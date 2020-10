Coronavirus in Andalusien: Landesregierung schickt Gemeinde in den Lockdown

Verschärfung der Restriktionen

+ © Junta de Andalucia Die aktuelle epidemiologische Entwicklung ist dem andalusischen Gesundheitsminister Jesús Aguirre zufolge günstiger als jene während der ersten Infektionswelle. © Junta de Andalucia

Mit Casariche ist in Andalusien erstmals seit dem Ende des Notstands eine Gemeinde wieder in den Lockdown geschickt worden. Die bislang zögerliche Landesregierung zieht die Zügel an - just als die Infektionskurve wieder abzuflachen scheint.