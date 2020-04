Corona in Deutschland: Familien am Limit? Giffey fordert rasche Lösung für Kita-Problematik 

Die Coronakrise zehrt an den Nerven. Die Politik macht es den Bürgern nicht leichter - aus den Bundesländern kommen verwirrend unterschiedliche Signale.

Die Ausbreitung des Coronavirus* in Deutschland verlangsamt sich weiter - doch die Krise ist nicht gebannt.

Nach den ersten Lockerungen* senden die Bundesländer nun sehr unterschiedliche Signale.

Update, 13.15 Uhr: In der Corona-Krise fordert Familienministerin Franziska Giffey rasche Lösungen für Familien mit Kindern. „Für mich ist ganz klar: Das Wohl der Familien muss eine hohe Priorität beim schrittweisen Wiedereröffnen haben“, so die SPD-Politikerin. „Eine pauschale Aussage, die Kitas bleiben bis zum Sommer zu, führt bei vielen Familien zu noch mehr Stress und kann nicht die einzige Antwort sein.“ Eltern, Kinder, Erzieherinnen und Erzieher brauchten eine Perspektive - abgewogen vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens.

Ab Montag (20. April) soll eine Arbeitsgruppe von Ländern, Bund und Experten Leitlinien erarbeiten, wie eine schrittweise Wiederöffnung der Kitas aussehen kann. „Es geht um gut abgewogene Schritte, ohne die Erfolge im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zunichte zu machen“, betonte Giffey. Familien gerieten derzeit zunehmend an ihre Grenzen, Eltern - besonders Frauen und Alleinerziehende - seien „über das vertretbare Maß hinaus belastet“. „Eine Weile geht das gut, aber mit zunehmender Dauer wird die Lage untragbar“, mahnte die Familienministerin.

Bundesweite Schutzmasken-Vorschrift? Länderchef ist sich sicher - „Bald Pflicht“

Update, 19. April, 12.30 Uhr: Unruhe in Bayern: Die Freien Wähler fordern eine sofortige Maskenpflicht - und stellen den Corona-Kurs von Markus Söder infrage.

Update von 15.51 Uhr: Für ihn sind die heftig diskutierten Schutzmasken* einfach noch keine Pflicht, weil noch nicht genug von ihnen verfügbar sind: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) rechnet damit, „dass Alltagsschutzmasken bald zu unserem öffentlichen Leben gehören“ und etwa im Nahverkehr generell „bald zur Pflicht werden“.

Allerdings könne ein solcher Schritt erst erfolgen, „sobald sie ausreichend verfügbar sind“, sagte Weil der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Abstand halten und Hygiene seien im Kampf gegen die Corona-Pandemie auch weiterhin „der Schlüssel zum Erfolg“.

Auch die Stadt Wolfsburg will am Montag eine Maskenpflicht zunächst bis zum 6. Mai einführen. Ausgenommen seien Kinder unter sechs Jahren.

„Barer Unsinn“: SPD-Chef nimmt wegen Corona Deutschlands Topverdiener in die Pflicht

Update vom 18. April: Norbert Walter-Borjans hat eine stärkere Belastung von Menschen mit hohen Einkommen gefordert. Eine Entlastung bräuchten jetzt "alle, die der Krise nicht mit einem satten Finanzpolster begegnen können", äußerte der SPD-Vorsitzende gegenüber der Funke Mediengruppe mit Blick auf Arbeitnehmer, Kurzarbeiter, Rentner und Gewerbetreibende. Dies solle gegenfinanziert werden "mit einem entsprechend höheren Beitrag von Top-Einkommen".

Zudem sei wo nötig auch eine Kreditfinanzierung erforderlich, sagte Walter-Borjans weiter. Der schwarzen Null im Bundeshaushalt erteilte der SPD-Chef eine Absage: Diese "wäre in diesen Zeiten Gift".

Finanzpolitik nach Corona: Steuersenkungen für Millionäre?

Walter-Borjans wandte sich angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen durch die Krise gegen Forderungen nach niedrigeren Steuern auch für Reiche. "Steuersenkungen für Millionäre, wie sie CDU, CSU und FDP fordern, sind deshalb barer Unsinn", sagte er. Der Staat werde in den nächsten Jahren mehr und nicht weniger Geld brauchen, auch für geplante Investitionen in Bildung, Verkehr, Digitalisierung und Klimaschutz. Aus dem EU-Topf erhalten die durch Corona gebeutelten Länder zudem finanzielle Hilfen in astronomischer Höhe, wie Ursula von der Leyen kürzlich mitteilte.

Für das laufende Jahr hat die Bundesregierung bereits eine zusätzliche Kreditaufnahme von 156 Milliarden Euro wegen der Krise beschlossen. Ob dies ausreicht, gilt als sehr fraglich. Zudem werden auch für die folgenden Jahre massive Belastungen aufgrund höherer staatlicher Ausgaben und zugleich geringerer Einnahmen erwartet.

Walter-Borjans drängte daher auch darauf, Steuerschlupflöcher für globale Konzerne zu schließen und mit der Bekämpfung von Geldwäsche "endlich ernst zu machen". Zuvor hatten sich auch die Parteikollegen Olaf Scholz und Hubertus Heil für Steuererhöhungen für Besserverdiener ausgesprochen.

Corona-Chaos? Bundesländer mit Alleingang - ein anderes denkt an Konzerte

Kiel/Dresden - Die Situation ist ungewohnt bis bedrohlich, für viele Menschen - Eltern etwa - im Land auch zermürbend: Seit rund einem Monat befindet sich Deutschland im Corona-Shutdown. Tausende Menschen starben seit Beginn der Epidemie, Innenstädte sind wie leergefegt, zahlreiche Unternehmer bangen um ihre Existenz.

Und zugleich ging der Kelch der ganz großen Virus-Katastrophe zumindest an der Bundesrepublik noch einmal vorbei. Die große Überlastung der Kliniken blieb aus. Womöglich, weil das Schlimmste noch kommt: Die Pandemie, das betonen Experten, steht noch ganz am Anfang.

Es schiene nicht übertrieben, zu sagen, das Land steckt im potenziell tödlichen Dilemma. Zwischen Gesundheitsschutz und Rettung der Wirtschaft, zwischen Vorsicht und Hoffnung - und aktuell auch zwischen Disziplin und ersten Frühlingsgefühlen. Ein Widerstreit, der sich zunehmend auch in den Handlungen von Deutschlands Spitzenpolitikern zeigt.

Coronavirus: Von Merkel bis Spahn - Verwirrende Signale aus der Politik

Lange hatten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und auch die Ministerpräsidenten geschwiegen. Nun ist Bewegung in die Debatte gekommen. Nach Auftritten von Kanzlerin Angela Merkel, Gesundheitsminister Jens Spahn, von den unterschiedlich gepolten Corona-Vorkämpfern Armin Laschet (alle CDU) und Markus Söder (CSU), nach neuen Daten von RKI-Chef Lothar Wieler, weiß das Land jetzt immerhin: Die Lage hat sich gebessert, die ominöse Zahl R ist gesunken, erste Lockerungen für Geschäfte, und im bislang besonders strikten Bayern auch für die Bevölkerung, sind auf dem Weg.

Doch nach langen Wochen des Rätselratens über die nächsten kleinen Schritte haben alle Äußerungen aus der Politik ganz besonderes Gewicht. Und - Lob aus den USA zum Trotz - die Bundesländer drohen nun sehr unterschiedliche Wege einzuschlagen. Weitere Verwirrung droht. Naht nun schnelle Erholung? Oder kommt doch eher eine noch härtere Zeit, wie etwa Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) fürchtet?

Corona: Sachsen verschärft Corona-Regeln - im Norden denkt man an Konzerte

Einen ersten Alleingang hat am Freitag etwa Sachsen gewagt. Das Land von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) brachte eine Maskenpflicht auf den Weg. Die Regelung gelte von Montag an, sagte Kretschmer nach einer Sitzung des Landeskabinetts in Dresden. Zur Abdeckung von Nase und Mund müsse es keine teure FFP2-Maske sein, es reiche auch ein einfaches Tuch oder ein Schal, betonte der Regierungschef. Später am Abend folgte Mecklenburg-Vorpommern mit einer ähnlichen Regel.

+ Michael Kretschmer (li.) und Daniel Günther im Bundesrat. © picture alliance/dpa / Kay Nietfeld

Am anderen Ende der Eskalations-Skala befindet sich Schleswig-Holstein. Das ebenfalls CDU-geführte Land kündigte eine eigene Verordnung an - in der geregelt werden soll, wie Veranstaltungen von 4. Mai bis 31. August ermöglicht werden können. „Großveranstaltungen“, solche mit mehr als 1.000 Teilnehmern bleiben verboten, erklärte Ministerpräsident Daniel Günther. Dass es nun aber kurzfristige Regeln „für Konzerte, Theateraufführungen und Sportveranstaltungen“ geben soll, wie der NDR berichtet, erlaubt doch sehr konkrete Hoffnungen auf ein Stück „Normalität“.

Coronavirus in Deutschland: Kommt der Sommerlaub? Auch Söder offenbar optimistisch

Auch abseits dieser beiden Extreme bleibt viel Raum für Spekulationen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gilt eigentlich als Hardliner in Sachen Corona-Schutzmaßnahmen. Erst in dieser Woche wurde den Bayern erlaubt, im Freien auch Personen abseits der Bewohner ihres Haushalts zu treffen. Aber in Sachen Tourismus - für den Freistaat ein wichtiges Feld - befeuert auch Söder Hoffnungen.

Quasi im Nebensatz prophezeite der CSU-Chef einen Sommer-Run auf Urlaubsziele im Inland. Ein Szenario, das aktuell eigentlich recht fern scheint. Hier liegt Söder offenbar eher auf schleswig-holstein‘scher Linie. Amtskollege Günther erklärte dem NDR, es gebe Überlegungen zwischen Bund und Ländern ein touristisches „Sommergeschäft zu ermöglichen“. Auch an einem „Drei-Stufen-Plan“ wird in Deutschlands nördlichstem Bundesland offenbar schon gearbeitet.

Coronavirus: Bundesländer auf Konfliktkurs? Spahn bleibt gelassen

Die Bundesregierung zeigt sich einstweilen gelassen. Man habe sich am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten auf ein Maskengebot geeinigt, betonte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). „Dass es jetzt einzelne Abweichungen gibt, das haben wir in einigen Städten schon gesehen, ist immer Teil der föderalen Debatte“, sagte er am Freitag in Hamburg.

Wie ernst die Lage ist und wie schnell Besserung möglich ist, bleibt erstmal alsomehr oder minder der freien Deutung überlassen. Kanzlerin Angela Merkel sprach am Mittwoch von einem „zerbrechlichen Zwischenerfolg“. Spahn am Freitag von einem „beherrschbarer gewordenen“ Virus - eine möglicherweise folgenreiche Formulierung, wie Merkur.de* kommentiert.

Hoffnung könnten unterdessen erstaunliche Zahlen aus Jena - wo schon länger eine Mundschutzpflicht gilt - und mögliche Erfolge bei der Suche nach einem Covid-19-Medikament machen. Zugleich mangelt es nicht an Warnungen. Dass sich die Bundesregierung offenbar vor allem auf eine App verlassen will, sorgt im Netz für Sorge. Und der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt vor einer „schweren zweiten Welle“. Am Freitag erneuerte der Mediziner seine Mahnung.

Wenn 98% der Deutschen die Corona-Infektion noch vor sich haben ist klar, dass „viele unbemerkte Fälle schon immun“ nur Wunschdenken ist. Das zeigt, wie lange wir uns anders verhalten müssen, jetzt erst Anfang. Erst 1-2% infizierte und schon über 4000 Tote https://t.co/uuKT5TLrTi — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 17, 2020

Coronavirus in Deutschland: Verwirrung auch in der Wirtschaft - Karstadt Kaufhof klagt

Unübersichtlich ist die Lage auch an anderen Fronten. Welche Geschäfte in Deutschland öffnen dürfen und welche nicht, entwickelt sich zunehmend zum Flickenteppich: Nach den neuen Vorgaben von Bund und Ländern dürfen Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern ab Montag wieder öffnen, größere nicht - mit Ausnahme von Buchläden, Fahrradgeschäften und Autohäusern. Davon erhofft man sich ein bisschen mehr Normalität, ohne dass die Innenstädte direkt überquellen.

Die Justiz muss nun etwas Klarheit in den Dschungel der Regeln bringen: Die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof mit bundesweit rund 170 Standorten und mehr als 28.000 Mitarbeitern will sich nicht damit abfinden, dass ihre Türen weiter geschlossen bleiben sollen - sie klagt.

