich die Schüler zurück, die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen wollen. Gleiches gilt für die Jahrgangsstufe 6 der Grundschulen und Schulen mit den bereits genannten sonderpädagogischen Förderschwerpunkten, die Jahrgangsstufe 9 an diversen Schulen, die Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums sowie die Jahrgangsstufe 12 der Gesamtschulen. Ab 11. Mai folgen dann die Jahrgangsstufe 5 der Grundschulen sowie der Schulen mit den schon erwähnten sonderpädagogischen Förderschwerpunkten.

+ Klare Abtrennung: Die Tische der Schüler wurden für die Corona-Zeit präpariert. © dpa / Felix Kästle

Schulen in Corona-Zeiten: In Bremen greift ein Vier-Säulen-Modell

Bremen: Im kleinsten Bundesland machten die zehnten Klassen am 27. April den Anfang, seit 4. Mai werden auch die Viertklässler in Kleingruppen mit geringen Wochenstunden unterrichtet. Bremen setzt auf ein Vier-Säulen-Modell, das neben Notbetreuung, Lernen zu Hause und Unterricht in der Schule auch „zusätzliche pädagogische Präsenzangebote für Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf“ umfasst.

„Unser Ziel muss sein, dass jede Schülerin und jeder Schüler regelmäßig tage- oder wochenweise in die Schule kommt“, erklärt Dr. Claudia Bogedan, Senatorin für Kinder und Bildung.

Schulen in Corona-Zeiten: Hamburger Schüler zumindest einmal pro Woche im Klassenzimmer

Hamburg: Schüler der Abschlussklassen sind am 27. April in die Unterrichtsräume zurückgekehrt. Seit dem 4. Mai sind dort auch wieder die Klassenstufe 4 der Grundschulen, die Klassenstufe 6 der Gymnasien sowie die Oberstufen von Stadtteilschule und Gymnasium anzutreffen. Die Klassen werden in kleine und strikt getrennte Lerngruppen unterteilt.

Nach den Pfingstferien soll ab 25. Mai auch allen Schülern der anderen Jahrgangsstufen „wenigstens einmal pro Woche mindestens fünf oder sechs Unterrichtsstunden im schulischen Präsenzunterricht“ geboten werden.

Schulen in Corona-Zeiten: Hessen musste Start für Viertklässler verschieben

Hessen: Die Abschlussklassen kehrten am 27. April in den Unterricht zurück. Am 18. Mai - und damit drei Wochen später als zunächst geplant - sollen die Viertklässler der Grundschulen folgen. Dieses Datum gilt auch für die Sekundarstufe I, die Einführungsphase der Sekundarstufe II im allgemein bildenden Bereich und die Intensivklassen an Schulen der Sekundarstufe I. Auch Berufsschulen und Schulen für Erwachsene sollen dann zum Teil wieder öffnen.

Nach den Pfingstferien folgen am 2. Juni die „restlichen vollschulischen Formen der Berufsschulen“, die Jahrgangsstufen 1 bis 3 der Grundschulen sowie Vorklassen, Vorlaufkurse und Intensivklassen an Grundschulen ebenso wie Vorkurse an Abendgymnasien und Hessenkolleg.

In Förderschulen sieht der Plan so aus: Am 18. Mai starten die Jahrgangsstufen 4 und höher sowie alle Jahrgangsstufen der Schulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, am 2. Juni folgen die Grundstufen aller weiteren Förderschulen in den Jahrgangsstufen 1 bis 3.

Schulen in Corona-Zeiten: Mecklenburg-Vorpommern startete mit Konsultationen

Mecklenburg-Vorpommern: Für Zehntklässler an Regionalen Schulen und Gesamtschulen, Zehntklässler an Gymnasien, die die Mittlere Reife anstreben, Zwölftklässler an regulären Gymnasien und Gesamtschulen und die Jahrgangsstufe 12 an Abendgymnasien wird seit 27. April „prüfungsvorbereitender Unterricht und Konsultation“ angeboten. Das gilt auch für die beruflichen Schulen hinsichtlich der Prüfungen und des Unterrichts für Abschlussklassen und für alle zehnten Jahrgangsstufen der Mittleren Reife an den Überregionalen Förderzentren. Konsultationen werden für die Jahrgangsstufe 11 an regulären Gymnasien und Gesamtschulen sowie die Klasse 12 an Abendgymnasien ermöglicht.

Schüler, die im kommenden Jahr ihren Abschluss anstreben, werden seit dem 4. Mai wieder in den Klassenräumen unterrichtet. Darunter fallen die Jahrgangsstufe 9 der Regionalen Schulen, Gesamtschulen, Förderschulen Lernen und Überregionalen Förderzentren, die Jahrgangsstufe 11 der regulären Gymnasien und die Jahrgangsstufe 12 der Abendgymnasien. Für die Viertklässler der Grundschulen soll noch eine Lösung gefunden werden.

Schulen in Corona-Zeiten: Niedersachsen plant Abschluss der Rückkehr bis Mitte Juni

Niedersachsen: Die Abschlussklassen in den allgemein und berufsbildenden Schulen begannen ihre Prüfungsvorbereitungen am 27. April. Seit dem 4. Mai werden auch die Viertklässler der Grundschulen wieder in den Klassenräumen unterrichtet.

Am 11. Mai geht es für die Jahrgangsstufe 12 weiter, eine Woche später dann auch für die Jahrgangsstufen 3, 9 und 10. Bis Mitte Juni sollen alle Schüler in weiteren Etappen nachfolgen.

Schulen in Corona-Zeiten: NRW-Grundschüler sollen im wochentäglichen Wechsel ins Klassenzimmer kommen

Nordrhein-Westfalen: Die Viertklässler in den Grundschulen haben den Präsenzunterricht bereits am 7. Mai wieder aufgenommen. Ab dem 11. Mai folgen rollierend auch alle anderen Jahrgänge der Grundschulen, die im wochentäglichen Wechsel in den Klassenzimmern unterrichtet werden. Es stehe offen, dieses Rotationsmodell auf zwei aufeinanderfolgende Tage abzuändern.

Ebenfalls ab 11. Mai kehren an den Gymnasien und Gesamtschulen Schüler der Qualifikationsphase 1 in den Unterricht zurück. Bei darüberhinaus vorhandenen räumlichen und personellen Kapazitäten könnten weitere Lerngruppen und Jahrgangsstufen folgen. In den Haupt-, Real- und Sekundarschulen werden neben der zehnten Jahrgangsstufe ein bis zwei weitere Jahrgänge rollierend in den Klassenzimmern unterrichtet.

Nach dem Haupttermin der Abiturprüfungen sollen ab 26. Mai auch alle übrigen Jahrgangsstufen in Gymnasien und Gesamtschulen unter Berücksichtigung der Kapazitäten im annähernd gleichen Umfang unterrichtet werden.

+ Damit auch ja nichts anbrennt: Schüler sind mit einem Mundschutz ausgestattet. © dpa / Sven Hoppe

Schulen in Corona-Zeiten: In Rheinland-Pfalz sollen bis 8. Juni alle Schüler zurück sein

Rheinland-Pfalz: Für die Prüflinge an berufsbildenden Schulen und die Abiturienten ging es am 27. April wieder los. Weitere Abschlussklassen dieses oder kommenden Jahres folgten, ebenso die Jahrgangsstufe 4 an Grundschulen. Ab 18. Mai sollen die Unter- und Mittelstufe der berufsbildenden Schulen wieder unterrichtet werden.

Der nächste Schritt ist für den 25. Mai geplant und umfasst etwa die Jahrgangsstufe 3 der Grundschulen und die Jahrgangsstufen 5 und 6 der Orientierungsstufe. Für den 8. Juni wird dann die Rückkehr der übrigen Schüler ins Auge gefasst.

Schulen in Corona-Zeiten: Sachsen legt landesweite Schulbesuchspflicht für den 18. Mai fest

Sachsen: Seit dem 6. Mai werden Schüler der Abschluss- und Vorabschlussklassen der Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs, berufsbildenden Schulen, Oberschulen und Förderschulen wieder in Klassenräumen unterrichtet. Auch die 4. Klassen an Grund- und Förderschulen sind bereits wieder vor Ort.

Die Schulbesuchspflicht für alle übrigen Schüler greift am 18. Mai. Dann werden allgemeinbildende Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs, berufsbildende Schulen, Grundschulen, Oberschulen und Förderschulen wieder Präsenzunterricht anbieten. Eine kleine Ausnahme bilden Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung - hier wird der Unterricht ab diesem Datum schrittweise wieder aufgenommen.

Schulen in Corona-Zeiten: Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt: Bereits am 23. April nahmen die Abschlussklassen ihre Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen in den Schulen in Angriff. Seit dem 4. Mai gibt es auch wieder Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss anstreben, sowie die 4. Klasse der Grundschulen. Der Schulleitung bleibt es vorbehalten, die übrigen Jahrgänge seit dem 6. Mai ebenfalls wieder zu integrieren.

In den Pfingstferien vom 18. bis 29. Mai soll die Notbetreuung für Anspruchsberechtigte angeboten werden - je nach Kapazitäten der Schulen. Nach den freien Tagen wird es zu „regelmäßigen Wechseln zwischen Präsenz-​ und Fernunterricht“ für die Schüler kommen.

Schulen in Corona-Zeiten: Vor dem 4. Mai ging in Sachsen nichts

Saarland: Hier machten am 4. Mai Schüler den Anfang, die in diesem Jahr Abschlussprüfungen ablegen oder eine Übergangsberechtigung erwerben wollen. Darunter fallen die Abiturienten der Gymnasien und Gemeinschaftsschulen, Berufsschüler vor dem Abschluss ihrer dualen Ausbildung, Neunt- und Zehntklässer der Gemeinschafts- und Förderschulen, die einen Hauptschul- oder Mittleren Bildungsabschluss anstreben, sowie Förderschüler, die den Abschluss der Förderschule Lernen erwerben wollen.

Auch die Viertklässler an Grund- und Förderschulen werden seit dem 4. Mai wieder in Klassenzimmern unterrichtet. Am 11. Mai ziehen Schüler des ersten Jahres der Hauptphase nach, also Elftklässler an Gymnasien und Zwölftklässler an Gemeinschaftsschulen. Geplant ist nach den schriftlichen Abiturprüfungen auch, Schülern der Einführungsphase wieder Präsenzunterricht anzubieten.

Schulen in Corona-Zeiten: Schleswig-Holstein bietet manchen Jahrgängen Beratungen an

Schleswig-Holstein: Nach Aufnahme der Abiturprüfungen am 21. April folgte ab dem 6. Mai der zweite Schritt der Schulöffnungen. Dann wechselten die Jahrgangsstufe 4 an Grundschulen, Schüler aus der Jahrgangsstufe 6 an Gymnasien, die in diesem Jahr die Möglichkeit der Querversetzung haben, sowie die Berufsschulen „nach Maßgabe der Entscheidung der beruflichen Schulen für die einzelnen Klassen und Gruppen“ wieder in den Präsenzunterricht. Für weitere Jahrgänge sind in mehreren Schularten Beratungsangebote geplant.

Schulen in Corona-Zeiten: Unterstützungsbedürftige Schüler werden in Thüringen bevorzugt behandelt

Thüringen: Der Startschuss erfolgte am 27. April für Abiturienten, Abschlussklassen der höheren Berufsfachschule in der Fachrichtung Altenpflege sowie mit den zentralen Abschlussprüfungen der Steuerfachangestellten. Seit dem 4. Mai sind auch die Abschlussklassen der Haupt- und Realschulen sowie die zehnten Klassen, die die besondere Leistungsfeststellung absolvieren, zurück.

Schüler, die besonderer Unterstützung bedürfen, werden seit dem 7. Mai unabhängig von der Jahrgangsstufe wieder in den Schulen unterrichtet. Die Viertklässler der Grundschulen melden sich am 11. Mai zurück, eine Woche darauf beginnen die Abiturprüfungen.

