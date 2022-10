Corona: „Sicher nicht in endemischem Zustand“ – Experte widerspricht Stiko-Chef

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Bei der Stiko sieht man mit Blick auf die Corona-Lage das endemische Stadium erreicht, andere Experten widersprechen. Wo liegt der praktische Unterschied?

Berlin – Mit Blick auf Corona in Deutschland und der Welt stellen sich viele Fragen. Kaum scheint eine geklärt, gibt es mit dem Aufkommen neuer Varianten wie Omikron BQ.1.1 auch neue Fragen. Die Debatte, wann aus der Pandemie eine Endemie wird ist geblieben – und damit die Frage nach dem Pandemie-Ende. Stiko-Chef Thomas Mertens glaubt, Covid-19 sei inzwischen eine „endemische Virusinfektion“.

Einige Experten widersprechen dem Stiko-Chef in dieser Einschätzung vehement, doch: Was war überhaupt nochmal der Unterschied? Hinzu kommt: Auch die Endemie würde kein Ende gesellschaftlicher Herausforderungen bedeuten.

Corona-Pandemie oder Corona-Endemie? Stiko-Chef stuft Covid-19 als „endemische Virusinfektion“ ein

Ist aus der Corona-Pandemie eine Corona-Endemie geworden? An dieser Frage entfacht derzeit ein Streit unter Experten. Stiko-Chef Thomas Mertens glaubt, es sei inzwischen ein endemisches Stadium erreicht. Er spricht daher von einer „endemischen Virusinfektion“. Mertens erklärte laut ZDF, durch überstandene Infektionen oder erhaltene Impfungen hätte ein Großteil der Bevölkerung inzwischen eine Basisimmunität entwickelt. Im Bundesforschungsministerium war zuletzt eine Studie durchgeführt worden, die Mertens Einschätzung stützen könnte: Über 95 Prozent der Teilnehmenden wiesen Antikörper auf. Wieso gibt es trotzdem vehementen Widerspruch?

Corona-Diskurs: Antikörper-Nachweis nicht gleichzusetzen „mit Immunität im Sinne eines Infektionsschutzes“

Widerspruch gibt es unter anderem aufgrund offenbar differenter Abweichungen in der Einschätzung, ab wann man von Immunität im Sinne des Infektionsschutzes sprechen kann. Dabei kommt beispielsweise Leif Erik Sander, Leiter der Impfstoffforschung an der Berliner Charité, zu einem anderen Schluss als Mertens, wie das ZDF berichtet. Geht es nach Sander, dürfe in die vorhandenen Ergebnisse nicht zu viel hineingedeutet werden, er betont in diesem Kontext auch die Immunflucht neuer Virusvarianten.

Stiko-Chef Thomas Mertens hält die pandemische Lage für beendet. © IMAGO/IPON

Derzeit breitet sich etwa die Omikron-Variante BQ.1.1 zunehmend aus. Zudem, betont der renommierte Forscher, sinke die Zahl (und Qualität) von Antikörpern mit der Zeit. Der reine Nachweis besagter Antikörper reicht ihm deshalb als Argument nicht aus. Der Forscher erklärte dem Sender dementsprechend: „Der alleinige Nachweis von Antikörpern ist leider nicht gleichzusetzen mit einer Immunität im Sinne eines Infektionsschutzes.“

Mertens Einschätzung zu Corona-Lage „provinziell eingefärbt“? Zumindest Dirk Brockmann sieht das so

Widerspruch für Mertens gibt es auch von Dirk Brockmann, seines Zeichens unter anderem Projektleiter für die Modellierung von Infektionskrankheiten am Robert-Koch-Institut (RKI). Brockmann warnt vor nationalen Perspektiven auf ein globales Problem und betont die Schwierigkeit klarer Abgrenzungen der Phasen.

Was ist der Unterschied zwischen Endemie und Pandemie? Eine Endemie ist eine in bestimmten Region regelmäßig auftretende Krankheit mit relativer Konstanz bei der Erkrankungszahl. Letztere ist höher als in anderen Gebieten, steigt jedoch nicht über die Zeit. Insgesamt bleibt die Zahl der Neuinfektionen in einem bestimmten Zeitraum relativ konstant. Ein Beispiel für eine endemische Krankheit ist etwa Malaria: Weltweit erkranken etwa 300 Millionen Menschen an Malaria , vorwiegend in den Tropen. Eine Pandemie ist eine Epidemie, die nationale oder kontinentale Grenzen überschreitet. Für die Bekämpfung der Krankheit bedeutet das, dass ein Zusammenwirken internationaler Gesundheitssysteme nötig ist – über die Gefahr der jeweiligen Erkrankung sagt das erst einmal nichts aus. Von einer Epidemie wird gesprochen, wenn die Zahl der Neuerkrankungen in einer Region den endemisch erwartbaren Rahmen übersteigt. Im Fall einer lokalen Begrenzung der Infektionen spricht man von einem Ausbruch.

Er sagte ebenfalls dem ZDF: „Ob Covid-19 noch pandemisch ist, ist eine Frage, die man nur beantworten kann, wenn man das international, global betrachtet. Das ist ja auch von vornherein in der Definition des Begriffs. (...) Aus globaler Sicht sind wir ganz sicher nicht in einem endemischen Zustand.“ Sein Urteil zu Mertens ist deutlich – und hart: „Covid-19 jetzt schon global als endemisch zu betrachten ist eine provinziell eingefärbte und damit verzerrte Perspektive“, so Brockmann.

Corona-Pandemie oder Endemie? Antwort auf diese Frage ändert nichts an Herausforderungen

Entscheidend in der Debatte um die Frage, ob es sich nun um eine Corona-Pandemie oder Endemie handelt, ist indes eine andere Erkenntnis: Auf die Herausforderungen für Gesellschaft und Politik hat die Antwort nahezu keine Auswirkungen, lediglich das Etikett würde sich ändern. Für Risikogruppen bleibt das Virus eine Gefahr. Auch die Dynamik bei neuen Virusvarianten ist zudem nicht abzusehen – und von ihnen gibt es genug: Von Omikron BQ.1.1., über XBB bis hin zu BA.2.75

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Auch die Fragen nach Corona-Regeln, Impfungen, Isolationspflicht oder dem weiteren Vorgehen gegen die Pandemie sind mit einem neuen Label nicht gelöst. Ob Pandemie oder Endemie: Das Coronavirus stellt die Gesellschaften weltweit vor große Aufgaben. Die Situation hat sich mit Impfkampagnen und hohen Genesenenzahlen verändert, ja, doch sind damit längst nicht alle Probleme gelöst. Die Corona-Lage bleibt dynamisch und so auch die Antworten auf sie – egal, ob es nun eine Endemie oder eine Pandemie ist.