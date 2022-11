Treffen der Klimaretter: „Im besten Fall wird die Cop27 keine totale Katastrophe“

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

200 Staaten, ein Anliegen: Bei der Klimakonferenz 2022 in Ägypten werden Antworten auf den Klimawandel gesucht. Mit Erfolg? Alles zur Cop27 im News-Ticker.

In Ägypten findet 2022 die 27. Klimakonferenz der UN (Cop27) statt

Zentrales Thema ist die Erreichung der Klimaziele und Hilfen für ärmere Länder

Klimaaktivisten sehen einen Erfolg skeptisch

Dieser News-Ticker informiert täglich über wichtige Entwicklungen

Berlin/Scharm el Scheich – Hitze, Dürre und Erderwärmung: Unbestreitbar schreitet der Klimawandel voran und droht Deutschland teuer zu stehen zu kommen. Bislang ist die Welt weit entfernt von der Erreichung des 1,5-Grad-Zieles. Doch die Klimakonferenz 2022 (Cop27) der Vereinten Nationen (UN) in Ägypten soll jetzt die Kehrtwende bringen. Mit Erfolg? Bereits im Vorfeld des Treffens in Scharm el Scheich schwanken die Prognosen der Experten und Klimaschützer zwischen Hoffen und Bangen.

Cop27: Vor der Klimakonferenz 2022 in Ägypten fordert Neubauer mehr Engagement zur Bekämpfung des Klimawandels

So erwartet die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer vom anstehenden Weltklimagipfel in Ägypten kaum Fortschritte im Kampf gegen die Erderhitzung. „Im besten Fall wird es keine totale Katastrophe“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und forderte die armen und reichen Länder auf, ihren bisherigen Richtungskampf beim Klimaschutz aufzugeben.

Die Industriestaaten wie Deutschland müssten mit ihrer Politik „auf der COP27 beweisen, dass sie bereit sind, für Klimaschäden in den ärmsten Staaten der Welt finanziell aufzukommen“. Zugleich müsste erreicht werden, so Neubauer, dass auf dem afrikanischen Kontinent nicht in ausländische, fossile Mega-Projekte, sondern in den flächendeckenden Zugang zu erneuerbaren Energien investiert werde.

Klimakonferenz 2022: Themen auf der Agenda der Cop27 kreisen um 1,5-Grad-Ziel und Hilfen für ärmere Länder

Die UN-Klimakonferenz Cop27 beginnt an diesem Sonntag (6. November 2022). Insgesamt treffen sich Vertreter aus rund 200 Staaten. Die Veranstaltung in Ägypten, genauer in dem Badeort Scharm el Scheich, wird zwei Wochen dauern. Dabei sollen alle Themen für den globalen Klimaschutz angesprochen werden. Im Vordergrund der Agenda steht aber die Frage, wie die Erhitzung der Erde eingedämmt, das 1,5-Grad-Ziel erreicht und Hilfe für ärmere Länder sichergestellt werden kann.

Stellen klare Erwartungen an die Klimakonferenz (Cop27): Klimaaktivistin Luisa Neubauer (links) und Umweltikone Greta Thunberg. © Jessica Lichetzk/Yui Mok/Chinaoptix/Uncreded/ap/dpa/Montage

Die Ausgangslage ist alles andere als gut. Bereits im Vorfeld zeichnen Forscherinnen und Forscher ein ernüchterndes Bild. In einem Projekt zur Erderhitzung wurden weltweit mehr als 40 Indikatoren untersucht, die für das Erreichen des 1,5-Grad-Zieles aus dem Pariser Klimaschutzabkommen wichtig sind. Die Indikatoren erfassen sämtliche Bereiche wie beispielsweise Industrie, Umstieg auf E-Autos oder Reduzierung der Fleischproduktion.



Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!



„Die harte Wahrheit ist, dass keiner der 40 von uns bewerteten Indikatoren auf dem Weg zu den Zielen für 2030 ist“, warnte Wissenschaftlerin Kelly Levin laut der Nachrichtenagentur dpa. Leider habe sich die Lage im Vergleich zum vergangenen Jahr eher verschlechtert als verbessert.

UN-Klimagipfel: Nicht unter den Teilnehmern – Umweltikone Greta Thunberg verweigert Anreise zur Cop27 in Ägypten

Einige Klimaaktivisten wenden sich deshalb bereits enttäuscht von der Cop27 ab. So verweigerte Umweltikone Greta Thunberg eine Anreise als Teilnehmer der UN-Klimakonferenz. Einerseits begründete sie ihre Absage mit der komplizierten Anreise, wenn man nicht auf das Flugzeug setzen wolle. Andererseits sieht sie aber auch wenig Bewegung beim Erreichen von den Klimazielen. Immerhin: Der britische Premier Rishi Sunak, eher nicht bekannt als vorderster Klimaschützer, will trotz anders lauternder Meldung den Gipfel nicht schwänzen. Vielleicht bewegt sich ja doch was, wenn doch auch die Klimaskeptiker kommen.