Donald Trump schnüffelt an Corona-Tests - US-Firma muss Produktion vernichten

Das Coronavirus grassiert in den USA weiter. Nach einem Besuch von Präsident Donald Trump muss eine US-Firma eine Produktion von Corona-Tests vernichten.

Donald Trump* ist der 45. Präsident der USA

Das Land ächzt unter der Corona*-Krise, beklagt mehr als 100.00 Tote

Zusätzlich erschüttern Proteste das Land - Donald Trump gibt ein klägliches Bild ab

+++ 12.57 Uhr: Eine US-Firma in Maine, die medizinische Produkte herstellt, muss jetzt die gesamte Produktion eines Tages vernichten. Zuvor war US-Präsident Donald Trump bei dem Unternehmen zu Besuch gewesen. Die Firma stellt unter anderem Tupfer für Coronavirus-Tests her. Jetzt berichtet USA Today, dass ein Teil der Produktion im Müll landet. Dies habe ein Unternehmenssprecher bestätigt. Der genaue Grund wurde nicht genannt.

Donald Trump trug bei dem Besuch keine Maske oder einen Mundschutz, während neben ihm die Arbeiter in Laborkitteln, mit Haarnetzen und Plastikhandschuhen an den Maschinen arbeiteten. Auf einem Bild ist zu sehen, wie Trump an einem der Tupfer riecht.

Wieviele medizinische Tupfer nun vernichtet werden müssen, ist nicht bekannt. Im Rahmen der Werksbesichtigung am Freitag sei der Fabrikbetrieb bereit heruntergefahren worden.

Corona in den USA: Fast 110.000 Tote - Lockerungen in New York

+++ 10.00 Uhr: In den USA ist die Zahl der Corona-Toten auf fast 110.000 gestiegen. 749 Menschen seien in den vergangenen 24 Stunden an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben, hieß es am Sonntag auf der Website der Johns-Hopkins-Universität. Die Zahl der registrierten Infektionsfälle stieg demnach landesweit auf 1,9 Millionen. Etwa 500.000 Menschen sind bereits wieder genesen. Gemessen an der absoluten Zahl der Infektions- und Todesfälle sind die USA weltweit das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land.

USA: New York beginnt mit Corona-Lockerungen

Update vom Sonntag, 07.06.2020, 9.50 Uhr: Seit rund 100 Tagen ist das besonders stark von der Corona-Pandemie betroffene New York fest im Griff der Krise.

Trotz allem soll in der Metropole am Montag (8. Juni) mit ersten Lockerungen der Corona-Beschränkungen begonnen werden.

New York erfülle nun alle Bedingungen für den Beginn eines Lockerungsprozesses - beispielsweise ausreichend freie Krankenhausbetten und ausreichend Tests - und könne als letzte der zehn Regionen des Bundesstaates loslegen, sagt Gouverneur Andrew Cuomo.

Vier zweiwöchige Lockerungsphasen stehen nun an. In der ersten dürfen beispielsweise Bauarbeiten wieder starten, in der vierten dürfen dann unter anderem auch Kultureinrichtungen wieder öffnen - auch wenn zahlreiche davon, wie beispielsweise die Metropolitan Oper, schon angekündigt haben, wohl nicht vor 2021 wieder loslegen zu wollen. Hygiene- und Abstandsregeln gelten weiter. Wenn sich die Zahlen verschlechtern, kann der Prozess jederzeit angehalten oder auch zurückgedreht werden. Der Enthusiasmus in der Stadt hält sich in Grenzen.

USA: Hollywood kann trotz Corona wieder den Betrieb starten

Update vom Samstag, 06.06.2020, 13.09 Uhr: Drei Monate legte das Coronavirus Hollywood auf Eis, nun könnte der Film- und Fernsehbetrieb in den USA wieder anlaufen. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom gab am Freitagabend (05.06.2020, Ortszeit) grünes Licht für einen Produktionsbeginn ab dem 12. Juni. Allerdings mit Vorbehalt und vielen Fragezeichen.

Laut Mitteilung der kalifornischen Gesundheitsbehörde müssen an den Drehorten zahlreiche Auflagen erfüllt werden. So darf eine kritische Schwelle von Covid-19-Fallzahlen in den Bezirken nicht überschritten werden, es muss ausreichende Testkapazitäten geben, und die Produktionsteams müssen strikte Hygieneregeln befolgen.

Eine Task Force der Unterhaltungsindustrie hatte am Montag (01.06.2020) einen 22-seitigen Entwurf für die Rückkehr an die Drehsets vorgelegt. Darin werden unter anderem häufige Covid-19-Tests und Fiebermessungen für Schauspieler und andere Mitarbeiter, Abstandsregeln und das Tragen von Schutzmasken empfohlen.

Corona-Krise in den USA: Arbeitslosenquote sinkt auf knapp 13 Prozent

Update von Freitag, 05.06.2020, 14.48 Uhr: Der wirtschaftliche Aufschwung der USA ist aufgrund der Corona-Krise mehr und mehr dahin. Ein besonderes Ärgernis für US-Präsident Donald Trump, denn der Wirtschaftsaufschwung war sein stärkstes Erfolgsargument. Seitdem das Coronavirus auch in den USA wütet, haben dort über 40 Millionen Menschen teils komplett, teils zeitweise ihren Job verloren. Jetzt wurde die Arbeitslosenquote für den Monat Mai veröffentlicht.

Und die fällt weniger gravierend aus, als von Experten befürchtet. So ist die Arbeitslosenquote auf 13,3 Prozent gesunken, im April waren es noch 14,7 Prozent. Aufgrund der horrenden Auswirkungen der Corona-Pandemie hatten Experten einen Anstieg auf 20 Prozent befürchtet.

Corona in den USA: Tote und Proteste - Donald Trump gibt ein klägliches Bild ab

Erstmeldung von Freitag, 05.06.2020: Washington, USA - Kein Land der Welt ist so stark von Corona betroffen wie die Vereinigten Staaten von Amerika. In den USA sind - Stand 5. Juni, 12.15 Uhr - mehr als 1,8 Millionen Coronavirus-Fälle bestätigt. Mehr als 100.000 Menschen starben an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19. Das Verhalten von Donald Trump (73) im Kampf gegen die Corona-Pandemie* hat zuletzt immer mehr Kritik hervorgerufen.

Corona in den USA: Donald Trump trägt Mitschuld an der Krise

+ US-Präsident Donald Trump gibt während der Corona-Krise in den USA kein gutes Bild ab. © Patrick Semansky, dpa

Die USA galten lange als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Doch in Sachen Corona stößt die Weltmacht an ihre Grenzen - auch wegen des US-Präsidenten Donald Trump. Die Wirtschaft kriselt. Seitdem das Coronavirus die USA erreicht hat, haben mehr als 40 Millionen Menschen zumindest zeitweise ihren Job verloren. Die Arbeitslosenquote für den Mai 2020 steht noch aus. Analysten zufolge könnte die Zahl jedoch mehr als 20 Prozent betragen. Anfang des Jahres - damals gab es noch kaum Corona-Fälle in den USA - lag sie noch bei deutlich unter fünf Prozent.

Corona in den USA: Donald Trump legt sich mit Twitter an

Wie so oft gibt Donald Trump in Zeiten der Corona-Krise ein klägliches Bild ab. Der Republikaner aus den USA wischt kritische Fragen von Journalisten gewohnt gleichgültig vom Tisch. Nebenbei verzettelt sich der 73-Jährige in einen Kleinkrieg mit seinem bevorzugten Sprachrohr Twitter. Der Mikroblogging-Dienst hatte Tweets des mächtigsten Mannes der Welt einem Faktencheck unterzogen und diese der Lüge überführt. Dem US-Präsidenten folgen bei Twitter in Zeiten der Corona-Krise mehr als 80 Millionen Menschen.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020

Corona in den USA: Donald Trump will Militär einsetzen

Zusätzlich zu den vielen Corona-Toten erschüttern aktuelle Proteste die USA. Ausgelöst wurden diese durch den Tod von George Floyd (†46). Der Afroamerikaner starb durch Polizeigewalt. Der Beamte Derek Chauvin (44) kniete minutenlang auf dem Hals des Vaters zweier Töchter, ignorierte dessen Hilferufe, dass er keine Luft mehr bekomme.

Die vielerorts friedlichen Proteste schlugen mitunter in Gewalt um. Bilder aus den USA zeigen gleichermaßen gewaltfreie Demonstranten mit Mundschutz (Mundschutz und Atemschutzmasken richtig desinfizieren - So wird es gemacht*) gegen Corona sowie Plünderungen von Supermärkten.

Corona in den USA: Donald Trump empfiehlt unwirksame Medizin

+ George Floyd starb durch Polizeigewalt. Eine Obduktion ergab, dass er mit Corona infiziert war. © picture alliance/dpa

Während eine Autopsie des Leichnams von George Floyd ergab, dass dieser mit dem Coronavirus infiziert gewesen war, geht Donald Trump in die Offensive. Der 73-Jährige soll einen Militäreinsatz im Falle der Proteste erwägen. 1600 Soldaten wurden in der US-Hauptstadt Washington zusammengezogen. Dort ist mit dem Weißen Haus der offizielle Amts- und Regierungssitz der USA.

Erst kürzlich machte Donald Trump von sich reden, weil er bei Corona das Malaria-

Medikament Hydroxychloroquin empfahl. Dieses ist einer Studie zufolge absolut unwirksam.´

Das Weiße Haus lässt durchsickern, dass US-Präsident Donald Trump wegen der fortdauernden Proteste in den USA eine „Rede zur Nation“ halten will.

Von Matthias Hoffmann

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen Digital Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © Patrick Semansky / dpa