Corona-Maskenpflicht: Diese Regelungen gelten in den Bundesländern

Die Maskenpflicht ist beschlossene Sache, umgesetzt wird sie aber nicht überall gleich. Ein Überblick über die Regelungen zum Mundschutz in den Bundesländern.

* einzudämmen, kommt die Maskenpflicht in allen Bundesländern. Ein Überblick darüber, wie das Gebot in den einzelnen Ländern gehandhabt wird.

München - Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus sollen nun bundesweit Maskenpflichten vor allem im Nahverkehr gelten. Um den Mundschutz kommt man in Bus und Bahn kaum noch herum.

Maskenpflicht in den Bundesländern: Diese Regelungen gelten für den Mundschutz

Die Pflicht gilt in den meisten Ländern ab kommender Woche und bezieht sich meistens auf Busse und Bahnen sowie das Einkaufen in Geschäften. Bund und Länder hatten sich vor einer Woche darauf verständigt, Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel „dringend“ zu empfehlen. Vorreiterland für eine Maskenpflicht war Sachsen.

Corona-Maskenpflicht in Baden-Württemberg

Die Maskenpflicht* in Baden-Württemberg ist beschlossen und gilt ab Montag (27. April) in Zügen und Bussen sowie beim Einkaufen.

Corona-Maskenpflicht in Bayern

Ab Montag (27. April) gilt die Maskenpflicht im Freistaat Bayern: In Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr müssen dann Mund und Nase verhüllt werden. Die Maskenpflicht bedeutet in diesem Zusammenhang nicht zwingend, dass auch eine Maske benutzt werden müsse. Auch das Abdecken durch beispielsweise einen Schal sei zulässig. In den sogenannten Corona-Hotspots wie Rosenheim oder Straubing gilt das Gebot bereits eher.

Corona-Maskenpflicht in Berlin

In der Hauptstadt Berlin hat die Maskenpflicht nur im öffentlichen Personennahverkehr Geltung, im Einzelhandel soll sie erstmal nicht zum Einsatz kommen.

Corona-Maskenpflicht in Brandenburg

Das Verbot in den Berliner Zügen und Bussen weitet sich auch auf das benachbarte Brandenburg aus, wo die Maskenpflicht ebenfalls im ÖPNV gilt. Der Mund- und Nasenschutz soll jedoch auch beim Einkaufen getragen werden.

Corona-Maskenpflicht in Bremen

Als letztes Bundesland kündigte Bremen an, dass eine Maskenpflicht für ÖPNV und Geschäfte an, gültig ab dem 27. April.

Corona-Maskenpflicht in Hamburg

Auch die Stadt Hamburg hat die Maskenpflicht ab Montag (27. April) beschlossen. Sie gilt im Einzelhandel, auf Wochenmärkten und im öffentlichen Nahverkehr.

Corona-Maskenpflicht in Hessen

In Hessen gilt die Maskenpflicht ebenfalls ab Montag (27. April) und wird neben dem ÖPNV sowie Geschäften auch auf Bank- und Postfilialen ausgeweitet.

Corona-Maskenpflicht in Mecklenburg-Vorpommern

Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern hatte eine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr ab Montag bereits beschlossen und weitet dies nun auch auf das Einkaufen aus. Das beschloss die Landesregierung am Mittwoch nach Angaben der Staatskanzlei in Schwerin. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mahnte ein deutschlandweit gemeinsames Vorgehen an. „Es wäre gut, wenn wir die Maskenpflicht in allen Bundesländern einheitlich regeln“, sagte die SPD-Politikerin der Bild-Zeitung.

Corona-Maskenpflicht in Niedersachsen

Vom Montag, 27. April, an soll in Niedersachsen das Tragen einer Maske im Nahverkehr und im Einzelhandel Pflicht werden. In Braunschweig und Osnabrück wird sie bereits zwei Tage zuvor eingeführt, während die Stadt Wolfsburg ein derartiges Gebot bereits ausführt.

Corona-Maskenpflicht in NRW

Obwohl in Nordrhein-Westfalen Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Maskenpflicht zuletzt noch abgelehnt hatte, gilt sie ab Montag (27. April) auch in NRW. Nähere Information zur Maskenpflicht in NRW* finden Sie hier.

Corona-Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz

Die Maskenpflicht gilt in Rheinland-Pfalz im ÖPNV sowie beim Einkaufen und tritt ab Montag, 27. April, in Kraft.

Corona-Maskenpflicht im Saarland

Im Saarland gelten die Regeln, die auch das Bundesland Rheinland-Pfalz anwendet. Beide Länder hatten gemeinsam über ihre Vorgehensweise informiert.

Corona-Maskenpflicht in Sachsen

In Sachsen beschloss die Regierung um Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) als erstes Bundesland für den öffentlichen Nahverkehr und den Einzelhandel eine Maskenpflicht, sie gilt seit Montag, 20. April.

Corona-Maskenpflicht in Sachsen-Anhalt

Das Bundesland Sachsen-Anhalt hat das Tragen von Mundschutz ab Donnerstag, 23. April, in Bahnen und Bussen sowie beim Einkaufen zur Pflicht erklärt.

Corona-Maskenpflicht in Schleswig-Holstein

Ohne Mund- und Nasenschutz darf man in Schleswig-Holstein vom Mittwoch, 29. April, an nicht mehr einkaufen oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Dies beschloss das Kabinett eine Woche vor dem Termin.

Corona-Maskenpflicht in Thüringen

Als bundesweit erste Stadt hatte Jena bereits Anfang April eine Maskenpflicht eingeführt. Thüringen zieht nun ab Freitag flächendeckend nach.

Beschlossen ist die Maskenpflicht also in allen Bundesländern, umgesetzt wird sie nicht überall gleich.

