Corona-App: Merkel-Kabinett im Streit mit erstem Projektteam? Braun räumt Versäumnisse ein

Deutschland wartet auf eine Corona-App - wie sie andere Länder schon haben. Kanzleramtschef Helge Braun äußert sich jetzt.

Die Bundesregierung will mit einer „Tracing-App“ die Corona-Infektionsketten* verfolgen.

will mit einer die verfolgen. Gesundheitsminister Jens Spahn betonte jetzt die Vorgaben für so eine „Corona-App“ .

betonte jetzt die Vorgaben für so eine . Zugleich kündigte der CDU-Politiker eine großangelegte Kampagne an.

eine großangelegte an. Die wichtigsten Sars-CoV-2-Fakten*, die bundesweite Fallzahlenkarte* sowie die „Corona News“ auf Facebook.

Update vom 14. Juni:Eigentlich hätte die Coronavirus-Warn-App schon Ende April starten sollen - und Kanzleramtschef Helge Braun hat nun Versäumnisse bei der Entwicklung eingeräumt. „Aus heutiger Sicht hätten wir die Entscheidung, die Unternehmen mit der technischen Umsetzung der Corona-App zu betrauen, zehn Tage früher treffen sollen“, sagte der CDU-Politiker der Welt am Sonntag.

Braun sprach auch von Differenzen im ursprünglichen Projektteam, die einen schnellen Erfolg verhindert hätten. Ende April hatte die Bundesregierung entschieden, nicht mehr das Projektteam, sondern die Unternehmen SAP und T-Systems mit der Umsetzung der App zu beauftragen.

Wann kommt die Corona-App? Spahn vertröstet weiter - doch nun scheint es Datum zu geben

Update vom 13. Juni, 10.53 Uhr: Der Warn-App gegen das Coronavirus steht offenbar nicht mehr viel im Wege. Nach Einschätzung des IT-Dienstleisters TÜV Informationstechnik läuft die App stabil und sicher laufen, ohne die Anwender auszuspionieren. Das habe eine Prüfung der Corona-App ergeben, die man im Auftrag des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) unternommen habe, sagte TÜV-IT-Chef Dirk Kretzschmar am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die deutsche Corona-Warn-App soll nach Informationen des Senders RTL/ntv am kommenden Dienstag offiziell vorgestellt werden. Ab dann soll sie auch zum Download verfügbar sein, wie der Sender am Freitag berichtete. Von Seiten der Bundesregierung wurde zunächst kein konkretes Datum genannt, bislang hieß es lediglich, die App solle nächste Woche veröffentlicht werden.

Corona-App: Datenspionage nicht möglich?

Bei der Prüfung durch TÜV-IT sei unter anderem kontrolliert worden, ob Unbefugte mit der

Corona-App

Daten abgreifen könnten. „Das ist nicht der Fall. Die Anwender müssen keine Angst vor Überwachung haben.“ Die Entwickler von SAP und T-Systems hätten auch sichergestellt, dass niemand über die App Zugriff auf andere Daten bekomme.

Frühe Versionen der Coronavirus-App seien noch instabil gewesen, sagte Kretzschmar. „Die Tester hatten zum Schluss aber ein sehr positives Bild, weil inzwischen alles sehr stabil läuft. Sie waren auch ziemlich begeistert davon, wie schnell und in welcher Qualität die Entwickler auf noch entdeckte Schwachstellen reagiert haben.“

Wann kommt die Corona-App? Spahn vertröstet nun weiter - und hat eine Begründung parat

Berlin - Zur geplanten Corona-App gibt es eine neue Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): „Wir werden die App im Laufe der nächsten Woche vorstellen. Diese Zeit brauchten wir für die Entwicklung, weil wir hohe Anforderungen stellen: Die App muss auf allen Endgeräten genutzt werden können und soll beispielsweise auch dann messen, wenn man mit dem Handy Musik hört“, sagte Spahn der Rheinischen Post.

Wie sicher ist die #Corona-App? Wann kommt sie? Und wie sollen Millionen zur Installation motiviert werden? Fragen an Bundesgesundheitsminister Jens #Spahn. https://t.co/39puTmRRBt — RP Online Panorama (@rpo_panorama) June 8, 2020

Wann kommt die Corona-App? Spahn (CDU) verweist auf Datenschutz

Spahn betonte, die App müsse strenge Vorgaben beim Datenschutz und bei der Energieeffizienz erfüllen. „Eine App, die in wenigen Stunden den Akku des Handys leerzieht, nutzt keiner.“ Er wolle vermeiden, dass die App von vielen wieder gelöscht werde, weil sie zu viel Energie fresse.

Die Nutzer können in die App eingeben, wenn sie sich mit dem Sars-CoV-2-Virus* infiziert haben. Andere Nutzer, die sich in der Nähe des Infizierten aufgehalten haben, werden dann informiert. Die Daten sollen anonymisiert und dezentral verarbeitet werden.

Corona-App-Start: Gesundheitsminister Spahn (CDU) begründet Verzögerung

In Frankreich gibt es eine Corona-App bereits seit Ende Mai. Die Verzögerung bei der Einführung der deutschen App begründete Spahn mit den „hohen Anforderungen“ an die Software. Sie solle auf allen Endgeräten genutzt werden können und strenge Vorgaben beim Datenschutz, der Datensicherheit und der Energieeffizienz erfüllen.

Laut einer in der vergangenen Woche veröffentlichten ARD-Umfrage will deutlich weniger als die Hälfte der Bundesbürger die App nutzen. 42 Prozent der Teilnehmer kündigten an, sie wollten die App auf ihrem Handy verwenden.

Nutzung der Corona-App: Spahn warnt vor zu hohen Erwartungen

Zudem kündigte Spahn eine „breit angelegte Kampagne“ der Bundesregierung an, die bei den Bürgern für die Verwendung der App werben werde. Jeder, der die App auf sein Smartphone herunterlade, helfe bei der Eindämmung des Coronavirus, sagte er.

Zur Verbreitung der App sagte Spahn, die Erwartungen dürften nicht zu hoch geschraubt werden: „Wenn wir in den kommenden Wochen einige Millionen Bürger von der App überzeugen, dann bin ich schon zufrieden."

Massive Kritik herrscht aktuell am Gesundheitsministerium von Jens Spahn. Hat sich die Bundesbehörde verzockt und Händler geprellt? Die betroffenen Lieferanten von Schutzausrüstung wollen offenbar klagen.

AFP/dpa/frs

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionnetzwerks.

Rubriklistenbild: © AFP / MICHAEL KAPPELER