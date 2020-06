Jair Bolsonaro will auch aus der WHO austreten

Brasilien wird immer mehr zum neuen Zentrum der Corona-Pandemie. Präsident Jair Bolsonaro will sich trotzdem aus der WHO zurückziehen.

Brasilien hat einen starken Anstieg an Corona-Infizierten zu verzeichnen.

hat einen starken Anstieg an zu verzeichnen. Präsident Jair Bolsonaro verharmlost das Virus.

verharmlost das Virus. Die Zahl der Covid-19-Toten steigt rasant an.

Update vom Sonntag, 07.06.2020, 15.27 Uhr: Nach dem Rückzug der USA aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) droht nun auch Brasilien mit diesem Schritt. „Die USA sind schon ausgetreten. Entweder die WHO arbeitet ohne ideologische Voreingenommenheit oder wir sind auch draußen“, sagte der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro dem Sender CNN Brasil am Freitagabend (Ortszeit). „Wir brauchen keine Leute von außerhalb, die uns Tipps bei der Gesundheit hier geben.“

Ende Mai hatten die USA sich aus der WHO zurückgezogen. Während die Vereinigten Staaten allerdings einer der größten Geldgeber der UN-Sonderorganisation gewesen waren, hatte Brasilien einem Bericht der Zeitung „Folha de S. Paulo“ zufolge bereits 2019 aufgehört, Beiträge zu zahlen. Demnach stehen von dem größten Land in Lateinamerika Zahlungen von 33 Millionen US-Dollar aus.

Bolsonaro, der auch als „Tropen-Trump“ bezeichnet wird, verwies auf die Kontroverse, die die WHO mit ihren Tests mit Hydroxychloroquin bei der Covid-19-Behandlung verursacht habe. „Wofür braucht man diese WHO? Die WHO hat vor einigen Tagen empfohlen, die Studien zu Hydroxychloroquin nicht fortzusetzen, und jetzt nimmt sie sie wieder auf“, sagte der rechte Präsident. Wie Trump verspricht er sich von dem umstrittenen Malariamittel Hilfe gegen die grassierende Coronavirus-Pandemie.

Brasilien entwickelt sich immer mehr zum neuen Zentrum der Pandemie. Die Zahl der gemeldeten Corona-Infizierten ist auf über 646.000 gestiegen. Mehr als 35.000 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus bislang gestorben.

Ein Toter pro Minute: Corona-Krise in Brasilien nimmt dramatische Ausmaße an

Update vom Freitag, 05.06.2020, 07.30 Uhr: Die Corona-Krise in Brasilien nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Laut offiziellen Zahlen vom Donnerstag stieg die Zahl der Corona-Toten in dem südamerikanischen Land um weitere 1473 Fälle auf 34.021, wie das Gesundheitsministerium in Brasilien mitteilte. Damit mussten die Behörden am dritten Tag hintereinander einen Negativ-Rekord bei der Zahl der Corona-Toten registrieren.

Brasilien verzeichnet inzwischen auch mehr Tote als Italien und ist nun das Land mit der weltweit dritthöchsten Zahl von Todesopfern der Corona-Pandemie. Nachweislich mit dem Virus infiziert haben sich in dem Land bislang 614.941 Menschen. Die tatsächliche Zahl dürfte weit höher liegen, auch weil Brasilien unter Präsident Jair Bolsonaro sehr wenig testet, im öffentlichen Gesundheitssystem etwa nur schwere Fälle.

Inzwischen tötet das Virus in Brasilien mindestens einen Menschen pro Minute, wie die Zeitung „Folha de S. Paulo“ ausrechnete. Ihre Internetseite war am Donnerstagabend schwarz hinterlegt.

NO BRASIL, UM MORTO POR MINUTO | O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.473 óbitos por coronavírus, além de 30.925 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde.https://t.co/vrsjfwXa9I pic.twitter.com/ASAvXUmTyK — Folha de S.Paulo (@folha) June 5, 2020

Corona in Brasilien: Trump schickt Bolsonaro „Geschenk Gottes“

Update vom Sonntag, 31.05.2020, 12.46 Uhr: Entgegen medizinischer Empfehlungen schicken die USA zwei Millionen Dosen Hydroxychloroquin zum Einsatz gegen das Coronavirus nach Brasilien. Das Malariamittel soll zur Prävention bei Krankenschwestern und Ärzten sowie zur Behandlung von Infizierten eingesetzt werden, so eine gemeinsame Erklärung der beiden Länder vom Sonntag (31.05.2020).

Um das Medikament zur Anwendung bei Corona-Patienten zu empfehlen, hatte das brasilianische Gesundheitsministerium jüngst seinen Leitfaden für Ärzte geändert. Gesundheitsminister Nelson Teich, selbst ein Mediziner, hatte gar um seine Entlassung gebeten, weil er anders als der rechte Präsident Jair Bolsonaro gegen den Einsatz war.

Ob das Medikament tatsächlich zur Behandlung der Lungenkrankheit Covid-19 geeignet ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Trotzdem versprechen sich einige, wie Bolsonaro oder US-Präsident Donald Trump, von dem Medikament Hilfe gegen die grassierende Coronavirus-Pandemie. Trump hatte Hydroxychloroquin als „Geschenk Gottes“ gepriesen und das Medikament eigenen Angaben zufolge zumindest vorübergehend prophylaktisch eingenommen, um sich gegen eine Ansteckung zu schützen.

Zahl der Corona-Toten in Brasilien klettert rasant

Update vom Sonntag, 31.05.2020, 08.30 Uhr: Die Zahl der Corona-Toten in Brasilien steigt weiter rasant an und ist auf 28.834 geklettert. Damit hat das südamerikanische Land Frankreich überholt und hat nun die viertmeisten Todesopfer weltweit hinter den USA, Großbritannien und Italien. Bislang haben sich in dem größten Staat Südamerikas 498 440 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, wie das brasilianische Gesundheitsministerium am Samstag (Ortszeit) mitteilte.

Brasiliens rechtspopulistischer Präsident Jair Bolsonaro hält die Lungenkrankheit Covid-19 für eine „leichte Grippe“ und lehnt Schutzmaßnahmen ab. Er befürchtet, dass ein Lockdown der Wirtschaft des Landes schaden könnte. Allerdings haben eine Reihe von Bundesstaaten Ausgangsbeschränkungen verhängt und Betriebe geschlossen, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen.

Bolsonaro versagt auf ganzer Linie: Brasilien verzeichnet immer mehr Corona-Tote

Update vom Samstag, 30.05.2020, 10.50 Uhr: In Brasilien ist die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus auf knapp 28.000 gestiegen. Das südamerikanische Land überholte damit Spanien und rückte bei der Zahl der Corona-Toten weltweit an fünfte Stelle. Innerhalb von 24 Stunden wurden 1124 weitere Todesfälle durch das Virus registriert, wie das Gesundheitsministerium in Brasília mitteilte.

Mit knapp 27.000 Fällen wurde zudem eine Rekordzahl neu registrierter Infektionen erreicht. Insgesamt infizierten sich in Brasilien nach Ministeriumsangaben bislang mindestens 465.000 Menschen. Damit steht das Land bei der Zahl der registrierten Fälle im internationalen Vergleich an zweiter Stelle nach den USA.

Experten gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Corona-Infektionen in Brasilien bis zu 15-mal höher ist als die offizielle Statistik angibt, da bislang nicht flächendeckend auf das Virus getestet wird.

Corona-Krise in Brasilien: Jair Bolsonaro sorgt weiter für Entsetzen

Update vom Donnerstag, 28.05.2020, 11.45 Uhr: In Brasilien nimmt das Entsetzen über die derzeitige Lage immer mehr zu. Inzwischen ist die Zahl der Corona-Todesfälle auf mehr als 25.000 gestiegen. Das Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch (27.05.) mit, in den zurückliegenden 24 Stunden habe sich die Zahl um 1086 Menschen auf 25.598 erhöht. Damit überschritt die Zahl der Corona-Toten das fünfte Mal die Marke von 1000, seitdem sich die Corona-Krise in dem lateinamerikanischen Land vor einer Woche zugespitzt hatte.

Corona in Brasilien: Niedrige Testquoten und Rekordzahlen bei Infektionen

Insgesamt haben sich in dem 210 Millionen Einwohner zählenden Land Behördenangaben zufolge 411.821 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Nach den USA ist Brasilien damit das am zweitstärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt, was die absoluten Infektionszahlen angeht. Wegen der niedrigen Testquote gehen Experten jedoch von deutlich höheren Infektionszahlen aus.

Der am stärksten betroffene brasilianische Bundesstaat São Paulo verlängerte am Mittwoch die Ausgangsbeschränkungen bis zum 15. Juni. Zugleich kündigte Gouverneur Joao Doria an, „einige Aktivitäten“ könnten ab dem 1. Juni wieder erlaubt werden.

Und Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro? Der kritisiert weiter die regionalen Corona-Maßnahmen und erklärt, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie drohten mehr Schaden anzurichten als das Virus selbst. „Die sogenannte zweite Welle kommt: Rezession. Es wird jeden treffen, ohne Ausnahme“, schrieb er jetzt auf Facebook.

Coronavirus im Epizentrum Brasilien: Die Horrorshow des Jair Bolsonaro

Erstmeldung vom Mittwoch, 27.05.2020: Entsetzen ist in Brasilien an der traurigen Tagesordnung angesichts der explodierenden Corona-Infektionszahlen. Aber als ob das noch nicht schon schlimm genug wäre, kriegen die Menschen im größten Land Lateinamerikas jetzt noch präsentiert, wie ihr rechtsradikaler Präsident Jair Bolsonaro sich gibt, wenn er nicht vor Fernsehkameras oder Anhängern auftritt.

Corona-Pandemie ist Bolsonaro egal

Zu sehen – und vor allem zu hören – ist das in einem Video von einer Kabinettssitzung Ende April. Da waren bereits 3000 Brasilianer an gestorben. Inzwischen sind es mehr als 23.500. In dem Video wird klar, wie egal Bolsonaro und seinen Ministerinnen und Ministern die Pandemie ist: Völlig.

Denn Corona ist den Führern der Nation praktisch kein Thema – und alles andere ist eine willkommene Gelegenheit vor allem für Bolsonaro selbst, eine Unflätigkeit nach der anderen von sich zu geben. Gut zwei Stunden lang fallen gleich reihenweise Kraftausdrücke. Die Medien zählten 39 Flüche in dem Video, 31 davon aus dem Mund des Präsidenten. „Es zeigt die Vulgarität der derzeitigen Regierung. Sie sind wie Barbaren, die das Land ins Chaos stürzen, das Gesetz missachten und die Verfassung ignorieren“, wetterten die Oppositionsparteien im Kongress. „Es sind zwei Stunden voller Schimpfwörter und Wahn, voller Spott und Respektlosigkeit gegenüber dem Land“, schrieb die Kolumnistin Miriam Leitão in der Zeitung „O Globo“.

Bolsonaro gegen Anti-Corona-Maßnahmen

Bolsonaro beschimpft zwei Gouverneure als „Stück Scheiße“ und einen „Haufen Mist“, weil sie sich durch Ausgangsbeschränkungen ihm widersetzen. Der Bildungsminister wollte den Obersten Gerichtshof ins Gefängnis werfen, weil der den Bundesstaaten die Entscheidungshoheit über die Anti-Corona-Maßnahmen zugesprochen hat. Und die Ministerin für Frauen und Menschenrechte wollte die Gouverneure und Bürgermeister gleich noch dazu verhaften lassen.

Veröffentlicht wurde das Video am Freitag vom Obersten Gerichtshof in Zusammenhang mit dem Rücktritt des Justizministers Sergio Moro zwei Tage nach jener Sitzung zurücktrat. Er wirft Bolsonaro vor, die Arbeit der Bundespolizei beeinflussen zu wollen. Die untersucht mehrere Delikte, in die Bolsonaros Clan verwickelt sein soll. In dem Video rastet der Präsident aus, weil die Behörde ihm nichts dazu sagt. „Ich werde nicht warten, dass sie meine Familie und Freunde ficken.“

Journalisten von Bolsonaro beschimpft

Auf solche Worte passt dann wie die Faust aufs Auge, dass nun zwei der größten Medienhäuser Brasiliens die informellen Pressekonferenzen des Staatschefs nicht mehr mitmachen. Für die Sicherheit der Journalisten gebe es dabei keinen ausreichenden Schutz, erklärten der Medienkonzern Globo und die Zeitung „Folha de Sao Paulo“ am Montag.

Der Präsident gibt oft morgens vorm Alvorada-Palast in der Hauptstadt Brasília Pressestatements ab. Dabei beleidigt Bolsonaro fast regelmäßig Reporter oder macht obszöne Gesten in ihre Richtung. Bolsonaros Fans dort beschimpfen die Journalisten ebenfalls – am Montag als „Abfall, Ratten, Kommunisten“, wie der Vize-Chef der Globo Group, Paulo Tonet Camargo, in einem Brief an den für nationale Sicherheit zuständigen Minister schreibt. (mit afp)

von Peter Rutkoswki

Rubriklistenbild: © picture alliance/Alan Santos/Planalto Presidencia/dpa