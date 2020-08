„Sturm auf Berlin“? Gewalt-Drohungen nach Corona-Demo-Verbot - Experte äußert Befürchtung

Polizei und Demonstranten im Fokus: Um einen geplanten Corona-Protest in Berlin gibt es Streit.

Berlin hat eine neuerliche Corona-Demo untersagt. Die richtige Entscheidung? Darüber gibt es Streit. Unterdessen schockieren Gewaltaufrufe mit rechtsextremem Klang im Netz.

In Berlin war für das Wochenende erneut eine Corona-Großdemonstration angekündigt.

Die Veranstaltung wurde verboten - die Entscheidung ist allerdings umstritten und könnte noch von Gerichten gekippt werden.

Aufrufe zu Gewalt und einem „Sturm auf Berlin“ in sozialen Netzwerken bereiten unterdessen große Sorge.

Berlin - Das Verbot der geplanten Corona-Demo am Wochenende in Berlin sorgt für heftige Debatten - und schürt Sorgen sogar vor möglichen Ausschreitungen in der Hauptstadt.

In sozialen Netzwerken wird offenbar selbst vor dem Aufruf zu Gewalt nicht zurückgeschreckt. Auch Waffen seien ab jetzt zur Gegenwehr erlaubt, hieß es laut einem Bericht der dpa etwa im Messenger-Dienst Telegram. Offenbar in offener Anspielung auf den "Marsch auf Berlin" der Nationalsozialisten wird zum „Sturm auf Berlin“ angestachelt, rechtsextreme Influencer rufen zu Reisen in die Hauptstadt auf.

Corona-Demo in Berlin verboten: Experte warnt - "Radikale lassen sich nicht abhalten“

„Die extremeren Kräfte pochen gerade darauf, die Demonstration durchzuführen“, sagte der Politikwissenschaftler Josef

Holnburger der Nachrichtenagentur. „Das derzeitige Verbot wird die moderateren Kräfte eher abhalten nach Berlin zu kommen, die radikaleren nicht“, erklärte der Wissenschaftler, der unter anderem zu Verschwörungstheorien forscht.

Auch Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) zeigte sich besorgt. Es habe erhebliche Drohungen gegen seine Behörde und gegen die Polizei gegeben, erklärte er dem Tagesspiegel. Im rbb-Inforadio sagte er, bei den Protesten versammle sich ein sehr heterogenes Spektrum. Am 1. August hätten sich zwischen 20.000 und 30.000 Menschen zusammengefunden, darunter 3000 bis 4000 Neonazis. „Wir erwarten am Wochenende einige Tausend Neonazis mehr, auch einige Tausend Demonstranten mehr.“ Die Polizei sei am Wochenende mit mehreren Tausend Beamten präsent, um entweder das Demonstrationsverbot oder aber harte Auflagen durchzusetzen.

Berliner Corona-Demo verboten: Innensenator verteidigt Entscheidung - Gefahr für Einwohner und Polizisten

Geisel verteidigte zugleich das Verbot der Demonstration gegen die Corona-Politik. Er sprach von einer schweren Entscheidung. Es sei Ziel der Demonstration, gegen den Infektionsschutz zu verstoßen. Deswegen habe man das Grundrecht auf Unversehrtheit des Lebens höher gewertet als das auf Versammlungsfreiheit.

Man müsse abwägen, welches Gefahrenpotenzial für die Gesundheit der Teilnehmer, aber auch für andere Berliner und vor allem für die Polizisten bestehe. „Deswegen haben wir klargemacht, dass wir uns nicht wieder auf der Nase herumtanzen lassen“, sagte Geisel.

Allerdings gab es auch Stimmen, die eine Erlaubnis für die Proteste forderten. Auch „Unsinn" gehöre zur Meinungsfreiheit, twitterte die frühere Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP). Besser als ein pauschales Verbot seien strikte Auflagen - und bei Verstoß die Auflösung.

#SturmaufBerlin Statt diese Demo pauschal zu verbieten, sollte sie unter strikten Auflagen genehmigt werden. Die Einhaltung muss dann konsequent gewährleistet sein. Das heisst bei Verstößen: im Zweifel auflösen. Auch Unsinn gehört zur Meinungsmeinungsfreiheit. — Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (@sls_fdp) August 27, 2020

Verbot für Corona-Demo: Veranstalter wollen Gerichte anrufen - Entscheidung in letzter Minute möglich

Am 1. August waren Tausende Menschen in Berlin auf die Straße gegangen. Weil viele keine Masken trugen und den Mindestabstand nicht einhielten, löste die Polizei eine Kundgebung auf. Nun untersagte die Versammlungsbehörde der Polizei mehrere fürs Wochenende geplante Proteste.

Die Veranstalter-Initiative aus Stuttgart will vor dem Verwaltungsgericht gegen das Verbot vorgehen und wenn nötig auch das Oberverwaltungsgericht und das Bundesverfassungsgericht anrufen. Die entsprechende Beschwerde der Initiative Querdenken 711 ging am Donnerstag ein, wie eine Gerichtssprecherin der Nachrichtenagentur AFP sagte. Demnach ist am Freitagvormittag mit einer Entscheidung zu rechnen.

Die Veranstalter können bei einer Niederlage zuerst vor das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg und dann vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Sollte das Verwaltungsgericht in Berlin das Verbot kippen, kann auch die Versammlungsbehörde noch vor das Oberverwaltungsgericht ziehen. Den Schritt nach Karlsruhe kann sie juristisch jedoch nicht gehen.

Corona-Protest in Berlin angekündigt: Veranstalter und AfD äußern schwere Vorwürfe

Die Initiative Querdenken 711 und die AfD warfen dem Senator vor, die Demonstration aus politischen Gründen verbieten zu wollen. Der Initiator der Demonstration, Michael Ballweg, schrieb, es gehe „nicht um infektionsschutzrechtliche Befürchtungen, (...) sondern ausschließlich um die Gesinnung der Teilnehmer“.

Auf die Frage, ob nicht den Verdacht nähre, dass es ihm am Ende weniger um den Infektionsschutz gehe, sondern vor allem darum, Reichsbürger und Rechtsextremisten fernzuhalten, sagte Geisel im Inforadio: „Nein. Das ist eine schwierige Abwägung, die wir dort getroffen haben. Die steht in der Verbotsverfügung, da geht es um Infektionsschutz.“ Aber er habe auch das Recht, eine politische Meinung zu haben.

Auf die Nachfrage, ob es politisch klug sei, diese beiden Dinge so nah aneinander in einer Mitteilung zu formulieren, sagte er: „Vor Gericht zählt nur die Verbotsverfügung, nicht meine politische Haltung.“ Aber dass der Staat, die Demokratie wehrhaft sein müsse, und auch eine politische Haltung einnehme, sei seine Überzeugung.

Corona-Demo Berlin: Verfassungsschutz sieht Rechtsextremisten nicht in führender Rolle

In den Streit hinein hat sich auch der Inlands-Geheimdienst zu Wort gemeldet. Nach Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz spielen Rechtsextremisten unterdessen keine führende Rolle bei den Demonstrationen gegen die Corona-Politik.

Zwar hätten rechtsextremistische Parteien dies in den vergangenen Monaten immer wieder versucht und intensiv für die Teilnahme geworben, sagte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang dem ARD-Magazin „Kontraste“. Diese Versuche seien aber „nicht besonders effektiv“ gewesen. Der Verfassungsschutz sehe bei den Demonstrationen „eine große Anzahl von Menschen, die den unterschiedlichsten Verschwörungstheorien anhängen“, sagte er. Das sei aber alles im Bereich dessen, „was sich noch auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt“.

Schlagzeilen hatten zuletzt auch Auftritte von Polizisten bei Corona-Demos gemacht. Unerwartet polarisierend fiel dagegen der Auftritt eines Kabarettisten bei einem Protest in Stuttgart aus. (dpa/AFP/fn)