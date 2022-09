Erst Flugzeug, dann Bahn? Verband will Aus für Maskenpflicht in Zügen

Von: Bona Hyun

Nach dem Entfall der Maskenpflicht im Flugzeug: Lobbyverband Allianz pro Schiene verlangt selbige Regel für den Zugverkehr. © Tobias Hase/dpa

In Flugzeugen soll ab Herbst keine Maskenpflicht gelten. Nun wird diskutiert, diese Maßnahme auch in den Zügen der Bahn aufzuheben.

Berlin – Nach einer hitzigen Debatte um die Maskenpflicht im Flugzeug hat sich die FDP durchgesetzt: Die Maskenpflicht im Flugzeug soll im Herbst wegfallen. Das berichten verschiedene Medien. Daraufhin fordert der Lobbyverband Allianz pro Schiene jetzt auch den Wegfall der Corona-Schutzmaßnahme in den Zügen der Deutschen Bahn.

Keine Maskenpflicht mehr in den Bahnen? Lobbyverband Allianz pro Schiene verlangt Aufhebung

„Wenn die Maskenpflicht in Flugzeugen aufgehoben wird, muss das genauso für alle anderen öffentlichen Verkehrsmittel auch gelten“, teilte der Lobbyverband am Dienstag, dem 06. September 2022, mit. Es sei unlogisch, die Maskenpflicht in Flugzeugen zu streichen, wenn sie noch in Bus und Bahn gelte. „Die Bundesregierung muss dringend eine einheitliche Lösung finden“, teilte Geschäftsführer Dirk Flege der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit.

Corona in Deutschland: Maskenpflicht im Flugzeug soll ab Herbst entfallen – FDP setzt Forderung durch

Am Montag war bekannt geworden, dass die Maskenpflicht im Flugzeug aus dem Infektionsschutzgesetz gestrichen werden soll. Weiterhin sollte sie bundesweit in Fernzügen gelten und kann im Nahverkehr von den Ländern verhängt werden. Von der Deutschen Bahn gab es kein Statement zu dem Plan. Man setze die behördlichen Vorgaben zum Infektionsschutz um, sagte ein Sprecher laut der dpa. Für derzeit hitzige Diskussionen, die den Zugverkehr betrifft, sorgt auch der mögliche Nachfolger für das 9-Euro-Ticket. (Mit Material der DPA)