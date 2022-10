Corona in Deutschland: EMA macht Weg frei für Corona-Impfstoffe für Babys

Von: Alexander Eser-Ruperti

Auch Kleinkinder könnten in Zukunft gegen das Corona-Virus immunisiert werden: Die Arzneimittelbehörde EMA macht den Weg frei für zwei Corona-Impfstoffe für Babys.

Amsterdam – Die Infektionszahlen im Rahmen von Corona in Deutschland sind weiterhin hoch. Auch Kleinkinder und Babys können sich infizieren. Bisher gab es hierzulande keine zugelassenen Impfstoffe für diese Altersgruppe. Das könnte sich bald ändern: Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat gleich zwei Corona-Impfstoffe für Kleinkinder und Babys ab sechs Monaten zugelassen. Noch steht die Bestätigung der EU-Kommission aus, die gilt allerdings als Formsache.

Zum Thema Impfung dominiert bei vielen Menschen in der aktuellen Zeit indes noch eine weitere Frage: Lassen sich die Corona- und Grippeimpfung bei Erwachsenen kombinieren? Die Antwort darauf hat sich geändert.

Corona in Deutschland: EMA macht Weg frei für Corona-Impfung für Babys ab sechs Monaten

Beim Kampf gegen Corona in Deutschland gibt es bald möglicherweise ein neues Instrument an die Hand: Corona-Impfstoffe für Babys ab sechs Monaten. Hintergrund: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat die Zulassung zweier Corona-Impfstoffe für Babys und Kleinkinder beschlossen. Die Präparate stammen aus den Häusern Pfizer/Biontech beziehungsweise Moderna. Die Zustimmung der EU-Kommission steht noch aus, gilt jedoch als Formsache.

Praktisch bedeutet die Zulassung nicht zwingend, dass die Produkte beziehungsweise Corona-Impfung in Deutschland auch tatsächlich angeboten werden: Die Entscheidung darüber fällt die Politik in den jeweiligen Mitgliedsstaaten individuell.

Bestimmte Impfungen bekommen bei uns schon kleine Kinder. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA will jetzt auch zwei Corona-Impfstoffe für Babys ab sechs Monaten zulassen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Bei den Produkten von Biontech/Pfizer und Moderna handelt es sich um Impfstoffe, die zuvor schon für Kinder ab fünf beziehungsweise sechs Jahren sowie Erwachsene zugelassen worden waren. Für Babys und Kleinkinder sind die Dosen maßgeblich geringer. Die Sicherheit der Impfstoffe soll durch Experten weiterhin beobachtet und analysiert werden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht Deutschland derweil am Beginn einer Herbst- und Winterwelle.

Grippe- und Corona-Impfung zusammen möglich? Was laut RKI beachtet werden muss

Beim Thema Impfstoffe treibt viele Menschen derzeit noch ein ganz anderer Aspekt um: Können (bei Erwachsenen) die Grippe- und Corona-Impfung zusammen verabreicht werden, oder nicht? Gemäß dem Robert Koch-Institut (RKI) lautet die Antwort darauf inzwischen: Ja, können sie. Zu Beginn der Corona-Impfungen hatte es die Empfehlung gegeben, 14 Tage Abstand zwischen den beiden Immunisierungen zu lassen. Diese Empfehlung gilt laut Berliner Morgenpost inzwischen nicht mehr. Dennoch: Nebenwirkungen könnten bei einer zeitgleichen Verabreichung stärker ausfallen. Bei einer Infektion sind die Symptome von Grippe und Corona indes oft schwer zu unterscheiden.

Zu beachten gibt es dennoch zwei Dinge: Zum einen muss es sich bei dem Vakzin für die Grippeimpfung um einen Totimpfstoff handeln, das ist jedoch bei fast allen entsprechenden Präparaten für Erwachsene in Deutschland ohnehin der Fall. Punkt zwei: Die Impfungen sollten nicht im gleichen Arm verabreicht werden. Ob individuell-medizinische Gründe gegen eine Doppel-Immunisierung sprechen, sollte beim behandelnden Arzt erfragt werden. Ganz grundsätzlich hält das RKI eine zeitgleiche Impfung jedoch für zulässig.

Corona-Zahlen: Corona-Infektionen in Deutschland weiter zahlreich, bundesweite Inzidenz jedoch rückläufig

Mit Blick auf die Corona-Zahlen lässt sich ein leichter Rückgang bei der Inzidenz beobachten: Am Morgen des 20. Oktobers 2023 weist das Robert Koch Institut (RKI) eine Inzidenz von 661,3 aus, am Vortag waren es noch 670,5. Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland innerhalb eines Tages liegt bei 116.806. Insgesamt gehen Experten von deutlich höheren tatsächlichen Zahlen aus: In die Statistik fallen nur all diejenigen Infizierten, die das auch per PCR-Test nachgewiesen haben. Auch Nachmeldungen und Übermittlungsprobleme können die Tageswerte von Corona in Deutschland verzerren.

Wissenschaft und Politik beobachten derweil auch neue Corona-Varianten wie BQ.1.1 mit Vorsicht, ihr Einfluss auf den weiteren Pandemieverlauf ist noch offen. Aktuell dominiert nach wie vor die Corona-Variante Omikron BA.5 in Deutschland.