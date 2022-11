Klimakonferenz: „Während die Cop27 startet, sendet unser Planet ein Notsignal“

Von: Jens Kiffmeier, Jan Knötzsch

Teilen

200 Staaten, ein Anliegen: Bei der Klimakonferenz 2022 in Ägypten werden Antworten auf den Klimawandel gesucht. Mit Erfolg? Alles zur Cop27 im News-Ticker.

In Ägypten findet 2022 die 27. Klimakonferenz der UN (Cop27) statt

Zentrales Thema ist die Erreichung der Klimaziele und Hilfen für ärmere Länder

Klimaaktivisten sehen einen Erfolg skeptisch

Dieser News-Ticker informiert täglich über wichtige Entwicklungen

Update vom 6. November 2022, 15:55 Uhr: Die Weltmeteorologieorganisation (WMO) hat am ersten Tag der Cop27 einen Bericht veröffentlicht, der besagt, dass laut derzeitigem Datenstand die vergangenen acht Jahre heißer waren als alle vorangegangenen. Angesichts des Klimawandels sei es „nur eine Frage der Zeit“, bis noch heißere Jahre registriert würden. Für 2022 liegen bislang in dem WMO-Bericht nur virläufige Daten zugrunde. Die endgültige Auswertung wird kommendes Jahr veröffentlicht. „Während die COP27 startet, sendet unser Planet ein Notsignal“, erklärte UN-Generalsekretär António Guterres und bezeichnete den WMO-Bericht als „Chronik eines Klima-Chaos“.

Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen. © Mary Altaffer/AP/dpa

Klimakonferenz Cop27: „Müssen uns zu Allianz der Willigen zusammenschließen“

Update vom 6. November 2022, 10:45 Uhr: Anlässlich der Klimakonferenz Cop27 in Ägypten hat sich der Klimaforscher Mojib Latif skeptisch geäußert. Er halte globale Klimakonferemnzen nicht für zielführend, um die Emissionen der Länder deutlich zu senken, Dies sagte Latif im „Klima und wir“-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Dort betonte Latif, er wünsche sich verbindliche Reduktionsziele als Ergebnis der COP 27. Allein: Dem Hamburger Klimaforscher fehlt der Glaube daran. „Das wird nicht passieren. Wenn das nach einem Vierteljahrhundert Klimadiplomatie nicht geschehen ist, wüsste ich nicht, warum es jetzt auf einmal in Ägypten klappen sollte“, so Latif

Mojib Latif fordert wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel. © Ulrich Perrey/dpa

„Wenn wir vorankommen wollen, müssen sich die Länder im Sinne einer Allianz der Willigen zusammenschließen, die wirklich vorangehen wollen“, konstatiert Latif im RND-Podcast. Das Erreichzen des 1,5-Grad-Ziels, auf das die Erderhitzung laut Pariser Klimaabkommen von 2015 begrenzt werden soll, hält er für unrealistisch: „Im Moment laufen wir als Welt ja immer noch in die falsche Richtung, da sich die Emissionen von Treibhausgasen weiter erhöhen, obwohl sie eigentlich rapide sinken müssten“, sagt Latif.

Baerbock vor Klimakonferenz Cop27: „Menschheit steuert auf einen Abgrund zu“

Update vom 6. November 2022, 8:35 Uhr: Am Tag, an dem die Klimakonferenz Cop27 in Ägypten startet, hat sich auf Annalena Baerbock (Grüne) zu Wort gemeldet. Der Tenor der deutschen Außenministerin: Die Eindämmung der Erderwärmung hat höchste Priorität. „Die Menschheit steuert auf einen Abgrund zu, auf eine Erwärmung von über 2,5 Grad, mit verheerenden Auswirkungen auf unser Leben auf dem einzigen Planeten, den wir haben“, sagte Baerbock am Sonntag mit. Die Welt habe „alle nötigen Instrumente in der Hand, um die Klimakrise zu begrenzen und auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen“.

Klimakonferenz Cop27: „Wahrscheinlich wird bedeutender Teil der Erde unbewohnbar“

Update vom 5. November 2022, 13:40 Uhr: Er nannte die Folgen des Klimawandels, also Hunger, Extremwetter, Krieg und Krankheiten, einmal die „apokalyptischen Reiter“ – und auch im Zuge der Weltklimakonferenz nimmt Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Professor für Erdsystemwissenschaften an der Universität Potsdam, kein Blatt vor dem Mund. Ebenso wie sein Kollege Stefan Rahmstorf treiben den Klimaforscher rund um die Cop27 jede Menge Sorgen um. Laut der FAZ konstatiert Rockström, dass sich die Erderwärmung auf einem desaströsen Weg.

Außenministerin Annalena Baerbock redet vorm Beginn der Klimakonferenz Cop27 in Ägypten Klartext. © Christoph Soeder/dpa

Unter anderem spricht der Kilmaforscher aus Potsdam davon, dass im schlimmsten Falle „das Meer um sieben Meter steigen könnte.“ Zudem sagt Rockström: „Wir sind jetzt schon im globalen Mittel bei plus 1,2 Grad, also dem wärmsten Punkt seit der letzten Eiszeit, und wir sehen die Folgen: mehr Dürren, mehr Überschwemmungen, mehr Hitzewellen, neue Krankheitsmuster. Das dürfte sich auf dem Weg zu 2,4 Grad verstärken. Wahrscheinlich wird ein bedeutender Teil der Erde quasi unbewohnbar. Es wird Regionen geben, in denen es zu heiß wird für menschliches Leben.“ Trotzdem warnt der Klimaexperte via FAZ vor Resignation: Wenn Deutschland und die EU es nicht schafften, werde das alle anderen entmutigen.

Treffen der Klimaretter bei Cop27: Forscher warnt vor Ende der Zivilisation

Update vom 5. November 2022, 10:15 Uhr: Der Klimaforscher Stefan Rahmstorf hat anlässlich der Klimakonferenz 2022 der UN (Cop27) in Ägypten dazu aufgefordert, dass Politik und Bevölkerung „sehr rasch das Steuer rumreißen“ müssten, um die Erhitzung der Erde möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Ob das 1,5 Grad-Ziel erreicht werde, „hängt im Wesentlichen von der Politik ab. Der letzte Bericht des Weltklimarats IPCC, der im April erschien, hat ja wieder gezeigt: Es gibt diesen Pfad, das zu schaffen“, sagte Rahmstorf gegenüber tagesschau.de. Dieser Pfad sei aber „wirklich sehr schmal. Und das heißt: Wir müssen sehr rasch das Steuer herumreißen, um diesen Weg einzuschlagen“, so Rahmstorf.

Auf der Klimakonferenz 2022 der UN (Cop27) sprach Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgen-Forschung, darüber, dass die Erderwärmung auf einem desaströsen Weg sei. © Christoph Soeder/dpa

Die Politik reagiere zu langsam auf die globale Erderwärmung, erklärt der Klimaforscher laut tagesschau.de und fordert mit Blick auf die Klimakonferenz Cop27 in Ägpyten, die Anstrengungen zu verdoppeln. Rahmstorf warnt zudem vorm Ende der Zivilisation, sollte es zum Klimakollaps kommen. „Der Mensch wird sicher nicht aussterben, aber das Ende der Zivilisation, wie wir sie kennen, kann ich mir schon vorstellen“, so der Physiker und Ozeanograph vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung laut Tagesspiegel, „ich bin nicht sicher, wie stabil unsere gesellschaftliche Ordnung ist, wenn es in größerem Ausmaß zu Missernten, Hungersnöten und Massenmigration kommt.“

Treffen der Klimaretter: „Im besten Fall wird die Cop27 keine totale Katastrophe“

Berlin/Scharm el Scheich – Hitze, Dürre und Erderwärmung: Unbestreitbar schreitet der Klimawandel voran und droht Deutschland teuer zu stehen zu kommen. Bislang ist die Welt weit entfernt von der Erreichung des 1,5-Grad-Zieles. Doch die Klimakonferenz 2022 (Cop27) der Vereinten Nationen (UN) in Ägypten soll jetzt die Kehrtwende bringen. Mit Erfolg? Bereits im Vorfeld des Treffens in Scharm el Scheich schwanken die Prognosen der Experten und Klimaschützer zwischen Hoffen und Bangen.

Cop27: Vor der Klimakonferenz 2022 in Ägypten fordert Neubauer mehr Engagement zur Bekämpfung des Klimawandels

So erwartet die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer vom anstehenden Weltklimagipfel in Ägypten kaum Fortschritte im Kampf gegen die Erderhitzung. „Im besten Fall wird es keine totale Katastrophe“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und forderte die armen und reichen Länder auf, ihren bisherigen Richtungskampf beim Klimaschutz aufzugeben.

Der Potsdamer Klimaforscher Stefan Rahmstorf zeichnet ein düsteres Szenrio. © Ipon/imago

Die Industriestaaten wie Deutschland müssten mit ihrer Politik „auf der COP27 beweisen, dass sie bereit sind, für Klimaschäden in den ärmsten Staaten der Welt finanziell aufzukommen“. Zugleich müsste erreicht werden, so Neubauer, dass auf dem afrikanischen Kontinent nicht in ausländische, fossile Mega-Projekte, sondern in den flächendeckenden Zugang zu erneuerbaren Energien investiert werde.

Klimakonferenz 2022: Themen auf der Agenda der Cop27 kreisen um 1,5-Grad-Ziel und Hilfen für ärmere Länder

Die UN-Klimakonferenz Cop27 beginnt an diesem Sonntag (6. November 2022). Insgesamt treffen sich Vertreter aus rund 200 Staaten. Die Veranstaltung in Ägypten, genauer in dem Badeort Scharm el Scheich, wird zwei Wochen dauern. Dabei sollen alle Themen für den globalen Klimaschutz angesprochen werden. Im Vordergrund der Agenda steht aber die Frage, wie die Erhitzung der Erde eingedämmt, das 1,5-Grad-Ziel erreicht und Hilfe für ärmere Länder sichergestellt werden kann.

Stellen klare Erwartungen an die Klimakonferenz (Cop27): Klimaaktivistin Luisa Neubauer (links) und Umweltikone Greta Thunberg. © Jessica Lichetzk/Yui Mok/Chinaoptix/Uncreded/ap/dpa/Montage

Die Ausgangslage ist alles andere als gut. Bereits im Vorfeld zeichnen Forscherinnen und Forscher ein ernüchterndes Bild. In einem Projekt zur Erderhitzung wurden weltweit mehr als 40 Indikatoren untersucht, die für das Erreichen des 1,5-Grad-Zieles aus dem Pariser Klimaschutzabkommen wichtig sind. Die Indikatoren erfassen sämtliche Bereiche wie beispielsweise Industrie, Umstieg auf E-Autos oder Reduzierung der Fleischproduktion.



Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!



„Die harte Wahrheit ist, dass keiner der 40 von uns bewerteten Indikatoren auf dem Weg zu den Zielen für 2030 ist“, warnte Wissenschaftlerin Kelly Levin laut der Nachrichtenagentur dpa. Leider habe sich die Lage im Vergleich zum vergangenen Jahr eher verschlechtert als verbessert.

UN-Klimagipfel: Nicht unter den Teilnehmern – Umweltikone Greta Thunberg verweigert Anreise zur Cop27 in Ägypten

Einige Klimaaktivisten wenden sich deshalb bereits enttäuscht von der Cop27 ab. So verweigerte Umweltikone Greta Thunberg eine Anreise als Teilnehmer der UN-Klimakonferenz. Einerseits begründete sie ihre Absage mit der komplizierten Anreise, wenn man nicht auf das Flugzeug setzen wolle. Andererseits sieht sie aber auch wenig Bewegung beim Erreichen von den Klimazielen. Immerhin: Der britische Premier Rishi Sunak, eher nicht bekannt als vorderster Klimaschützer, will trotz anders lauternder Meldung den Gipfel nicht schwänzen. Vielleicht bewegt sich ja doch was, wenn doch auch die Klimaskeptiker kommen.