Eklat im Innenministerium: Seehofer-Mitarbeiter nennt Corona „globalen Fehlalarm“ - Ministerium zieht Konsequenzen

Es ist eine „Privatmeinung“ - die dank eines Ministeriums-Briefkopfes hohe Wellen schlägt: Ein Mitarbeiter des Innenressorts schießt quer. Nun wird er eingebremst.

Berlin - Mit zunehmender Schärfe werden die Maßnahmen zum Schutz vor der Corona-Pandemie debattiert - offenbar gibt es in Einzelfällen Meinungsverschiedenheiten sogar bis in die deutsche Exekutive hinein. So hat sich ein Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums (BMI) in vermeintlich offizieller Mission kritisch zu den Corona-Maßnahmen geäußert.

Der Zeitpunkt des Mini-Eklats ist heikel: Am Wochenende hatten in ganz Deutschland Menschen gegen die Einschränkungen in der Pandemie protestiert - teils unter Missachtung der zum Infektionsschutz nötigen Regeln. Zugleich steigen Infektionskennzahlen in Deutschland wieder. Der Verfasser des Schreibens bekommt jetzt dienstrechtliche Konsequenten zu spüren. Zuständigkeit, Auftrag oder Erlaubnis für seine Äußerungen hatte er nicht.

Coronavirus/Seehofer: Innenministeriums-Mitarbeiter sorgt für Eklat

Der Mitarbeiter habe "in einem mehrseitigen Dokument unter Verwendung des BMI-Briefkopfs und der dienstlichen Kommunikationskanäle seine kritische Privatmeinung zum Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung verbreitet", erklärte das Haus von Ressortchef Horst Seehofer (CSU) am Sonntag in Berlin.

Durch "innerdienstliche Maßnahmen" sei sichergestellt, dass er dies nicht fortsetzen könne, hieß es in der Erklärung weiter. Das gut 80 Seiten umfassende Papier soll nach einem Bericht des Spiegel sowohl intern wie extern an einen großen Verteiler gegangen sein. Am Wochenende sei es dann auf der umstrittenen rechtsgerichteten Seite Tichys Einblick gelandet - wo der Referent als eine Art Whistleblower dargestellt werde.

Coronavirus: „Globaler Fehlalarm“ - Ministeriums-Mitarbeiter handelte ohne Erlaubnis

In dem Papier vertrete der Verfasser die Auffassung, es handle es sich beim Umgang mit Covid-19 um einen "globalen Fehlalarm". Die Gefahr des neuartigen Coronavirus sei "nicht größer als die vieler anderer Viren". Die von den Behörden angeordneten Maßnahmen richteten mehr Schäden an, als sie nutzten. Der Staat müsse sich in der Corona-Krise womöglich den Vorwurf gefallen lassen, "einer der größten Fakenews-Produzenten" gewesen zu sein.

"Die Ausarbeitung erfolgte nach bisheriger Kenntnis auch unter Beteiligung Dritter, außerhalb des Bundesinnenministeriums", heißt es in der Stellungnahme des Hauses. Zuletzt hatten viele Experten, darunter auch der bekannte Virologe Christian Drosten, unter anderem an die sozialen Netzwerke, appelliert, die Verbreitung von Fakenews zum Theme Corona zu unterbinden.

Corona in Deutschland: Seehofer-Mitarbeiter schießt quer - „nicht akzeptabel“

Die eigenständig vorgenommene "Analyse" des Mitarbeiters erfolgte nun außerhalb der sachlichen Zuständigkeit des Verfassers sowie der Organisationseinheit im Ministerium, für die er tätig war, erklärte das Innenministerium. "Für diese Zusammenstellung gab es weder einen Auftrag noch eine Autorisierung."

Es sei nicht akzeptabel, wenn private Meinungsäußerungen und Gedankensammlungen unter Verwendung behördlicher Symbole, etwa dem offiziellen Briefkopf, verfasst und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, hieß es.

Horst Seehofer CSU-Parteifreund und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat sich erst am Sonntag in einem Interview mit dem Münchner Merkur* kritisch zu den Vorgängen bei einzelnen Corona-Demonstrationen in Bayern geäußert.

AFP/fn

