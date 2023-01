4 Politikerinnen, die zurückgetreten sind und 6 Politiker, die es hätten tun sollen

Wegen ihres Silvester-Videos fordern einige den Rücktritt von Christine Lambrecht (SPD). Aber Stopp: Wieso müssen eigentlich immer die Frauen zurücktreten?

Obwohl die Kritik an Verteidigungsministerin Lambrecht durchaus gerechtfertigt ist: Wenn Frauen in der Politik kritisiert werden, dann häufig als Person, nicht als Politikerin. Es wirkt fast so, als ob ein peinliches Silvester-Video genauso viel Schaden anrichtet, wie ein Korruptionsskandal. Doch Frauen in der Politik treten oft genau aufgrund solcher Fehler zurück. Während ihre männlichen Politiker-Kollegen weitermachen, wie bisher. Ist das gerecht?

BuzzFeed.de präsentiert vier Politikerinnen, die zurückgetreten sind und sechs Politiker, die es hätten tun sollen.