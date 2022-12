Bayern kippt die Maskenpflicht in Bus und Bahn – Niedersachsen hält an Regeln fest

Von: Jens Kiffmeier

Bayern macht seine eigenen Corona-Regen: Der Freistaat will ab dem 10. Dezember die Maskenpflicht im ÖPNV abschaffen. Bleibt es beim Alleingang im Süden?

Berlin/München – Jetzt prescht Markus Söder (CSU) bei den Corona-Regeln vor: Der Ministerpräsident lässt in Bayern zum 10. Dezember die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr abschaffen. Dies sei aufgrund der aktuellen stabilen Infektionslage nicht mehr angemessen, zitierte die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag aus Regierungskreisen. Ab dem 10. Dezember soll es demnach nur noch eine Empfehlung zum Tragen der Masken in Bus und Bahnen geben. Damit setzt Bayern die anderen Bundesländer unter Druck. Bislang konnte man sich nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen.

Corona-Regeln: Bayern schafft die Maskenpflicht in Bus und Bahn des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) ab

Zum Schutz vor der Übertragung von Infektionen mit dem Coronavirus hatte Bayern wie auch andere Bundesländer im April 2020 das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen in der Öffentlichkeit beschlossen. Mit dem Sinken der Zahl der schweren Corona-Erkrankungen wurde die Pflicht schrittweise zurückgenommen. Der Öffentliche Nahverkehr, wo es häufig zu Gedränge in Bussen und Bahnen und Körperkontakten unter Fahrgästen kommt, ist noch eine der letzten öffentlichen Situationen, in denen Masken in Bayern vorgeschrieben sind. Zuvor kippte bereits in einigen Bundesländern die Isolationspflicht nach einer Corona-Infektion.

Die Maskenpflicht im Personennahverkehr in Deutschland war immer wieder Streitpunkt in der öffentlichen Debatte, auch in der Landespolitik. Zuletzt hatten sich die Freien Wähler in Bayern vehement für die rasche Abschaffung eingesetzt und auf die Freiwilligkeit für die Bürger gepocht. Mediziner sind dagegen der Ansicht, die Maskenpflicht sollte bleiben oder sogar ausgeweitet werden, da das Bedecken von Mund und Nase nicht nur gegen die Übertragung von Coronaviren schützt, sondern auch gegen andere Viruserkrankungen, etwa die derzeit kursierenden Influenza-Viren oder das RS-Virus bei Kindern.

Ende der Maskenpflicht im ÖPNV: Niedersachsen macht dabei nicht mit

Während in Bayern zeitnah die Masken im ÖPNV fallen werden, ist ein solcher Schritt in Niedersachsen aktuell nicht geplant. Wie das niedersächsische Gesundheitsministerium auf Nachfrage von kreiszeitung.de erklärte, halte man es „nicht für klug, die wenigen geltenden Basisschutzmaßnahmen mitten im dritten Pandemiewinter aufzugeben“. Das aktuelle Virusgeschehen in der Bundesrepublik, insbesondere durch die Omikronvarianten BQ.1 und BQ.1.1, würde allerdings genau beobachtet werden.

Wegen der neuen Corona-Varianten sei es möglich, dass es in den kommenden Wochen wieder zu einer steigen Zahl an Neuinfektionen kommen könnte. „Derzeit gibt es aber glücklicherweise keine Anzeichen, dass diese Varianten zu schwereren Krankheitsverläufen führen, als die derzeit vornehmlich zirkulierenden“, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Währenddessen fragen sich einige Menschen, ob sie sich vor Weihnachten 2022 nochmal gegen Corona impfen lassen sollten.

Maskenpflicht im ÖPNV: Mit der Abschaffung ab 10. Dezember setzt Bayern die anderen Bundesländer unter Druck

Entsprechend konträr verläuft die Debatte auch in den Reihen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Am Montag hatten sich noch über mögliche Änderungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen ausgetauscht. In den Gesprächen konnte aber keine Einigung erzielt werden, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums von Sachsen-Anhalt, das derzeit den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) hat, der ARD-Tagesschau sagte. Dementsprechend wollen einige Länder die Maskenpflicht bis zum Ende des Winters beibehalten, andere zumindest bis zum Jahreswechsel, hieß es. Bayern plant nun die Abschaffung noch früher.



Der Alleingang beschränkt sich aber nur auf die Busse und die Bahnen im ÖPNV. Im Fernverkehr gilt weiterhin eine gesetzlich festgeschriebene Maskenpflicht bis zum April 2023. (jkf/fbu/dpa)