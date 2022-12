Keine Testpflicht bei Einreise aus China: Lauterbach trotz Corona-Welle weiter liberal

Von: Jens Kiffmeier

Corona hält China fest im Griff. Immer mehr Länder verhängen deshalb bei Einreise eine Testpflicht. Doch Lauterbach zögert schärfere Regeln raus – trotz BF.7.

Berlin – Das Jahr geht, die Omikron-Variante BF.7 kommt: China kämpft zum Jahreswechsel weiter gegen eine neue Corona-Welle. In der deutschen Politik nimmt deshalb die Debatte um die Konsequenzen ein wenig Fahrt auf. Doch im Gesundheitsministerium warnt man zugleich vor Panikmache. So sieht Minister Karl Lauterbach (SPD) derzeit wenig Grund zum Handeln. Eine Einreisebeschränkung hält der Politiker jedenfalls noch nicht für notwendig – im Gegensatz zu vielen anderen Ländern auf der Welt.

Corona: Trotz hoher Zahlen plant Lauterbach keine Beschränkung für die Einreise aus China

„Wir beobachten die Lage aufmerksam und stimmen uns mit unseren internationalen Partnern ab“, teilte eine Sprecherin am Samstag (30. Dezember 2022) der Nachrichtenagentur dpa in Berlin mit Blick auf die Corona-Infektionswelle in China mit. Sie verwies dabei auf Äußerungen des Bundesgesundheitsministers. So hatte Karl Lauterbach (SPD) ein engmaschiges „Varianten-Monitoring“ an den europäischen Flughäfen angekündigt und eine Verschärfung der Einreiseregeln für Deutschland als „noch nicht notwendig“ bezeichnet. Dem Vernehmen nach hat sich an dieser Einschätzung vorerst nichts geändert.

Prüft die Corona-Regeln für die Einreise aus China: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). © Bernd von Jutrczenka/Uncredited/dpa/Montage

Corona-Zahlen in China: Omokron-Variante BF.7 breitet sich rasant aus

Im Gegensatz zu vielen anderen Regionen auf der Welt hat Corona die Volksrepublik China zum Jahreswechsel fest im Griff. So sollen rund 250 Millionen Chinesinnen und Chinesen innerhalb der ersten Dezemberwochen an dem Virus erkrankt sein. Vor allem die neue Corona-Variante BF.7 ist in der Volksrepublik dominant. Krankenhäusern und Krematorien sollen bereits überlastet sein. BF.7, eine Sublinie von BA.5, soll sehr leicht übertragbar sein. Chinesischen Angaben zufolge sollen sich auch Menschen anstecken können, die bereits eine Infektion mit vorhergehenden Mutationen durchgemacht haben.

Omikron-Welle in China: Viele Länder bereiten Verschärfung der Corona-Regeln vor – außer Deutschland

Wegen der Corona-Infektionswelle haben immer mehr Länder ihre Kontrollen für Einreisende aus der Volksrepublik verschärft. Am Freitagabend hatten auch Frankreich und England schließlich eine Testpflicht angekündigt, nachdem zuvor bereits Italien, Spanien, die USA, Indien und Südkorea Beschränkungen für Reisende aus China eingeführt oder in Aussicht gestellt hatten.



Die Auswirkungen der Corona-Welle in China für Deutschland sind noch nicht absehbar. Zuletzt hatten verschiedene Virologen ein Ende der mehrjährigen Pandemie in Aussicht gestellt. Laut Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) dominiert BF.7, das offenbar ähnliche Symptome wie seine Vorgänger aufweist, auch schon in Deutschland. 24 Prozent der aktuellen Neuinfektionen sollen demnach auf die Omikron-Variante zurückgehen. (jkf/dpa)