Corona-Lockdown: Merkel und Länder schon vor dem Gipfel einig - nächste Debatte bahnt sich an

Der nächste Corona-Gipfel mit Bundeskanzlerin Merkel steht an. Und damit die Entscheidung über die Fortführung des Lockdowns. Diese scheint bereits gefallen.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland* : Der harte Lockdown* gilt wegen hoher Covid-19-Fallzahlen* in der Bundesrepublik bis zum 10. Januar.

: Der gilt wegen hoher in der Bundesrepublik bis zum 10. Januar. Bundeskanzlerin Angela Merkel* und Länder-Chefs haben sich nach Medieninformationen über eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis zum 31. Januar geeinigt.

und Länder-Chefs haben sich nach Medieninformationen über eine Verlängerung des bis zum 31. Januar geeinigt. Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Berlin - Die bislang wichtigste Corona-Entscheidung des jungen Jahres 2021 scheint gefallen: Aktuellen Informationen zufolge soll der Lockdown in Deutschland bis zum 31. Januar verlängert werden. Das sollen Bund und Länder beschlossen haben, wie die Bild-Zeitung erfahren haben will. Damit wären sich das Bundeskanzleramt und die Bundesländer bereits vor dem Corona-Gipfel am Dienstag, 5. Januar, einig geworden.

Bereits zuvor waren deutliche Rufe nach einem verlängerten Corona-Lockdowns laut geworden. Mehrere Ministerpräsidenten hatten dies gefordert, unter anderem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder*, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und Michael Kretschmer, Sachsens Ministerpräsident.

Der Lockdown muss bis Ende Januar verlängert werden. Vorschnelle Lockerungen würden uns wieder weit zurückwerfen. Die Zahlen sind einfach noch viel zu hoch. So sehr es einen nervt, aber wir müssen konsequent bleiben und dürfen nicht wieder zu früh aufgeben. — Markus Söder (@Markus_Soeder) January 3, 2021

Corona Deutschland: Lockdown wird offenbar verlängert - Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel

„Der Lockdown muss bis Ende Januar verlängert werden. Vorschnelle Lockerungen würden uns wieder weit zurückwerfen“, hatte beispielsweise Söder im Vorfeld des Corona-Gipfels getwitter. Die Corona-Infektionszahlen seien schlichtweg noch zu hoch. Dabei betonte der bayerische Ministerpräsident auch, dass die Impfungen die einzige Langzeitstrategie gegen Corona sei. Zuvor mehrte sich die Kritik an Jens Spahn wegen des zunächst knappen Impfstoffes* des Herstellers Biontech.

Kritik gab es zuletzt auch an der Corona-Hotspot-Strategie. „Man muss jetzt feststellen, dass sich diese Hotspot-Strategie mit den Inzidenzstufen 35 und 50 nicht bewährt hat“, sagte Heike Werner (Linke), Gesundheitsministerin des Bundeslandes Thüringen. „Im Nachhinein wäre es vielleicht gut gewesen, wenn sich die Länder-Chefs darauf verständigt hätten, früher in den Lockdown zu gehen. Auch SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sprach sich für einen niedrigeren Grenzwert für eine Beendigung der Einschränkungen aus.

Lockdown in Deutschland: Merkel spricht mit Länder-Chefs - Corona-Zahlen müssen sinken

Am Dienstag, werden Angela Merkel* und die Länder-Chefs dennoch über Lockerungen und die Verlängerung der Corona-Lockdowns sprechen. Das Ziel ist es, die Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche auf unter 50 zu senken. Die Infektionszahlen sind in Deutschland weiterhin hoch. (aka) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © Christoph Soeder/dpa